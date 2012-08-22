Анонс на 23 серпня

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Епізоотична ситуація в Україні: чого чекати українцям від діагностованої сибірської виразки і АЧС». Під час прес-конференції голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв проінформує про заходи, які зараз приймають лікарі ветеринарної медицини для недопущення поширення АЧС і сибірської виразки на території України.

* Прес-конференція першого заступника Голови Верховної Ради України Адама Мартинюка на тему: «Двадцять один рік незалежності: у чому секрет неефективності реформ?".

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає виставковий форум «Доступне житло: від держави для людини, від ідеї до квартири».

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