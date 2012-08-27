ТОП-10 (27 серпня)

Підприємства України в січні-липні збільшили реалізацію послуг на 12%

Кабмін найближчими днями розгляне проект держбюджету на 2013 рік

Україна повністю відмовиться від закупівлі металопродукції в Росії - Азаров

Азаров сподівається, що утилізаційний збір в РФ не торкнеться автомобілів з України

Німеччина переконує партнерів по ЄС у необхідності політичного союзу

Україна випустила єврооблігації на 1 млрд дол.

Україна і Євразійська економічна комісія підписали меморандум про співпрацю

Кабмін надасть держгарантії на 2,3 млрд грн для будівництва LNG-терміналу

Україна розпочала поставки труб до РФ за квотою на друге півріччя 2012 року

Позитивний фінрезультат підприємств України у І півріччі становив 29,249 млрд грн

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Підприємства України в січні-липні збільшили реалізацію послуг на 12%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні-липні 2012 року становив 165,2 млрд грн, що у зіставних цінах на 12% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

В середньому за звітний період на одну людину було реалізовано послуг на суму 3,624 тис. грн. Водночас обсяг споживання послуг жителями різних регіонів України неоднаковий і коливається від 949,7 грн на одну людину в Тернопільській області до 21,458 тис. грн у Києві.

У липні обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 26 млрд грн, що на 9% більше (у зіставних цінах), ніж за аналогічний період 2011 року.

Майже половина обсягу реалізованих послуг припадала на послуги різних видів транспорту, пошту і зв`язку, майже третину становили послуги з проведення операцій з нерухомістю, орендою, інжинірингом і наданням послуг підприємцям.

Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва,, Одеської і Донецької областей, становив більш як половину (50,5%) загального обсягу наданих послуг.

Зокрема, в липні 2012 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 232,8 млн. грн (включно з ПДВ), що на 41,8% більше, ніж у липні 2011 року (у січні-липні на суму 1,442 млрд грн, на 40,6% більше, ніж за аналогічний період 2011 року).

Готелі і ресторани України в липні п.р. реалізували послуг на 764,9 млн. грн, що на 22,3% більше, ніж за аналогічний період 2011 р. (у січні-липні - на суму 2,879 млрд грн, на 16,5% більше).

У липні підприємства сфери транспорту і зв`язку реалізували послуг на суму 14,65 млрд грн - на 9,1% більше, ніж у липні минулого року (у січні-липні - на суму 91,991 млрд грн, на 13,3% більше).

Підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і надають послуги підприємцям, у липні п.р. реалізували послуг на суму 7,673 млрд грн - на 21,6% більше, ніж у липні минулого року (у січні-липні - на суму 52,78 млрд грн, на 26,8% більше).

У сфері освіти в липні п.р. було надано послуг на суму 193,3 млн. грн, що на 13% більше, ніж у липні 2011 р. (у січні-липні - на суму 1,69 млрд грн, на 5,6% більше); у сфері охорони здоров`я і надання соціальної допомоги - на суму 1,023 млрд грн, що на 29,1% більше, ніж у липні 2011 р. (у січні-липні - на суму 4,43 млрд грн, на 30,5% більше); у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури і спорту - на суму 1,499 млрд грн, що на 33% більше, ніж у липні минулого року (у січні-липні - на суму 10,026 млрд грн, на 34,6% більше).

Довідка УНІАН. За даними Держстату, обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в 2011 році становив 258 млрд грн, що в зіставних цінах на 19% більше, ніж у 2010 році.

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Кабмін найближчими днями розгляне проект держбюджету на 2013 рік

Найближчими днями Кабінет міністрів України розгляне проект Держбюджету на 2013 рік для подальшої передачі його до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на брифінгу після відкриття заводу металоконструкцій «Стальтех» у місті Бровари.

«У найближчі кілька днів проект буде розглянуто на засіданні уряду, а потім буде передано до Верховної Ради», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що уряд у питанні підготовки проекту держбюджету, який має бути переданий до ВР не пізніше 15 вересня, працює за планом.

«Уряд працює за своїм графіком, який передбачає передачу до Верховної Ради проекту закону про Державний бюджет не пізніше 15 числа вересня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко прогнозував, що проект державного бюджету України на 2013 рік буде подано урядом до Верховної Ради в передбачені законом терміни.

