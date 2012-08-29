Депутати пропонують скоротити терміни перевірок підприємств

Народні депутати Наталія Королевська та Олексій Логвиненко (позафракційні) пропонують скоротити терміни перевірок підприємств.

Це передбачено їхнім законопроектом №11101 від 23 серпня 2012 року, зареєстрованим у Верховній Раді.

Згідно з пояснювальною запискою, скорочується термін здійснення планових та позапланових заходів з 15 до 10 робочих днів, і з 10 до 5 робочих днів відповідно.

Також встановлюється обмеження загальної кількості днів у році, протягом яких можуть проводитись перевірки суб'єкта господарювання всіма контролюючими органами - 20 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів. Суб'єкту господарювання надається право не допускати посадових осіб до перевірки, якщо закінчився сукупний термін здійснення заходів контролю.

Передбачається також встановити вимогу про те, що держнагляд (контроль) не може здійснюватися одночасно декількома контролюючими органами.

Крім цього, пропонується ввести журнал реєстрації проведення заходів держнагляду (контролю). Журнал повинен вестися підприємством у довільній формі, в якому відображаються дати початку і закінчення перевірок, їхня тривалість.