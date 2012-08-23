Анонс на 27 серпня

27.08.2012 Брифінг: «Прогноз гідрометеорологічних умов і заходи МНС для ліквідації надзвичайних ситуацій» Азаров побуває на заводі металоконструкцій «Сталтех»

* Відбудеться брифінг на тему: «Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні і заходи, вжиті МНС для ліквідації надзвичайних ситуацій». Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України; Микола Чечеткін, заступник директора Департаменту управління рятувальними силами. * Прем'єр-міністр України Микола Азаров побуває на заводі металоконструкцій «Сталтех». *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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