Європейський суд з прав людини розпочав розгляд справи Тимошенко

Європейський суд з прав людини сьогодні о 14.30 (15.30 за Києвом) розпочав розгляд справи екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», слухання відбуваються у місті Страсбург (Франція).

В суді Ю.Тимошенко представляють захисники Сергій Власенко, Валентина Теличенко та донька Євгенія Тимошенко.

"Тут ми сподіваємося знайти справедливість. В українських судах її більше не існує", - наголосила Є.Тимошенко перед початком засідання Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Європейський суд з прав людини сьогодні проведе публічні слухання справи "Тимошенко проти України". Після публічних слухань суд продовжить свою роботу у закритому режимі, а рішення буде оголошено на більш пізньому етапі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.