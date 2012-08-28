Курс НБУ на 29.08.12

Офіційний курс НБУ на 29.08.12 100 USD США - 799.3000 (на 28 серпня - 799.3000) 100 EUR - 1002.9616 (на 28 серпня - 1001.5229) 10 RUR - 2.4964 (на 28 серпня - 2.5080)

Офіційний курс НБУ на 29.08.12 100 USD США - 799.3000 (на 28 серпня - 799.3000) 100 EUR - 1002.9616 (на 28 серпня - 1001.5229) 10 RUR - 2.4964 (на 28 серпня - 2.5080) Облікові курси банківських металів на 29.08.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 132963.56 (на 28 серпня - 133203.35) 961 XAG 10 Срібло - 2462.64 (на 28 серпня - 2427.47) 962 XPT 10 Платина - 121733.39 (на 28 серпня - 122772.48) 964 XPD 10 Паладій - 51394.99 (на 28 серпня - 51554.85)

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