ТОП-10 (28 серпня)

Україна за 7 місяців скоротила транзит російського газу на 23%

Організаторам фінансових пірамід може загрожувати до 12 років ув'язнення – законопроект

Україна у січні-липні скоротила споживання газу до 32,960 млрд кубометрів

Кабмін не знизить пенсійний вік жінкам, які працюють у важких умовах

Українські НПЗ за сім місяців скоротили переробку нафтосировини на 44,6%

Нацбанк ліквідує «АКБ «Базис»

ДТЕК почав відвантажувати вугілля до Болгарії

Колесников обіцяє, що перше доступне житло введуть в експлуатацію восени 2013 року

Податкова виграє 9 із 10 судів

КС визнав конституційним законопроект ПР про депутатську недоторканність

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Україна за 7 місяців скоротила транзит російського газу на 23%

Україна в січні-липні скоротила транзит російського газу до 50,589 млрд куб. м, що на 22,9% менше показника аналогічного періоду 2011 року, говориться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У липні обсяг транзиту у порівнянні з липнем 2011 року скоротився на 17,7% - до 6,235 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко і голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер обговорили питання забезпечення «Нафтогазом України» безперебійного транзиту російського газу в Європу в майбутньому осінньо-зимовому періоді.

У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні оборотні кошти для закупівлі газу з метою закачування в ПСГ.

За станом на 22 серпня компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила в підземних сховищах 15,7 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Транзит газу по території України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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Організаторам фінансових пірамід може загрожувати до 12 років ув'язнення – законопроект

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердила доопрацьований проект закону “Про заборону фінансових пірамід в Україні”.

Про це повідомляється на сайті Нацкомфінпослуг.

Даним проектом закону передбачається, що створення або сприяння діяльності фінансової піраміди карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років. Ті ж дії, учинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що завдали значної шкоди потерпілому, - караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Ті ж дії, учинені у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, систем електронних платежів, -караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

Ті ж дії, учинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Водночас передбачається, що особа, крім організатора фінансової піраміди, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну діяльність правоохоронні органи або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

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Україна у січні-липні скоротила споживання газу до 32,960 млрд кубометрів

Споживання газу в Україні у січні-липні 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 7,3% - до 32,960 млрд куб. м, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Споживання газу в липні 2012 року порівняно з липнем минулого року скоротилося на 16% - до 2,028 млрд куб. м.

Згідно з даними Міненерговугілля, імпорт газу з Російської Федерації за сім місяців 2012 року знизився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 39% - до 18,738 млрд куб. м.

Видобуток газу на території України, за даними міністерства, за сім місяців поточного року зріс порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 0,9% - до 11,801 млрд куб. м.

У липні 2012 року видобуток газу порівняно з липнем минулого року зріс на 1,2% - до 1,685 млрд куб. м.

Повідомлені раніше УНІАН дані Держстату суттєво не відрізняються від даних Міненерговугілля.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» «Укргазвидобування» та «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», в якій держхолдинг "Нафтогаз" володіє контрольним пакетом акцій.

Уряд України, згідно з оприлюдненим у червні проектом Оновлення Енергетичної стратегії, планує до 2030 року збільшити щорічний видобуток газу до 30-47 млрд куб. м.

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Кабмін не знизить пенсійний вік жінкам, які працюють у важких умовах

Уряд не переглядатиме пенсійний вік для окремих категорій громадян, які працюють у тяжких умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок під час зустрічі з працівниками Хлібокомбінату №11 у Києві в рамках передвиборного візиту заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«У нас вибір простий: ми заморожуємо пенсії (у разі введення пенсійних пільг для окремих категорій громадян - УНІАН). А сьогодні я ж розумію, що таке 1400 грн середньої пенсії. Це дуже мало. А у нас в країні 3,7 млн пенсіонерів, у яких пенсія нижче за 1000 грн. І основна бідність там», - сказав він, відповідаючи на питання, чи можливо переглянути пенсійний вік для жінок, які працюють у тяжких умовах.

