ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Фінансовим пірамідам готують дедалі жорсткіші санкції» пише: Нацкомісія з регулювання ринків фінансових послуг доопрацювала текст законопроекту "Про заборону фінансових пірамід в Україні". Згідно з документом, фінансовою пірамідою вважається надання фінансових активів у розпорядження організаторів піраміди в обмін на можливість одержати фінансову вигоду за рахунок залучення і перерозподілу в піраміді активів інших осіб.

http://delo.ua/finance/finansovym-piramidam-gotovjat-vse-bolee-zhestkie-sankcii-183879/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Чути, звідки подзвін», у якому пише: у суботу в Сочі президент України Віктор Янукович провів робочу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Глави держав обговорили питання двосторонньої співпраці після вступу Росії до СОТ, а також торкнулися теми кооперації на азіатських ринках. Крім того, Янукович зізнався, що Україна хотіла б змінити позиції у відносинах з Росією із газового питання, а також стати спостерігачем у Шанхайській організації співробітництва (ШОС). У відповідь Володимир Путін запропонував Україні стати спостерігачем в Азіатсько-Тихоокеанському економічному співробітництві (АТЕС).

http://www.kommersant.ua/doc/2009109

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Ініціативи Януковича заженуть економіку "в мінус" - експерт» пише: у 2013-2014 роках Україну чекає мінусове зростання економіки і велике розчарування соцполітикою влади, впевнений старший економіст Центру соціально-економічних досліджень САSE-Україна Володимир Дубровський.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Iniciativy-YAnukovicha-zagonyat-ekonomiku-v-minus-ekspert.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Україна нарощує співпрацю... з ЄЕП» пише: український уряд продовжує активну роботу з розширення торговельно-економічних відносин з найбільшими партнерами – Євросоюзом і СНД, зокрема Митним союзом. На підході новий документ – тепер уже окремо з кожною з країн МС і Єдиного економічного простору.

http://economics.unian.net/ukr/detail/137999

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Міжнародна фінансова корпорація «шиє костюмчик під клієнта» пише: про те, що заважає міжнародним фінансовим організаціям збільшувати інвестиції в українську економіку, про підвищення значущості їхніх ресурсів в умовах обмеженого кредитування та інші аспекти співпраці в інтерв'ю УНІАН розповіла керівник діяльності МФК в Україні Олена Волошина.

http://economics.unian.net/ukr/detail/138007

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Мінпраці і Пенсійний фонд поставили Мінфіну ультиматум» пише: головна перешкода для довгострокового розвитку пенсійної системи в Росії — бюджет на 2013-2015 рр. Мінфін зменшив пенсійний трансферт, і тепер Мінпраці і Пенсійний фонд пропонують поки що фінансувати пенсії за рахунок урізання накопичувального внеску, а після 2015 р. повернути його.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3272481/nakopit_na_manevr

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Видання «Известия» в публікації «Мінфін не схвалив нульовий ПДВ для внутрішніх авіарейсів» пише: залізничні та автомобільні перевізники можуть зажадати таких самих преференцій, що призведе до значних збитків бюджету РФ.

http://izvestia.ru/news/533747

(УНІАН)