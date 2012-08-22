ТОП-10 (22 серпня)

Зростання ВВП за січень-липень, за попередніми оцінками, становило 2% - Азаров

28 вересня у Ялті відбудеться зустріч Азарова і Медведєва

Українським підприємствам галузі енергетичного машинобудування вигідно об’єднуватися з російськими, вважає Янукович

Азаров доручив профільним міністерствам негайно розробити заходи з підтримки металургії й машинобудування

Уряд відшкодує знижені стипендії у разі звернення навчальних закладів - Тігіпко

Фонд гарантування вкладів збільшив гарантовану суму відшкодування до 200 тис. грн

Нацбанк спростив ввезення валюти в Україну нерезидентами і юридичними особами

Бойко і Міллер обговорили забезпечення безперебійного транзиту газу до Європи

«Укртрансгаз» накопичив у підземних сховищах 15,7 млрд куб. м газу

Комунальні тарифи не повинні підвищитися після парламентських виборів - Янукович

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Зростання ВВП за січень-липень, за попередніми оцінками, становило 2% - Азаров

За попередньою оцінкою, зростання ВВП за січень-липень 2012 року в Україні становило 2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.

«Попередня оцінка ВВП України за січень-липень поточного року показала зростання ВВП на 2%. Це непогано з урахуванням кризи в єврозоні, яка є одним з основних наших ринків збуту. Але цього недостатньо для значного поліпшення життя в Україні», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою оцінкою Держстату України, зростання ВВП у ІІ кварталі 2012 р. становило 3% (зростання ВВП у ІI кварталі 2011 року - 3,8%).

З урахуванням сезонного чинника, у ІI кварталі 2012 року проти І кварталу 2012 року зростання ВВП України зафіксовано на рівні 1,9%.

12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, у I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.

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28 вересня у Ялті відбудеться зустріч Азарова і Медведєва

28 вересня у Ялті у рамках засідання Економічної ради СНД відбудеться зустріч прем’єр-міністрів України і Росії Миколи Азарова та Дмитра Медведєва.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив посол України в Росії Володимир Єльченко.

“Найближча зустріч на вищому рівні відбудеться 28 вересня у Ялті в рамках засідання Економічної ради СНД на рівні прем’єр-міністрів. Звичайно, в цей день буде робоча зустріч прем’єр-міністрів України Миколи Азарова і Росії Дмитра Медведєва”, - сказав В.Єльченко.

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Українським підприємствам галузі енергетичного машинобудування вигідно об’єднуватися з російськими, вважає Янукович

У галузі енергетичного машинобудування російські підприємства є вигідними партнерами для українських підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Харківської області заявив Президент України Віктор Янукович.

«Має велике значення для нас розвиток таких стратегічних напрямків як енергетичне машинобудування. Якщо подивитися в майбутнє, хто ж є нашими партнерами тут. Я впевнений, що нашими партнерами є підприємства енергетичного машинобудування Росії. Впевнений у цьому. Про це говорять спеціалісти, наші обрахунки різні», - сказав В.Янукович.

Він підкреслив, що економічно вигідно об’єднуватися українським та російським підприємствам.

«Що нам дасть ефекти синергії під час об’єднання. Там, де ми його побачимо, можливо приймати рішення і об’єднуватися. Це економічно вигідно», - сказав він.

У той же час В.Янукович відзначив, що українські підприємства повинні об’єднуватися з російським без поглинання.

«Коли мова йде про об’єднання, ми маємо уникнути поглинення», - підкреслив він.

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Азаров доручив профільним міністерствам негайно розробити заходи з підтримки металургії і машинобудування

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив профільним міністерствам негайно розробити заходи з підтримки металургії і машинобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

М.Азаров відзначив, що за наслідками промвиробництва у липні стало очевидним, що у цих галузях існують проблеми.

«Виявилися проблеми у металургів і машинобудівників, звертаю на цю увагу керівників відповідних відомств і доручаю негайно запропонувати заходи з підтримки цих галузей», - сказав прем'єр.