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Україна повністю відмовиться від закупівлі металопродукції в Росії - Азаров

Україна найближчим часом повністю відмовиться від закупівлі металопродукції в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на брифінгу після відкриття заводу металоконструкцій «Стальтех» у місті Бровари.

Він зазначив, що виробничі потужності України дають змогу перейти винятково на українську продукцію.

«Ми повністю відмовимося найближчим часом, та й вже практично відмовилися від закупівлі металоконструкцій у Росії, наприклад. Все, що ми купували на російських заводах, ми зараз вже повністю можемо виготовляти не тільки на цьому підприємстві, а й на багатьох інших аналогічних підприємствах. Ми бачимо, що будівництво таких складних споруд як мости, наприклад, - ми вже практично обходимося без замовлень металоконструкцій за кордоном», - сказав М.Азаров.

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Азаров сподівається, що утилізаційний збір в РФ не торкнеться автомобілів з України

Прем'єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що дія утилізаційного збору на автомобілі, який запроваджується у РФ з 1 вересня, не поширюватиметься на ввезення автомобілів до РФ з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Переговори з російським керівництвом проведено, і нам дали обіцянку всебічно це питання вивчити, розглянути. І, найімовірніше, це питання України не торкнеться. Така домовленість була у мене з прем'єр-міністром Росії. І я знаю, що це питання порушував Президент України Віктор Федорович Янукович на зустрічі зі своїм колегою Володимиром Путіним», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що немає підстав пов'язувати запровадження утилізаційного збору Росією з нормами договорі про зону вільної торгівлі. І такий крок має право приймати будь-яка країна. Україна також може вживати таких заходів, зокрема, щодо утилізації устаткування.

«Це право будь-якої країни запроваджувати ті збори, які країна вважає необхідними. Нам теж ніщо не заважає запровадити збір на утилізацію, наприклад, імпортного устаткування. Тільки питання – чи варто це робити. До 1 вересня залишилося зовсім небагато. Поки що жодних рішень російським керівництвом на адресу України не прийнято, тому почекаємо, побачимо», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, в уряді України вважають, що запровадження Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі, що поставляються на її територію, не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД.

Також в уряді України вважають, що таке одностороннє рішення Росії суперечить Договору Євразійської комісії, згідно з яким саме комісія є єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору.

Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін 29 липня підписав закон про запровадження в Росії утилізаційного збору на нові і вживані автомобілі.

Згідно з новим законом, з 1 вересня 2012 року сплачуватиметься утилізаційний збір за кожен транспортний засіб, що як ввозиться до Росії, так і виготовлені на її території.

Виняток становитимуть особисті автомобілі біженців і переселенців при їх поверненні на батьківщину, машини дипломатів і членів їх сімей, раритетні авто, тобто ті, з моменту випуску яких минуло більш як 30 років, а також автомашин, які ввозяться з держав - членів Митного союзу, і транспортних засобів, поміщених під митну процедуру у вільній зоні на території Калінінградської особливої економічної зони (ОЕЗ) до 1 квітня 2016 року.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 16 серпня заявив, що запровадження 30-процентного утилізаційного збору на автомобілі призведе до значного скорочення поставок українських автомобілів до Росії і навпаки.

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Німеччина переконує партнерів по ЄС у необхідності політичного союзу

Представники Німеччини переконують партнерів по Європейському Союзу у необхідності поглиблення інтеграції та підписанні нової угоди, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на журнал Der Spiegel.

За даними Der Spiegel, радник німецького канцлера з європейської політики Ніколаус Майєр-Ландрут намагається в Брюсселі переконати партнерів Німеччини по ЄС у тому, щоб керівники держав та урядів Євросоюзу сформували конвент (установчу раду) з розробки принципів нової європейської угоди.

А.Меркель хоче, щоб ухвалений раніше фіскальний пакт, спрямований на посилення бюджетної дисципліни в країнах ЄС, був доповнений політичним союзом. Необхідність такого союзу пояснюється, в тому числі, економічними чинниками. Так, Європейський суд міг би бути наділений повноваженнями здійснювати контроль за держбюджетами країн-членів Європейського Союзу та штрафувати їх за надмірний дефіцит. Відповідні кроки міг би ініціювати саміт ЄС у грудні.

