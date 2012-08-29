Ураган "Ісаак" досяг узбережжя США. В Атлантичному океані сформувався шторм "Кірк"

Тропічний ураган "Ісаак" досяг узбережжя США, принісши штормовий вітер і рясні опади у штати Луїзіана і Міссісіпі.

Як повідомив Національний центр зі спостереження за ураганами, епіцентр "Ісаака" незабаром переміститься за декілька десятків кілометрів на захід від Нового Орлеана. Сім років тому на нього обрушився ураган "Катріна", який став найбільш руйнівним в історії США. Велика частина міста була затоплена через те, що загороджувальні греблі не впоралися з сильними опадами і приливною хвилею.

Новий Орлеан зустрічає черговий ураган у всеозброєнні. Дамби і дренажні системи проінспектовано, місцеві жителі встигли укріпити свої будинки. Вікна більшості будівель закриті фанерою, а двері і ворота гаражів обкладені мішками з піском.

Влада оголосила про евакуацію всіх, хто проживає у районах Луїзіани і Міссісіпі, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки. Як повідомив телеканал Ей-бі-сі ньюс, свої будинки покинули десятки тисяч чоловік. Іншим, навпаки, наказано запастися всім необхідним і не покидати житло доти, доки стихія не вщухне.

Минулого понеділка президент США Барак Обама оголосив у двох штатах режим надзвичайного становища. Глава держави виділив федеральну допомогу для підтримки зусиль влади під час підготовки до урагану і подолання його наслідків, передає ІТАР-ТАРС.

"Ісаак" принесе рясні опади і вітер, пориви якого сягатимуть 160 км на годину. "У міру просування вглиб країни ураган поступово слабшатиме і перетвориться на грозовий фронт", - сказав заступник директора центру зі спостереження за ураганами Ед Раппопорт.

Одночасно з "Ісааком" американські метеорологи ведуть спостереження за тропічним штормом "Кірк", який сформувався у вівторок ввечері в Атлантичному океані. За останніми даними, епіцентр циклону перебував за 2 тис. км на північний схід від Підвітряних островів. "Кірк" рухається на захід зі швидкістю 20 км на годину і найближчими днями не є загрозливим для суші.

Сезон ураганів офіційно почався в Атлантичному океані 1 червня. Всього протягом сезону, який завершиться 30 листопада, метеорологи прогнозують 14 штормів і 6 ураганів.