Також, за його словами, підприємства можуть самостійно проводити атестацію робочих місць з метою визначення пільг для пенсійного забезпечення працівників. Проте, у такому разі, такі підприємства нестимуть додаткове навантаження, виплачуючи пенсії до законодавчо визначеного пенсійного віку працівника.

«Я подумаю, що можна зробити... З іншого боку, товаровиробник теж може це робити спільно з профспілковим комітетом. Але якщо товаровиробник це зробить, це додаткове навантаження для нього, тому що він доплачуватиме пенсіонерові пенсію до певного часу», - сказав С.Тігіпко.

Довідка УНІАН. 1 жовтня 2011 року в Україні набув чинності Закон "Про заходи з законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", ухвалений парламентом 8 липня 2011 року.

Цим законом встановлений єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – в 60 років. До цього жінки мали право виходити на пенсію після досягнення 55-річного віку.

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Українські НПЗ за сім місяців скоротили переробку нафтосировини на 44,6%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) спільно з державним Шебелінським ГПЗ у січні-липні 2012 року скоротили обсяг переробки нафтової сировини до 2,984 млн тонн, що на 44,6% менше від показника за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У липні 2012 року обсяг переробки нафтової сировини впав порівняно з липнем 2011 року на 61,3% - до 316,9 тис. тонн.

Поставки нафти на НПЗ країни за сім місяців поточного року зменшилися, за підсумковими даними міністерства, порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 41,2% - до 2,763 млн тонн. Зокрема, поставки імпортної нафти впали на 66,6% - до 1 164,4 тис. тонн.

Міненерговугілля повідомляє, що виробництво бензину в країні у січні-липні 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 36,3% - до 1 091,4 тис. тонн, виробництво дизельного пального впало на 44,7% - до 880,3 тис. тонн, а мазуту - на 57,7%, до 526,3 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

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Нацбанк ліквідує «АКБ «Базис»

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії й призначення ліквідатора публічного акціонерного товариства «АКБ «Базис».

Як повідомляється на сайті АКБ «Базис», Нацбанк постановою №357 від 23 серпня 2012 року призначив ліквідатором ПАТ «АКБ «Базис» Ладоненка В.Н. Ліквідатор знаходиться за адресою: Харків, провулок Мар’яненка, 4.

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова.

За класифікацією НБУ, «Базис» належить до групи невеликих фінустанов із активами менше 3 млрд грн.

Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

У квітні 2012 року в банку введено тимчасову адміністрацію НБУ.

26 липня тимчасовий адміністратор направив на узгодження в НБУ програму оздоровлення банка, в рамках якої інвестори дали згоду вкласти в банк 500 млн грн.

6 серпня тимчасова адміністрація банку ухвалила рішення збільшити статутний капітал банку на 514,053 млн грн, до 641,458 млн грн шляхом приватного розміщення 401604250 простих акцій бездокументної форми номінальною вартістю 1,28 грн.

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ДТЕК почав відвантажувати вугілля до Болгарії

Компанія «ДТЕК Трейдинг» уклала експортний контракт на постачання вугілля у 2012-2013 роках для ТЕЦ «Sviloza Thermal Power Station» AD в м.Свіштов (Болгарія). Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

Згідно з наданою інформацією, першу партію вугілля низьколеткої групи відвантажено до Болгарії у серпні поточного року, до кінця 2012 року загальний обсяг поставок перевищить 180 тис. тонн. Вугілля, законтрактоване у ДТЕК, прямуватиме на ТЕЦ «Sviloza Thermal Power Station», яка є одним із найбільших виробників електроенергії і тепла у Болгарії.

“Низка генерувальних підприємств Болгарії були спроектовані під споживання українського вугілля низьколеткої групи, що відкриває ДТЕК значні перспективи для співпраці з багатьма компаніями в цій країні”, - йдеться у повідомленні.