Однак поки що ініціативу А.Меркель, яку оголосили ще в листопаді 2011 року на партійному з'їзді ХДС, більшість держав ЄС зустріла прохолодно, стверджує Der Spiegel.

Нині Європейський Союз напружено шукає виходи з боргової кризи. ФРН є найголовнішим донором європейських програм допомоги Греції, Ірландії та Іспанії. Афіни навіть із зовнішньою підтримкою не можуть нормалізувати ситуацію зі своїми фінансами, і лише перебування в єврозоні стримує греків від оголошення їх банкрутами. Водночас А.Меркель намагається не допустити виходу Греції з єврозони.

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Україна випустила єврооблігації на 1 млрд дол.

Україна випустила єврооблігації на 1 млрд дол. під 7,95% річних, термін погашення — 4 червня 2014 року. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 795 від 27 серпня 2012 року, оприлюдненою на урядовому сайті.

У документі зазначається, що відсотковий дохід за облігаціями виплачується щороку 4 червня і 4 грудня, починаючи з 4 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2010 року Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних з правом триразової пролонгації, якою скористався український уряд.

Сторони 31 травня 2012 року підписали договір про реструктуризацію цього кредиту. Згідно з його умовами, Україна мала погасити ВТБ 1 млрд дол., а друга половина була пролонгована до 2014 року.

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко заявив, що 1 млрд дол. кредиту ВТБ буде погашено за рахунок продажу урядових облігацій на внутрішньому ринку. При цьому він запевнив в тому, що 2 млрд дол., одержані від розміщення 17 липня євробондів, підуть на поповнення золотовалютних резервів, а їх розміщення жодним чином не пов'язане з погашенням кредитів ВТБ.

У свою чергу, голова правління російського «Внєшторгбанку» (ВТБ) Андрій Костін у червні п.р. повідомив, що Україна, в рамках рефінансування частини боргу перед ВТБ, випустить єврооблігації.

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Україна і Євразійська економічна комісія підписали меморандум про співпрацю

Україна і Євразійська економічна комісія підписали меморандум про співпрацю з питань торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони меморандум підписали міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, з боку комісії - міністр із торгівлі - член колегії Євразійської комісії Андрій Слєпньов.

П.Порошенко зазначив, що підписання угоди про зону вільної торгівлі та даного меморандуму дасть змогу лібералізувати доступ української та російської продукції на взаємні ринки.

«У найкоротші терміни ми напрацюємо план заходів, який дасть змогу суттєво лібералізувати доступ на ринки як України, так і країн Митного союзу», - сказав він.

Також П.Порошенко зазначив, що будуть розроблятися механізми досудового врегулювання економічних суперечок.

«Незважаючи на те, що угода про ЗВТ має механізми судового врегулювання суперечок, ми з Андрієм Слєпньовим домовилися про те, що ми докладемо всіх зусиль для того, щоб ці суперечки до суду не доводити», - підкреслив П.Порошенко.

Крім того, він відзначив додаткові можливості у вирішенні економічних суперечок.

«Щодо механізму захисту обох країн, то після ратифікації на сьогоднішній день в українських і російських виробників з'являться можливості звертатися до відповідного арбітражного органу не тільки з питань мита, не тільки з питань захисних заходів, але й з питань технічних бар'єрів торгівлі», - зазначив він .

За його словами, сторони також домовилися про лібералізацію всіх торгових обмежень, які на сьогодні присутні у взаємній торгівлі.

Він нагадав, що на сьогодні дані обмеження вже зняті по трубної продукції.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.

9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

Договір про ЗВТ СНД набуває чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікувала документ, подасть документацію про ратифікацію в депозитарій СНД.

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Кабмін надасть держгарантії на 2,3 млрд грн для будівництва LNG-терміналу

Кабінет Міністрів України надасть державні гарантії на суму до 2,305 млрд грн для будівництва морської частини терміналу з прийому скрапленого природного газу.

Це закріплено техніко-економічним обґрунтуванням (ТЕО) будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал), затвердженим розпорядженням уряду № 603-р від 8 серпня.

