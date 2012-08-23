ТОП-10 (23 серпня)

Кабмін пропонує тимчасово ввести нові правила для учасників тендерів на держзакупівлі

Митний союз оновив мита з урахуванням вступу Росії до СОТ. Оприлюднено основні зміни

Питання відновлення виробництва Ан-124 «Руслан» вирішиться 24 серпня в Ульяновську

У групі ризику зараження збудником сибірки - 32 особи

До іпотеки під 3% хочуть залучити небанківські фінустанови

Україна посилить контроль на кордоні з Росією у зв'язку зі спалахом АЧС

Держборг України зріс до 62,17 млрд дол.

Мінфін на позачерговому аукціоні залучив 604,34 млн. грн від продажу п'ятирічних ОВДП

«Газпром» має намір активно розвивати ГТС Білорусі і підземні сховища

Данилишин: консультації Києва і Москви про приєднання України до МС невдовзі активізуються

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Кабмін пропонує тимчасово ввести нові правила для учасників тендерів на держзакупівлі

Кабінет Міністрів дозволив Центральній виборчій комісії без використання тендерних процедур здійснювати закупівлю послуг за надання ефірного часу для розміщення в засобах масової інформації матеріалів, необхідних для підготовки і проведення виборів народних депутатів, що підлягають обов'язковому оприлюдненню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідну постанову було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 22 серпня.

Метою документа є приведення Порядку закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки і проведення виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Кабміну № 320 від 23 квітня, у відповідність до вимог Закону "Про вибори народних депутатів України".

Ухвалення даного законопроекту, зазначають у Мінекономрозвитку, сприятиме вдосконаленню законодавства у сфері державних закупівель у частині підтримки вітчизняного виробника при здійсненні процедури державних закупівель.

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Митний союз оновив мита з урахуванням вступу Росії до СОТ. Оприлюднено основні зміни

Єдиний митний тариф (ЄМТ) країн Митного союзу, оновлений з урахуванням зобов'язань РФ перед Світовою організацією торгівлі, починає діяти в четвер, 23 серпня. При цьому на 90% імпортні мита зберігаються на колишньому рівні.

Напередодні набув чинності протокол про приєднання Росії до Марракешської угоди про створення СОТ, і таким чином РФ стала 156-м членом цієї організації.

Нова редакція ЄМТ була прийнята радою Євразійської економічної комісії (ЄЕК) в липні. Зниження ввізного митного тарифу торкнеться ставки приблизно за 1 тисячею товарних позицій із близько 11 тисяч. За попередніми розрахунками, при переході на нову редакцію ЄМТ середньозважена ставка ввізного мита зменшиться з 9,6% до 7,5-7,8%.

Насамперед йдеться про повернення імпортних мит, які підвищувалися в період кризи в 2008-2009 роках, на вихідний рівень.

Для імпорту ще чверті товарів мита будуть знижені до того рівня, про який домовилися перемовники, через три роки. Найдовший період набуття чинності обумовлених підсумкових ставок - вісім років для м'яса птиці, сім років для легкових автомобілів, вертольотів і цивільних літаків, передає РІА "Новости".

ОСНОВНІ ЗМІНИ - ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВА

Найбільші зміни тарифів відбулися для продуктів харчування й інших споживчих товарів, причому в частині продовольства найсильніше вони торкнуться м'ясної і молочної групи, а також деяких видів овочів і фруктів.

Зокрема, мито на імпорт свинини в рамках квоти буде знижена до 0% з нинішніх 15%, але не менш 0,25 євро за кілограм; на імпорт свинини поза квотою - до 65% з нинішніх 75%, але не менше 1,5 євро за кілограм. Імпортне мито на готові м'ясні вироби знижується до 20%, але не менше 0,4 євро за кілограм з 25%, але не менше 0,4 євро за кілограм.

Передбачається, що квоту на імпорт свинини буде скасовано з 1 січня 2020 року, а квоти по яловичині і птиці будуть діяти доти, доки Росія не вирішить їх скасувати. Зокрема, квота на охолоджену яловичину у відповідності з документами по СОТ становить 40 тисяч тонн на невизначений період.

Нове мито на ввезення вершкового масла становитиме з 23 серпня 15%, але не менш 0,29 євро за кілограм проти колишніх 15%, але не менше 0,4 євро. Зміняться мита та на ввіз багатьох сирів. Зокрема, ввізне мито на молоді сири з вмістом жиру не більше 40% знизиться до 15%, але не менш 0,25 євро за кілограм. А, наприклад, мито на імпорт таких сирів як камамбер і бри опуститься до 15%, але не менше 0,3 євро за кілограм з колишніх 15%, але не менше 0,6 євро за кілограм.

