ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Україна посіла 113-е місце в рейтингу нестабільних країн» пише: у щорічному рейтингу нестабільних країн Україна посіла 113-е місце з 177. Проблемними сферами в країні є згуртованість державних еліт і легітимність влади...

http://delo.ua/world/ukraina-zanjala-113-e-mesto-v-rejtinge-nestabilnyh-stran-183731/

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Також «Дело» в публікації «НБУ збільшив розмір відшкодування втрачених депозитів до 200 тис. грн» пише: з моменту заснування Фонду в 1998 році і по грудень-2011 в межах гарантованого розміру відшкодування було виплачено понад 4,05 млрд грн. Найбільший обсяг виплат було здійснено у період 2008-2010 рр.. (3,5 млрд грн)...

http://delo.ua/finance/nbu-uvelichil-razmer-vozmeschenija-poterjannyh-depozitov-do-200-tys-183732/

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«Дело» в публікації «Україна не отримає дешевий газ в ЗВТ» пише: від договору про Зону вільної торгівлі з СНД Україні не варто очікувати «поблажок» у вигляді зниження ціни на газ і вільного його транзиту з Середньої Азії через територію Росії...

http://delo.ua/ukraine/ukraina-ne-poluchit-deshevyj-gaz-v-zst-ekspert-183707/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Перспективи «Газпрому» скраплюються», в якому пише: США, що вже змінили ситуацію на світовому ринку газу за рахунок сланцевої революції, готуються до нового перевороту - експорту скрапленого природного газу. ExxonMobil з Qatar Petroleum вкладуть до $10 млрд в завод зі скраплення газу і експортний термінал...

http://www.kommersant.ua/doc/2006402

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Іранський атом коштуватиме Ізраїлю $42 млрд», в якому пише: економіка Ізраїлю понесе збиток в $42 млрд, або 20% ВВП країни, якщо нанесення превентивного удару по ядерній інфраструктурі Ірану переросте у повномасштабні військові дії. До такого висновку дійшло найбільше ізраїльське агентство економічних досліджень BDI-Coface. А глава Центробанку Ізраїлю Стенлі Фішер хоч і не назвав точних цифр, попередив: у разі війни з Іраном країна зіштовхнеться з важкою економічною кризою...

http://www.kommersant.ua/doc/2006532

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Газета «Сегодня» в матеріалі «За борги нинішньої влади заплатять прості українці» пише: запозичення - не дуже хороша річ. У будь-якому випадку, тим чи іншим чином це вдарить по громадянах...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Za-dolgi-nyneshney-vlasti-zaplatyat-prostye-ukraincy-ekspert.html

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Також «Сегодня» у публікації «Янукович вважає, що більшість українців просто ще не відчула покращення життя в країні» пише: за словами Президента, це відбувається через те, «що немає тривалого часу цього...»

http://www.segodnya.ua/economics/enews/YAnukovich-schitaet-chto-bolshinstvo-ukraincev-prosto-eshche-ne-pochuvstvovalo-uluchshenie-zhizni-v-strane.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нацбанк просуває «золоту монетизацію» заощаджень українців» пише: НБУ підбиває перші підсумки "озолочення" населення інвестиційними монетами. Регулятор і банкіри оцінюють почин позитивно, інвестори – у роздумах про дрібні нюанси. Наприклад, виявилося, що, повертаючи монету, власник може не тільки не заробити, але й “піти у мінус”...

http://economics.unian.net/ukr/detail/137718

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Вже два тижні не виробляється інтервенцій на валютному ринку» пише: так довго у вільному плаванні рубль не був з минулого серпня, перед обвалом у вересні...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3168351/intervencii_v_otpuske

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Також «Ведомости» в публікації «Мінекономрозвитку заступилося за накопичувальну частину пенсії» пишуть: відомство вважає, що потрібно надати право вибору громадянам, причому за умовчанням залишити накопичувальний внесок, дозволивши працівнику від нього відмовитися...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3168291/pensionnye_vybory

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Видання «Известия» в публікації «Мінфін і ФПС не можуть виконати доручення Путіна» пише: підтримана президентом РФ ідея бізнесу про скасування податкового обліку натрапила на перешкоду...

http://izvestia.ru/news/533456

(УНІАН)