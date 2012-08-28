ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Кабмін рефінансував кредит ВТБ на $1 млрд» пише: уряд оформив випуск єврооблігацій на 1 млрд дол. в рамках рефінансування кредиту російського ВТБ...

http://delo.ua/ukraine/kabmin-refinansiroval-kredit-vtb-na-1-mlrd-183920/

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Також «Дело» в публікації «Де, як і за скільки відпочивали цього літа українці» пише: Крим у цьому сезоні відвідали 4 млн осіб. Більше половини - вітчизняні туристи. Таким чином, як мінімум, 2 млн співгромадян оздоровилися на батьківщині. Ще не менше мільйона відпочили на закордонних курортах, витративши в середньому 800-1000 дол.

http://delo.ua/lifestyle/gde-kak-i-pochem-otdyhali-etim-letom-ukraincy-183938/

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«Дело» в публікації «Україна розібралася з боргами і перегляне економічне зростання» подає «фінансові» підсумки понеділка...

http://delo.ua/ukraine/finansovye-itogi-dnja-ukraina-razobralas-s-dolgami-i-peresmotri-183947/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Суперечка переходить межі», в якому пише: до кінця року Україна, Росія і Білорусь мають намір запустити механізм вирішення торгових суперечок за посередництва експертних комісій. У майбутньому цей механізм стане альтернативою вирішенню торговельних суперечок в рамках СОТ, проте зараз, поки Білорусь та Казахстан ще не вступили в цю організацію, він стане безальтернативним. Експерти побоюються, що позиція Росії буде впливати на вердикти цих комісій...

http://www.kommersant.ua/doc/2009799

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Інвестори будуть працювати за гарантією», в якому пише: держава шукає способи залучення приватних інвесторів до будівництва терміналу з прийому скрапленого газу. 2,3 млрд грн для будівництва необхідної портової інфраструктури будуть залучатися під держгарантії. Учасники ринку вважають, що це підігріє інтерес інвесторів до проекту...

http://www.kommersant.ua/doc/2009849

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Чому деякі українці апріорі не можуть скористатися пільгами» пише: бідні українці отримують менше пільг, ніж заможніші. Окрім того, чим більші доходи тих, кому від держави щось належить, тим більше їм капає і пільг - такі результати досліджень вчених...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/ukraincy-i-lgoty.html

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Також «Сегодня» в публікації «У київських гуртожитках просять «скромний» внесок, а квартири ідуть як гарячі пиріжки» пише: в Україні за підтримки МОН почала працювати гаряча лінія для студентів. Вже є і перші скарги...

http://www.segodnya.ua/ukraine/pod-obshchagami-ocheredi-u-rieltorov-bum-zakazov-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Міжнародна фінансова корпорація «шиє костюмчик під клієнта» пише: про те, що заважає міжнародним фінансовим організаціям збільшувати інвестиції в українську економіку, про підвищення значущості їхніх ресурсів в умовах обмеженого кредитування та інші аспекти співпраці в інтерв'ю УНІАН розповіла керівник діяльності МФК в Україні Олена Волошина...

http://economics.unian.net/ukr/detail/138007

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Компанії можуть змусити розкривати банкам весь ланцюжок власників аж до фізосіб» пише: такий спосіб боротьби з відмиванням доходів запропонував Росфінмоніторинг...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3317111/bankovskij_sysk

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Також «Ведомости» в публікації «Лондонську Олімпіаду виграли телеканали» пишуть: хоча з Лондона російські спортсмени привезли більше медалей, ніж з Пекіна, телеглядачів в РФ ця боротьба не надто захопила. Рейтинги Олімпіади виявилися нижчими, ніж у 2008 р. Зате заробили телеканали на ній більше: спонсори майбутньої Олімпіади в Сочі скористалися трансляціями з Лондона, щоб заздалегідь заявити про свою підтримку спорту...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/3317031/sponsory_otrepetirovali_sochi

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Видання «Известия» в публікації «Депутати пропонують платити громадянам за доноси на корупціонерів» пише: найближчим часом Росія може перейняти американський досвід у боротьбі з корупцією і ввести матеріальне заохочення за доноси громадян на спроби корупційної діяльності. Причому платити будуть ті, на кого донесли...

http://izvestia.ru/news/533810

(УНІАН)