У сегменті фруктів знижується ввізне мито на яблука, а також лимони і Лайми, з овочів - на помідори й огірки. Наприклад, мито на ввезення огірків зменшується до 15%, але не менш 0,08 євро за кілограм - така ставка буде діяти протягом усього року. Раніше в період з 16 травня по 31 жовтня мито становило 15%, але не менш 0,12 євро за кілограм, і лише з 1 листопада по 15 травня вона опускалася до 15%, але не менш 0,08 євро за кілограм.

Згідно із зобов'язанням перед СОТ, Росія залишить незмінним заборонне мито на імпорт спирту, але знизить мито на імпорт більшої частини міцних напоїв протягом трьох років з 2 євро за літр продукції до 1,5 євро. Також значно знизиться мито на мінеральну воду, пиво, вина, шампанське, вермути.

На готові продукти з риби мита зменшаться лише в перспективі і то незначно - з 15% до 12,5-12% за один-три роки. Що стосується рибної сировини, то на багато його види мита опустяться з нинішніх 10% до 6-8%, в окремих випадках до 3-5%.

ІНШІ СПОЖИВЧІ ТОВАРИ

У відповідності з угодою з СОТ передбачається і поступове зниження мит на велику частину текстильної продукції, включаючи одяг. Наприклад, з четверга ввізне мито на пальта, плащі, куртки та аналогічні вироби зменшується до 10%, але не менше 3 євро за кілограм з 10%, але не менше 5 євро; на костюми, в тому числі з вовняної тканини, брюки, сукні - до 10%, але не менше 2,5 євро за кілограм з 10%, але не менш 4 євро. Ввезення сорочок і жіночих блуз буде обкладатися митом у 10%, але не менше 2 євро за кілограм замість 10%, але не менше 3 євро. Процентна ставка на дитячий одяг залишається на рівні 10%, але планка знижується до 1,5 євро з 2 євро за кілограм. Передбачається також зниження до 2014 року мит на більшість різновидів натурального хутра - з 10% до 5%, а на більшість предметів одягу з хутра - до 2015 року - з 20% до 10%. Однак з 23 серпня вони поки не міняються.

Відповідно до зобов'язаннь російської сторони, з дати вступу до СОТ мита на побутову техніку та електроніку залишаються незмінними, проте по деяких позиціях будуть поступово знижуватися в подальшому, починаючи з 2013 року. Так, з 1 січня 2013 обнулиться мито на стільникові телефони з поточних 5%. Мита на комп'ютери, як стаціонарні, так і лептопи, знизяться з 10% до 9% до 2015 року. На DVD-програвачі мита знизяться до 2016 року з 15% до 8%, на LCD-монітори з 20% до нуля до 2015 року, на мікрохвильові печі - з 20% до 10% до 2017 року, на пилососи з 15% до 9 % до 2015 року. Оператори телекомунікаційного зв'язку не очікують істотних змін вартості обладнання, так як зараз митні збори становлять усього 5-10% і будуть поступово скасовані до 2013-2015 років. Для деяких видів обладнання митні збори вже нульові.

До 2014-2015 років передбачається зниження мита на фармацевтичну продукцію, проте саме з 23 серпня відбудеться лише незначне зниження мит по окремих позиціях. Також протягом декількох років поступово буде знижена мито на парфумерію, косметику та гігієнічні засоби. Наприклад, мито на шампуні, зубну пасту, лосьйони, парфуми і туалетну воду до 2016 року знизиться з 15% до 6,5%, аналогічним чином знизяться мита на декоративну косметику, але тільки до 2017 року.

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Питання відновлення виробництва Ан-124 «Руслан» вирішиться 24 серпня в Ульяновську

В Ульяновську в ході Міжнародного авіатранспортного форуму «МАТФ-2012» обговорять відновлення виробництва українсько-російського Ан-124 «Руслан».

Як повідомили УНІАН організатори, «МАТФ-2012» проходитиме 23-25 серпня, а конференцію «Відновлення виробництва літака Ан-124 «Руслан» заплановано на 24 серпня.

Куратором заходу виступає вантажна авіакомпанія «Волга-Дніпро».