При цьому він відзначив, що зростання промвиробництва у липні на 3% відбулося в основному за рахунок видобувної промисловості і виробництва електроенергії.

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні в липні проти червня 2012 року промислове виробництво зросло на 3%, а порівняно з липнем 2011 року спад промвиробництва становив 0,9%.

При цьому найбільше зниження обсягів промвиробництва у липні 2012 року проти липня 2011 року зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 32,3%, металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів - на 8,6%.

Також спад виробництва зафіксовано у машинобудуванні - на 7,4%. Зокрема, спад обсягів виробництва машин і устаткування становив 11,6%, електричного, електронного і оптичного обладнання - 13,7%, транспортних засобів і устаткування - 1%.

У січні-липні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,2%.

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Уряд відшкодує знижені стипендії у разі звернення навчальних закладів - Тігіпко

Кабінет міністрів України відшкодує різницю за знижені стипендії, якщо будуть відповідні звернення від навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем’єр міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Якщо будуть якісь звернення від університетів чи від інших навчальних закладів щодо виплати знижених стипендій, то такі звернення будуть задоволені і стипендії доплачені студентам», - сказав С.Тігіпко.

Він наголосив, що на даний час таких звернень не було.

В той же час, коментуючи акції протесту студентів, які час від часу проходять і присвячені невиплаті стипендій, С.Тігіпко наголосив: «Політичні причини сказати, що потрібно державі дуже уважно слідкувати за стипендіями, є, але підстав сьогодні говорити про скорочення - немає».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 серпня, близько 50 студентів біля будівлі Кабінету міністрів вимагали від прем'єр-міністра Миколи Азарова скасування постанови уряду від 13 червня про зміни індексації стипендії.

Раніше активісти студентських громадських організацій заявляли про намір подати в суд позов до Кабміну та Міністерства освіти з вимогою скасувати урядову постанову №526 від 13 червня 2012 року про зміну порядку індексації стипендій.

За їх словами, згідно з цим рішенням Кабміну, стипендії фактично зменшилися на суму від 150 до 250 грн., і вже в липні студенти одержали менші виплати, ніж у червні.

«Якщо 1 вересня студенти на своїх карткових рахунках не побачать відшкодування коштів за літні місяці, то вони (влада – УНІАН) побачать ще один майдан – це буде студентський майдан», - підкреслив, зокрема, голова Молодого народного руху Іван Крулько.

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Фонд гарантування вкладів збільшив гарантовану суму відшкодування до 200 тис. грн

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збільшила розмір гарантованої суми відшкодування зі 150 до 200 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заступника голови НБУ, голову адміністративної ради Фонду Ігоря Соркіна.

І.Соркін нагадав, що останнє підвищення цієї суми було проведене в листопаді 2008 року.

«Кошти фізичних осіб є основною ресурсною базою для кредитування економіки. І рішення про збільшення гарантованої суми відшкодування з 150 до 200 тис. грн прийнято з метою подальшого зміцнення довіри населення до банків і підвищення рівня захищеності переважної більшості вкладників країни. Проведена попередня робота вже дає позитивні результати. Так, цього року, станом на 1 серпня, вклади населення зросли майже на 40 млрд грн, зокрема й у національній валюті - більш ніж на 23 млрд грн», - відзначив заступник голови НБУ.

За його словами, минулого року обсяг коштів фізичних осіб на рахунках у банках збільшився на 13%, при цьому з початку цього року — на 11%. Більш як половина вкладів населення (майже 52%) сьогодні розміщена в національній валюті.

В даний час рішення Адміністративної ради Фонду про збільшення гарантованої суми відшкодування за вкладами передано для державної реєстрації в Міністерство юстиції України.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року, і він є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Із листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України станом на 1 серпня 2012 року становив 6,07 млрд грн.

Кількість учасників Фонду, станом на 6 серпня, становить 168 банків, кількість тимчасових учасників - 6 банків.

