У суді обвинувачені не визнали своєї вини в умисному вбивстві 5 співробітників «ПриватБанку»

Донецьк. У Ворошиловському районному суді Донецька підсудні Максим Рудічев і Сергій Ломака не визнали своєї вини в умисному вбивстві п'яти співробітників «ПриватБанку», здійсненому 29 грудня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це обвинувачені заявили в середу в ході чергового судового засідання.

Після того, як представник державного обвинувачення - прокурор відділу участі прокурорів у кримінальному судочинстві Тетяна Попова завершила оголошення обвинувального висновку у справі, головуючий у суді суддя Станіслав Кутя почав запитувати кожного підсудного, чи вважає він себе винним в інкримінованих злочинах.

Так, щодо двох головних фігурантів у справі - М.Рудічева і С.Ломаки порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Крім того, М.Рудічев звинувачується за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Співучасники злочину Віталій Демченко і Сергій Ширін звинувачуються за ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), а Олександр Слива - за ч. 3 ст. 191 КК України.

Проте всі п'ятеро підсудних відповіли, що лише частково визнають свою вину у вчиненому злочині.

М.Рудічев заявив, що частково визнає свою провину – тільки за ч. 1 ст. 263, за іншими трьома статтям – не визнає.

С.Ломака сказав: «За статтею 263 - визнаю, за 115 – ні».

В.Демченко і С.Ширін визнали себе винними частково тільки за статтею 263, а А.Слива теж визнав вину частково за своєю статтею 191.

С.Ломака, В.Демченко, С.Ширін і О.Слива заявили, що готові давати показання в суді, а М.Рудічев сказав, що «на цьому етапі судового слідства – ні».

На завершення засідання суддя С.Кутья оголосив, що продовження слухань у цій кримінальній справі призначено на 10.00 23 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року в Донецьку при спробі розбійного нападу на відділення «ПриватБанку» загинуло п'ятеро співробітників банку.

За інформацією банку, 8 червня 2012 року справу про вбивство було направлено до суду з обвинувальним висновком. Двом донеччанам, обвинуваченим у розстрілі всіх працівників банку, загрожує від 15 років до довічного ув’язнення. Разом з ними на лаві підсудних опинилося двоє жителів Запорізької області, які продали зброю грабіжникам, і посадовець приватної компанії, який відповідав за систему безпеки у відділенні банку.

«ПриватБанк» виплатив винагороду у розмірі 1 млн. грн 132 міліціонерам Донецька, які брали участь у розкритті злочину.