Взяти участь в обговоренні запрошено президента «Волга-Дніпро» Олексія Ісайкіна, президента - генерального конструктора ДП «Антонов» Дмитра Ківу, президента ВАТ «ОАК» Михайла Погосяна, президента «Боїнг Росія та СНД» Сергія Кравченка та інших.

Нагадаємо, 12 квітня віце-прем'єр Росії з питань ВПК Дмитро Рогозін повідомив, що Росія має намір збудувати для своїх потреб близько 70 українсько-російських літаків Ан-124 «Руслан».

15 червня заступник міністра промисловості і торгівлі Росії Юрій Слюсар заявив, що Україна «не завжди оперативно й адекватно» реагує на пропозиції щодо модернізації транспортного літака Ан-124 «Руслан».

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав і зобов'язань ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-агро»).

Російсько-український транспортний літак "Руслан" – найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було припинено.

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У групі ризику зараження збудником сибірки - 32 особи

Станом на 23 серпня у групі ризику зараження збудником сибірки, що був виявлений у Запорізькій області, перебувають 32 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я, за даними Державної санітарно-епідеміологічної служби України, усі особи перебувають під медичним наглядом за місцем проживання.

Раніше МОЗ повідомляв, що у групі ризику перебуває 36 осію. Однак четверо з них - особи з Таджикистану та Узбекистану, які працювали та проживали в смт. Кирилівка Якимівського району - після ранкового огляду та прийому антибіотиків без попередження залишили смт. Кирилівку і, за свідченням сусідів, вибули за місцем проживання.

У МОЗ підкреслили, що фахівці Мелітопольської районної санепідстанції проводять контроль якості та регулярності медичного нагляду за контактними особами та подвірні обходи (загалом перевірено 220 дворів у с. Вознесенка). Проблемних питань не виявлено.

Заходи з локалізації та ліквідації наслідків захворювання корови на сибірку продовжуються та перебувають на контролі Держсанепідслужби України, запевнили у МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня до чергової частини ГУ МВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 15 серпня на пасовищі біля села Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області загинула корова, яка належала 73-річній жительці цього ж села. Працівниками ветеринарної служби району були відібрані матеріали для дослідження. Проте, не дочекавшись результатів аналізів, які надалі виявили в досліджуваній продукції збудник сибірки, громадяни встигли реалізувати частину м'яса.

Пізніше працівниками Мелітопольського міськвідділу міліції, ветеринарної міліції м'ясо загиблої корови було знайдене, вилучене і спалене.

У селі Вознесенка введено карантин.

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До іпотеки під 3% хочуть залучити небанківські фінустанови

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) пропонує залучити небанківські фінансові установи (фонди фінансування будівництва і кредитні спілки) для участі в державній програмі здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі регулятора.

За словами голови Нацкомфінпослуг Андрія Стасевського, активна участь небанківських фінансових і кредитних установ у реалізації цієї програми може значно її прискорити.

Нацкомфінпослуг відзначає, що сьогодні в програмі беруть участь тільки банки і не передбачена участь небанківських фінансових установ. На думку регулятора, це обмежує розвиток програми, про що свідчить невелика кількість договорів, укладених з позичальниками.

Водночас в ст. 1 Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню» передбачається компенсація відсотків, що сплачуються не тільки банкам, а й іншим фінансовим установам, за кредитами, одержаних громадянами за програмою здешевленого іпотечного кредитування.

Нацкомфінпослуг підготувала пропозиції щодо розширення участі небанківських фінансових установ у фінансуванні будівництва доступного житла, які найближчим часом будуть винесені на розгляд уряду.

Крім того, регулятор розробляє типовий договір про участь у фонді фінансування будівництва (ФФБ) на виконання Закону «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю». Документ буде винесено на розгляд уряду.

«Введення типового договору про участь у ФФБ підвищить рівень захисту прав та інтересів довірителів ФФБ, а також довіри населення до небанківських фінансових установ - керівників ФФБ», - говориться у прес-релізі.

За даними Нацкомфінпослуг, в Україні 90 фінансових компаній мають ліцензії на здійснення діяльності із залучення коштів засновників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Загальна кількість довірителів, які уклали договори з фінансовими компаніями-управителями про участь у ФФБ, становить 12 346 фізичних та 116 юридичних осіб.

На сьогодні фінансовими компаніями - управителями ФФБ залучено більш як 7,5 млрд грн для фінансування об'єктів будівництва.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник сплачує за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом.

На 17 серпня в Україні укладено 250 договорів за програмою здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

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Україна посилить контроль на кордоні з Росією у зв'язку зі спалахом АЧС

Україна має намір посилити контроль на кордоні з Російською Федерацією у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС) на півдні Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Держветфітослужби України Володимир Горжеєв.