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Бойко і Міллер обговорили забезпечення безперебійного транзиту газу до Європи

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер обговорили питання забезпечення «Нафтогазом України» безперебійного транзиту російського газу до Європи в майбутній осінньо-зимовий період.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», зустріч відбулася сьогодні в центральному офісі російської компанії в Москві.

«Сторони обговорили хід підготовки до роботи в майбутній осінньо-зимовий період, зокрема, питання забезпечення «Нафтогазом України» безперебійного транзиту газу «Газпрому» до Європи. У зв'язку з цим були проаналізовані темпи заповнення «Нафтогазом України» українських ПСГ», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні оборотні кошти для закупівлі газу з метою закачування в ПСГ.

Станом на 22 серпня компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила в підземних сховищах 15,7 млрд куб. м газу.

За даними «Укртрансгазу», з квітня по серпень 2012 року обсяг закачування газу в підземні сховища становив 8,8 млрд куб. м.

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Нацбанк спростив ввезення валюти в Україну нерезидентами і юридичними особами

Національний банк України своєю постановою №312 від 25 липня спростив ввезення валюти в Україну нерезидентами і юридичними особами.

Постановою НБУ, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, вносяться зміни до Інструкції з переміщення валюти і банківських металів через кордон. Постанову зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня, і вона набуває чинності від дня публікації.

Згідно із змінами до Інструкції, фізичні особи-нерезиденти і юридичні особи можуть ввозити в Україну готівкову валюту в сумі, яка в еквіваленті перевищує 10 тис. євро, без документів, які б підтверджували її зняття з рахунків банків, тільки на умовах письмового декларування митному органу.

При цьому встановлено, що нерезидент може вивозити з України готівкову валюту на суму понад 10 тис. євро, тільки якщо він при в'їзді в країну задекларував ввезення більшої суми готівкової валюти.

Що стосується юридичних осіб, то згідно з внесеними до Інструкції змінами, при вивезенні готівкової валюти на суму понад 10 тис. євро документ з банку про її зняття з рахунку тепер також не потрібний, потрібно буде лише письмово задекларувати її митному органу.

Також НБУ уточнив, що термін дії документа про зняття готівкової валюти з банківського рахунку, необхідного фізичній особі-резидентові при декларуванні вивезення понад 10 тис. євро готівкової валюти, становить 30 днів.

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«Укртрансгаз» накопичив у підземних сховищах 15,7 млрд куб. м газу

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила в підземних сховищах 15,7 млрд куб. м газу, повідомляє прес-служба компанії.

За даними "Укртрансгазу", з квітня по серпень 2012 року обсяг закачування газу в підземні сховища становив 8,8 млрд куб. м.

«Закачування газу в підземні сховища проводиться в рамках підготовки до опалювального сезону 2012-2013 рр..», - Говориться в повідомленні компанії.

«Укртрансгаз» у повідомленні не наводить порівняльного обсягу газу за аналогічний період 2011 року.

Дані за обсягом закачування газу представлені без урахування підземного сховища «Чорноморнафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» станом на 9 липня 2011 накопичила у підземних сховищах газу (ПСГ) 16,7 млрд куб. м природного газу.

Дочірня компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території України.

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Комунальні тарифи не повинні підвищитися після парламентських виборів - Янукович

Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення не повинні підвищитися після парламентських виборів, наголошує Президент України Віктор Янукович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час наради з адміністративно-господарським активом Харківської області В.Янукович назвав принципово важливим, аби питання політичної кон’юнктури, «політичні сезони» в жодному разі не мали негативного впливу на якість життя громадян.

«Я одразу вас попереджаю і хочу попросити, щоб ви не мріяли про те, що закінчаться вибори і ви будете після виборів підвищувати ціни (на послуги у житлово-комунальній сфері). Це неприпустимо», - сказав він, звертаючись до представників місцевої влади.

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УНІАН