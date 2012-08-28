Польща обіцяє українцям безкоштовні національні візи уже з 15 вересня

Варшава. Консульства Польщі зможуть видавати громадянам України безкоштовні польські національні візи, які зараз коштують 20 євро, починаючи з 15 вересня цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Польщі.

Польська влада ще 28 червня завершила внутрішні процедури, необхідні для набуття чинності підписаним 6 червня договором про скасування плати за національні візи для українців. Влада України зробила це 10 серпня, офіційно повідомивши про це польську сторону 15 серпня, зауважили у МЗС Польщі.

"Згідно з положеннями цього договору, він набуває чинності на тридцятий день від дати отримання останнього письмового повідомлення, тобто 15 вересня 2012 року", - йдеться у повідомленні прес-служби МЗС Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року в польському МЗС прогнозували скасування плати за національні візи до початку Євро-2012, але у квітні озвучили новий можливий термін - четвертий квартал року.

14 серпня речник МЗС України Олександр Дикусаров заявив, що у міністерстві очікують, що угода між Україною та Польщею щодо скасування оплати оформлення національних віз набере чинності вже у вересні.

Він нагадав, що 8 серпня постановою Кабінету міністрів була затверджена відповідна угода між урядами України та Польщі.

Як сказав О.Дикусаров, положення угоди скасовують оплату за оформлення національних довгострокових віз для громадян України та Польщі, які мають перебувати на території держави іншої сторони три місяці, але не більше одного року. О.Дикусаров додав, що угода набирає чинності після проведення всіх внутрішньодержавних процедур. «Ми очікуємо, що ця угода набере чинності у вересні цього року», - сказав він.