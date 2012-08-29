ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «23 вересня 2012-го виникне нова євразійська ЗВТ з обмеженнями» пише: офіційний Київ не перестає сподіватися, що з часом торговельні обмеження буде знято.

http://delo.ua/world/23-sentjabrja-2012-go-vozniknet-novaja-evrazijskaja-zst-s-ogranicheni-183999/

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Також «Дело» в публікації «Ще один банк збанкрутів, а «Доступне житло» стало недоступним» подає фінансові підсумки вівторка.

http://delo.ua/ukraine/finansovye-itogi-dnja-esche-odin-bank-obankrotilsja-a-dostupnoe-zh-184027/

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«Дело» в публікації «У Чехії видаватимуть водійські права з випробувальним терміном» пише: згідно з статистикою, в Чехії з вини водіїв-початківців щороку стається 10 тис. ДТП. Такі невтішні дані спонукали владу підготувати законопроект, згідно з яким чехам видаватимуть водійські права з випробувальним терміном.

http://delo.ua/world/v-chehii-budut-vydavat-voditelskie-prava-s-ispytatelnym-srokom-184023/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Газ пішов про запас», у якому пише: Україна цього року скоротила споживання газу. Міненерго опублікувало дані, згідно з якими з початку року його споживання знизилося на 2,6 млрд кубометрів. За рахунок цього за підсумками року Україна зможе заощадити близько 1,08 млрд дол. на закупівлях палива у Росії. При цьому доходи монополії знизилися приблизно на 290 млн дол. через скорочення обсягів транзиту російського газу до Європи.

http://www.kommersant.ua/doc/2010333

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Пити стали дужче», в якому пише: в Україні на тлі падіння продажів вина і пива росте споживання горілки. За шість місяців цього року її було продано на 20% більше, ніж роком раніше. Учасники ринку пояснюють це досягнення перш за все скороченням частки тіньового ринку. Проте експерти вважають, що попит підвищується на тлі зниження рівня життя, і чекають подальшого зростання споживання міцного алкоголю.

http://www.kommersant.ua/doc/2010535

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Сьогодні у Тимошенко може з'явитися шанс вийти на свободу» пише: Вищий спецсуд оголосить у середу визначення за касацією захисту екс-прем'єра на вироки по «газовій» справі.

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Segodnya-u-Timoshenko-mozhet-poyavitsya-shans-vyyti-na-svobodu.html

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Також «Сегодня» в публікації «Що буде в Україні із зарплатами восени після прогнозованої інфляції» пише: реальна надбавка доходів за рік становить 460 гривень, або 14,6%. За прогнозами, зростання номінальних зарплат триватиме до кінця року, а реальних – майже зупиниться.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/CHto-budet-v-Ukraine-s-zarplatami-osenyu-posle-prognoziruemoy-inflyacii.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «НБУ заманює валютну готівку в Україну «офшорними» умовами» пише: Національний банк зняв усі обмеження на ввезення валюти до України з будь-яких країн світу. Тобто готівка потече до нас рікою. Але головне те, що нововведення НБУ фактично перетворює нашу країну на щось на кшталт офшору.

http://economics.unian.net/ukr/detail/138147

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Чиновники знайшли загрозу «Газпрому» у США» пише: газовому монополістові треба терміново задуматися про ефективність, вважає Мінекономрозвитку РФ. Інакше до 2016 року концерн чекають великі проблеми на європейському ринку, куди хлине дешевий сланцевий газ зі США.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3365241/preduprezhdenie_gazpromu

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Також «Ведомости» в публікації «Ринок чекає на швидку приватизацію акцій Сбербанку» пишуть: сприятлива ситуація на світових біржах дозволяє Росії розмістити 7,6% акцій Сбербанку. Дехто чекає на операцію вже у вересні. Проте ЦБ не поспішає розкривати свої плани.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3365161/pogonschiki_sberbanka

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Видання «Известия» в публікації «Олімпійські кредити пішли в офшор» пише: Рахункова палата РФ не знайшла зв'язків між олімпійськими позичальниками і їхніми кінцевими власниками.

http://izvestia.ru/news/533192

(УНІАН)