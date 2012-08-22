Зустріч Азарова і Медведєва у Ялті запланована на 28 вересня
12:23, 22 серпня 2012Різне
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Москва. 28 вересня у Ялті у рамках засідання Економічної ради СНД відбудеться зустріч прем’єр-міністрів України і Росії Миколи Азарова та Дмитра Медведєва.
Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив посол України в Росії Володимир Єльченко.
“Найближча зустріч на вищому рівні відбудеться 28 вересня у Ялті в рамках засідання Економічної ради СНД на рівні прем’єр-міністрів. Звичайно, в цей день буде робоча зустріч прем’єр-міністрів України Миколи Азарова і Росії Дмитра Медведєва”, - сказав В.Єльченко.
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