Анонс на 29 серпня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Планується проведення брифінгів за участю міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра Табачника і заступника міністра оборони Володимира Можаровського.

* Круглий стіл на тему: «Підприємство 2020: інновації і технологічна готовність». Організатори: ГО Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» і Держагентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.

* В Антимонопольному комітеті України почнеться дводенний семінар з практики розслідувань протиправних картелів за участю експертів Комісії справедливої торгівлі Японії. Учасники: заступник директора департаменту розслідувань Комісії справедливої торгівлі Японії Ацусі Конно і головний слідчий програми пом'якшення відповідальності за здійснення антиконкурентних узгоджених дій Комісії справедливої торгівлі Японії Кацутосі Катаокі. Відбудуться презентації організаційної структури Комісії справедливої торгівлі Японії і вдосконалення правозастосовної практики щодо картелів у Японії.

* Круглий стіл на тему: «Як бізнес може допомогти українським школярам із малозабезпечених і неповних сімей здобути гідну освіту?». Питання: На якому рівні в Україні комп'ютеризація загальноосвітніх шкіл? Чи багато шансів навчитися комп'ютерної грамотності у дітей шкіл-інтернатів у сільських глибинках? Навіщо великі компанії вкладають гроші у розвиток освіти і комп'ютеризацію? Учасники: Євген Глузов, голова Наглядової ради МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього»; Ольга Шиян, керівник департаменту допомоги державним освітнім та інтернатним установам МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього»; Анджей Олейник, директор з маркетингу і розвитку продуктів, член КСВ комітету Platinum Bank. Присутність представників компанії Майкрософт і МТС.

* Відбудеться перший показовий виступ важкої спецтехніки під керуванням водіїв ПАТ «АК «Київводоканал» під гаслом: «Краще, вище, сильніше!». Дві команди віртуозів у керуванні спецавтотранспортом змагатимуться за звання найкращого, найспритнішого, найшвидшого, найманевренішого, а також боротимуться за спеціальний приз жюрі і приз глядацьких симпатій.

* 29 серпня відбудеться прес-тур для ознайомлення з ходом утилізації боєприпасів на Хімічному казенному об'єднанні ім. Г.І.Петровського (м. Червоний Промінь, Луганська область). Реактивні снаряди доставлено з воєнізованих частин України. Їх утилізація відбувається в цеху з виробництва порохів і порохових зарядів методом безпечного розбирання згідно з затвердженим регламентом технологічного процесу.

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