Згідно з розпорядженням, технологічна частина національного проекту буде реалізована за рахунок коштів приватних інвесторів та коштів, залучених державним підприємством "Національний проект" Ел Ен Джі Термінал "під державні гарантії, та/або підтримки фінансових установ, що належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, з придбанням частки в корпоративних правах у розмірі 25% з урахуванням показників, визначених попереднім техніко-економічним обгрунтуванням.

Окрім того, уряд доручає Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Держагентством з інвестицій та управління національними проектами забезпечити проектування і будівництво необхідної газотранспортної інфраструктури для приєднання та підключення морського терміналу з прийому скрапленого природного газу до газотранспортної системи.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2012 року компанія SOCOIN завершила розробку ТЕО національного проекту «LNG-термінал».

Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро.

Планується, що фінансування будівництва LNG-терміналу буде здійснюватися за принципом: 30% від загальної вартості складуть кошти консорціуму, в який увійде Україна, а 70% - за рахунок позикових коштів (кредитів, облігацій і т.д.).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже у 2016 році.

12 червня В.Каськів повідомив, що частка України в проекті «LNG-термінал» становитиме 25% +1 акція.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 було створено ДП «Національний проект« LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

У вересні 2011 р. компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

На сьогоднішній день потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Південний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Південний »; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

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Україна розпочала поставки труб до РФ за квотою на друге півріччя 2012 року

Україна розпочала поставки труб в Російську Федерацію за квотою на друге півріччя 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в понеділок, 27 серпня, на брифінгу повідомив міністр торгівлі - член Колегії Євразійської комісії Андрій Слєпньов.

«Щодо поставок в РФ надана квота (на труби - УНІАН) на ІІ півріччя 2012 р. в обсязі 150 тис. тонн. Це дорівнює тому обсягу, який був поставлений в I півріччі. Що стосується обсягу поставок нержавіючої труби, то тут ми виходимо з обсягу 5,7 тис. тонн цієї продукції... Поставки вже фактично йдуть», - повідомив він.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка, чотири дні тому українська трубна продукція перетнула кордон. Обсяги поставок труб і нержавіючої продукції повністю відповідають українській запитній позиції.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Росія підписала зміни до угоди про постачання українських труб в РФ, які передбачають в серпні-грудні 2012 р. безмитну поставку 150 тис. тонн труб компанією "Інтерпайп" в РФ, поінформував урядовий уповноважений України з питань співробітництва з РФ, державами-учасниками СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян.

«Російська Федерація вже підписала зміни до угоди. Тепер, я думаю, на цьому тижні підпише і Казахстан, і Республіка Білорусь», - сказав В.Мунтіян.

Нагадаємо, 6 серпня 2012 уряд прийняв розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб з України на території Республіки Білорусь і Російської Федерації від 23 вересня 2011 року і надав відповідні повноваження на його підписання.

Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції до Російської Федерації без сплати додаткової антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає квоти в поставках деяких видів сталевих труб до Росії в період з серпня по 31 грудня 2012 року в розмірі 150 тис. тонн.

У вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусь і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць Митного союзу. В рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тисяч тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до якого українські підприємства в першому півріччі поточного року могли безмитно поставити в країни Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, у тому числі в РФ - 150 тис. тонн, в Білорусь - 72 тис. тонн, Казахстан - 42 тис. тонн.

Таким чином, загальна квота по РФ в 2012 році буде збережена на торішньому рівні - 300 тисяч тонн. Поставки понад квоти обкладаються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопровідні - до 37,8%. Загороджувальні мита діятимуть до листопада 2015 року.

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Позитивний фінрезультат підприємств України у І півріччі становив 29,249 млрд грн

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-червні 2012 року становив 29,249 млрд грн, йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, прибуток українських підприємств у січні-червні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року скоротився на 7,1% – до 88,755 млрд грн. Із збитком січень-червень 2012 рік завершили 40,7% підприємств країни проти 43,9% у січні-липні 2011 року. Сума збитку підприємств в першому півріччі 2012 року проти січня-червня 2011 року збільшилася на 10,4% - до 59,506 млрд грн.

За даними Держстату, січень-червень 2012 року завершили із збитком 44% (у першому півріччі 2011 року - 45,8%) промислових підприємств України. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-червень 2012 року становив 11,126 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2011 році становив 112 млрд 930,3 млн. грн проти 63 млрд 266,4 млн. грн у 2010 році.

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