За його словами, в першу чергу правила будуть посилені на ввезення продуктів тваринного походження.

«Продукти харчування, які не піддавалися термічній обробці й не в заводській упаковці, будуть заборонені для ввезення до України і будуть вилучені», - відзначив В.Горжеєв.

За словами В.Горжеєва, у зв'язку з цим уряд збирається внести зміни до митного законодавства з приводу декларування м'ясних продуктів, що ввозяться на територію України.

Одночасно Держветфітослужба планує залучити інвесторів для устаткування двох ПЦР-лабораторій (лабораторії полімеразної ланцюгової реакції, що виконують аналізи на рівні ДНК - УНІАН) у східній Україні.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в с. Камишеватка Запорізької області в особистому господарстві було виявлено падіж свиней. В результаті дослідження встановлено, що тварини загинули від вірусу АЧС. Вірогідним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області.

У регіоні встановлено карантин, який триватиме 40 днів. У цей період здійснюватиметься постійний моніторинг ситуації не тільки в 10-кілометровій, а й у 150-кілометровій зоні нагляду.

На початку серпня в Краснодарському краю Росії оголошено режим надзвичайної ситуації у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС).

Пізніше спалахи африканської чуми свиней були зареєстровані в Ростовській області Росії.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тваринних і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине.

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Держборг України зріс до 62,17 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 липня 2012 року становив 496,958 млрд грн, або 62,174 млрд дол., що на 3,6% більше показника на кінець червня 2012 року, і на 5% більше показника на кінець 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

У Мінфіні відзначають, що минулого місяця сума державного і гарантованого державою боргу збільшилася в основному за рахунок випуску євробондів на суму 2 млрд дол. (у гривневому еквіваленті держборг зріс на 17,2 млрд грн). Зовнішній держборг України на кінець липня становив 24,806 млрд дол., проти 22,77 млрд дол. місяцем раніше.

Внутрішній держборг України на 31 липня зріс до 24,076 млрд дол. з 23,988 млрд дол. на кінець червня, а гарантований державою борг зменшився за місяць до 12,053 млрд дол. з 13,305 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 млрд дол. США з доходністю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн, або 59,216 млрд дол.

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Мінфін на позачерговому аукціоні залучив 604,34 млн. грн від продажу п'ятирічних ОВДП

На позачерговому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у четвер, 23 серпня, Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 604,344 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Так, Мінфін задовольнив 2 заявки на купівлю п'ятирічних держпаперів. Прибутковість становила 14,3%. При цьому попиту на ОВДП терміном обігу 7 років не було.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України оголосило про проведення у четвер, 23 серпня, позапланового аукціону з продажу ОВДП. Мінфін планував запропонувати до продажу п’яти- і семирічні держпапери.

Експерти прогнозували, що на позаплановому аукціоні з продажу ОВДП Мінфіну вдасться продати держпапери, оскільки, очевидно, досягнуто домовленість ыз потенційним покупцем. При цьому ринкового попиту чекати не варто було.

Також нагадаємо, що на аукціоні з продажу ОВДП у вівторок, 21 серпня, Мінфіну не вдалося залучити кошти до держбюджету. Мінфін пропонував інвесторам все ті ж стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

При цьому, щодо ОВДП терміном обігу 5 років була подана одна заявка обсягом 10 млн. грн і прибутковістю 23,9%, але вона не була задоволена.

Єдиним результативним аукціоном з продажу ОВДП у поточному місяці став аукціон 7 серпня, на якому Мінфін залучив до держбюджету 267,758 млн. грн від продажу п'ятирічних ОВДП. Середньозважена прибутковість паперів становила 14,18%. Мінфін задовольнив усі три заявки, які були подані на покупку паперів.

Раніше Мінфін повідомив, що в серпні не планує розміщувати індексовані і номіновані в іноземній валюті ОВДП, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП — 49,489 млрд грн, єврооблігацій — 15,986 млрд грн.

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«Газпром» має намір активно розвивати ГТС Білорусі і підземні сховища

«Газпром» має намір активно розвивати газотранспортну систему (ГТС) Білорусі, зокрема підземні сховища газу (ПСГ).

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками робочої поїздки до Республіки Білорусь глави компанії Олексія Міллера, який провів нараду щодо розвитку ВАТ «Білтрансгаз».

