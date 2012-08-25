Киргизія відкликала свого посла з Мінська

Посол Киргизії в Білорусії Ерік Асаналієв відкликаний для консультацій до Бішкеку, повідомило МЗС Киргизії.

Раніше МЗС Киргизії зажадав від Мінська пояснень, чому в Білорусії знаходиться брат колишнього президента країни Жаниш Бакієв, повідомляє російська служба ВВС.

Офіційний Мінськ, однак, ніяких пояснень не надав, стверджують у Бішкеку.

Жаниш Бакієв, розшукуваний владою Киргизії через Інтерпол, на батьківщині звинувачується в низці тяжких злочинів. Серед іншого його вважають відповідальним за розстріл демонстрації в центрі Бішкеку 7 квітня 2010 року і організацію вбивства в березні 2009 року колишнього керівника президентської адміністрації Медета Садиркулова.

Бакієва в Киргизії впізнали на фотографіях, зроблених в центрі Мінська і розміщених в інтернеті білоруським опозиційним активістом Михайлом Пашкевичем.

Старший брат Бакієва, екс-президент Киргизії Курманбек Бакієв, живе в Білорусії з квітня 2010 року. Нова киргизька влада неодноразово вимагали його видачі, але президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що Бакієв-старший прибув до Мінська на його запрошення і не буде відправлений на батьківщину.