Довідка УНІАН. ТОВ «ДТЕК Трейдинг» здійснює торгівлю вугіллям ДТЕК на зовнішніх і внутрішніх ринках вугілля, а також з генерувальними і промисловими компаніями всередині і за межами України. Вугілля, яке експортує «ДТЕК Трейдинг», споживають електростанції, коксохімічні і металургійні комбінати в Україні, а також електростанції і промислові підприємства у Туреччині, Польщі, Болгарії, Румунії.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобування і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.

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Колесников обіцяє, що перше доступне житло введуть в експлуатацію восени 2013 року

Перші будинки за програмою «Доступне житло» будуть збудовані у шести найбільших містах України.

Про це сьогодні під час робочого візиту до Фінляндії сказав віце-прем’єр-міністр України Борис Колесников, повідомляється на урядовому порталі.

«Мова йде як мінімум про Київ, Харків, Одесу, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів – найбільші міста нашої країни», - зазначив Б.Колесников.

За його словами, перші будинки за цією програмою введуть в експлуатацію уже восени 2013 року.

Передбачається, що доступне житло продаватиметься під 3-5% річних: 3% - до 60 кв. м , 5% - більша площа.

«За оптимістичним прогнозом, такі будинки можуть з’явитись у жовтні-листопаді 2013 року. Якщо житло продаватиметься дорожче, ніж під 3-5% річних, і більше, ніж на 12 років, то його ніхто не купуватиме. Квартира повинна коштувати до 6 тис. грн за квадратний метр і мати повністю завершений вигляд», - підкреслив віце-прем’єр-міністр.

За словами Б.Колесникова, для кожного українця квартири економ-класу будуть доступними. Тобто, зазначив він, процедура дуже проста: громадянин, обравши квартиру, подає необхідний пакет документів до банку, сплачує від 10 до 30 відсотків (початковий внесок) вартості житла та відразу отримує ключі.

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Податкова виграє 9 із 10 судів

Податкові юристи виграють майже 92% судових процесів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Так, у січні-липні 2012 року податкові юристи виграли 42,5 тис. справ на загальну суму 26,6 млрд грн.

У ДПСУ підкреслюють, що нова стратегія претензійної роботи все ж таки віддає перевагу досудовому врегулюванню спорів. Зібрані докази відкриті для ознайомлення платникам, і кожен може переконатися, що оскарження зібраних матеріалів не має судової перспективи. Це підтверджується практикою - 9 із 10 процесів виграє податкова служба.

Усього, упродовж січня-липня ц.р. на розгляді в судах знаходилося 120,1 тис. «податкових» справ на загальну суму 146,7 млрд грн, що на 14,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте суми, що підлягають оскарженню, збільшилися на 20,5%.

Як повідомляв УНІАН, ДПСУ в 2011 році скоротила кількість звернень до судів на 17%, порівняно з 2010 роком, до 142,3 тис.

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КС визнав конституційним законопроект ПР про депутатську недоторканність

Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Конституції, законопроект про внесення змін до Основного Закону стосовно гарантії недоторканності для окремих посадових осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оприлюднено Конституційним Судом сьогодні.

Зокрема, КС визнав, що законопроект, запропонований народними депутатами від Партії регіонів (реєстраційний номер 3251), відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції, якими пропонується виключити з чинної редакції Конституції частину 1 статті 80‚ за якою „народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність“, а частину 3 цієї статті викласти у новій редакції, відповідно до якої „народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього“.

Також КС визнав конституційною пропозицію щодо виключення з тексту Конституції положень частини 3 статті 105: «Якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту».

Конституційний Суд мотивував своє рішення тим, що виключення цих слів із тексту Конституції не спрямоване на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілостності України, і відповідає вимогам Конституції України.

КС визнав, що зазначений законопроект Верховна Рада України шостого скликання впродовж року не розглядала і вродовж строку своїх повноважень не змінювала вказані положення Основного Закону, отже законопроект відповідає положенням Конституції.

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