Було відзначено, що нинішня інтеграція «Білтрансгазу» у структуру «Газпрому» є одним із найважливіших чинників підтримки високого рівня надійності газотранспортної системи на території Білорусі. «Газпром» приділяє пильну увагу як поточному стану газотранспортних потужностей у Республіці Білорусь, так і довгостроковій стратегії розвитку дочірнього підприємства. У даний час триває формування програм розвитку «Білтрансгазу» на три- і десятирічну перспективу, а також підготовка Генеральної схеми газопостачання Республіки Білорусь до 2030 року.

Наголошується, що також буде проаналізовано варіанти реконструкції діючих і будівництва нових газотранспортних потужностей, розглянуто різні сценарії розвитку попиту і споживання газу в Білорусі, уточнено прогнозні обсяги транзиту газу до європейських країн.

«На нараді ухвалено рішення підготувати у першому півріччі 2013 року план заходів щодо розвитку газотранспортної системи «Білтрансгазу» і програму розвитку системи ПСГ на території Білорусі до 2020 року. Це дозволить найоптимальніше спланувати інвестиційну діяльність «Газпрому» в республіці», - мовиться у повідомленні.

«Газпром» як стратегічний інвестор націлений на масштабний, всебічний розвиток білоруської газотранспортної системи», — сказав на нараді О.Міллер.

Довідка УНІАН. 25 листопада 2011 року в рамках розвитку міжурядової угоди Російської Федерації і Республіки Білорусь ВАТ «Газпром» і Державний комітет з майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз». З урахуванням раніше придбаних «Газпромом» у 2007-2010 роках 50% акцій «Білтрансгазу» «Газпром» став власником 100% акцій «Білтрансгазу».

Газотранспортна система (ГТС) ВАТ «Білтрансгаз» включає 7502 км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, 5 лінійних компресорних станцій, 235 газорозподільних станцій, 7 газовимірювальних станцій і 26 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій.

До складу ГТС «Білтрансгазу» також входять 3 підземні сховища газу (ПСГ): Осиповицьке і Прибузьке, створені у водоносних структурах, а також Мозирське — у відкладеннях кам'яної солі. Сумарний активний обсяг зберігання газу в цих ПСГ становить близько 1 млрд куб. м.

ВАТ «Білтрансгаз» експлуатує білоруську ділянку магістрального газопроводу «Ямал — Європа» протяжністю 575 км, яка належить ВАТ «Газпром».

Магістральними трубопроводами, які проходять територією республіки, здійснюються поставки російського природного газу в Калінінградську область, Литву, Україну і Західну Європу.

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Данилишин: консультації Києва і Москви про приєднання України до МС невдовзі активізуються

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що реалізація договору про Зону вільної торгівлі СНД є кроком у бік приєднання України до Митного союзу, і прогнозує, що вже у вересні консультації між Києвом і Москвою з питання приєднання України до МС можуть активізуватися.

Про це він заявив у інтерв'ю УНІАН.

«Я думаю, що, починаючи з другої половини вересня, почнуться більш посилені консультації зі всіх ключових питань (про приєднання України до МС – УНІАН), будуть зроблені певні заяви на вищому державному рівні. До виборів можуть бути підписані деякі документи», - сказав він.

Б.Данилишин переконаний, що сам по собі Договір про ЗВТ СНГ «погоду» у взаємній торгівлі між країнами СНД не змінює.

Також екс-міністр економіки відзначає, що, оцінюючи наслідки дії Договору, необхідно враховувати не лише економічний, а й політичний бік.

«Крім економічної ситуації, хочу привернути увагу ще до однієї деталі. Вільна торгівля - це довіра і цивілізовані методи ведення справ. На превеликий жаль, у країн-учасників ЗВТ СНГ довіра один до одного дуже невелика, спостерігається велике прагнення бачити в іншій країні васала, конкурента, але не партнера. Ми, пострадянські держави, ще не навчилися вести чесний рівноправний діалог», - відзначив Б.Данилишин.

Крім того, він висловив сумнів, що Росія погодиться на допуск України до своєї газотранспортної системи для здійснення прямих поставок газу з Туркменістану.

«На мою думку, Росія не піде на такий крок найближчим часом. Адже тут питання не тільки в доставці азіатського газу на територію України - це більш стратегічний і геополітичний крок доступу на європейські ринки. Крім того, це не тільки туркменський газ, треба дивитися дещо ширше, враховуючи розгалужену мережу газопроводів Туркменістану і деяких країн Азії», - відзначив Б.Данилишин.

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УНІАН