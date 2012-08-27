Анонс на 28 серпня

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Тільки правда: що відбувається з бізнесом і його власниками в Україні». Власник одного з великих столичних бізнесів оприлюднить відкрите Звернення з проханням надати йому притулок у США. Що це тиск на бізнес чи політика? Учасники: власник компанії «Люксекспресс II» Микола Іваненко, адвокат Олексій Баганець та інші (вул.Хрещатик, 4, конференц-хал). Телефон: 067466 85 54. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Перспективи розвитку торгівельних відносин та економічного співробітництва України і країн Митного союзу. Угода про зону вільної торгівлі з країнами СНД". Учасники: урядовий уповноважений Кабінету Міністрів України з питань співпраці з Росією та країнами СНД Валерій Мунтіян; міністр торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов.

* Круглий стіл на тему перспектив економічного співробітництва ділових кіл України та Росії в рамках зони вільної торгівлі, яка почне діяти на території СНД з кінця вересня цього року. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, Урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян, в.о.Торгового представника РФ в Україні Андрій Соломін, член Колегії з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов, керівники компаній «Газпромнафта Лубрікантс Україна», «Газпром експорт», «Лукойл Україна», «Мечел-Україна», «КАМАЗ» та інші.

* На території Новопокровського КХП в Харківській області відбудеться презентація лінії для пакування борошна. Сучасна лінія Paglierani DA-80 буде відкрита на підприємстві Держрезерву України - ДП «Новопокровський КХП». Запуск нової лінії для пакування борошна, є стартом Програми модернізації підприємств системи держрезерву. У відкритті лінії візьмуть участь: голова Держрезерву А.Лелюк, губернатор Харківської області М.Добкін, директор Новопокровського КХП А.Яковенко, представники центральних та регіональних ЗМІ.

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