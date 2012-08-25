Янукович: для України інтеграція до ЄС важлива, але не будь-якою ціною

Президент України Віктор Янукович заявляє про незмінність курсу країни на європейську інтеграцію, але наголошує, що цей процес не має відбуватись будь-якою ціною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

Президент підкреслив, що останнім часом Україна зробила багато для своєї інтеграції до Європейського Союзу, в тому числі парафувала угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі.

«Тепер ми очікуємо на порозуміння з боку наших європейських партнерів, оскільки сприймаємо цей процес як дорогу з двостороннім рухом», – зауважив В.Янукович.

"Ми впевнено прокладаємо дорогу до побудови сучасної європейської держави. Але це надзвичайно складний процес. Ми шукаємо свою дорогу до спільноти розвинених держав, але інтеграція за всяку ціну: за рахунок втрати незалежності, економічних або територіальних поступок, за рахунок дозволу втручатися у внутрішні справи - такий шлях ми ніколи не сприймали і не сприймемо", - наголосив Президент.

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