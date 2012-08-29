Кабмін удосконалив механізми захисту інтересів України в іноземних судах

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

Відповідні зміни розробляв Мін’юст, який відповідає за захист інтересів держави у закордонних юрисдикційних органах, з метою удосконалити механізми захисту прав та інтересів України в іноземних судах.

Як повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, діючим бюджетним законодавством та чинним до сьогодні урядовим актом не було передбачено механізму виконання процесуальних рішень закордонних юрисдикційних органів, у разі, якщо встановлюються вимоги щодо надання фінансового забезпечення розгляду справи або виконання арбітражного рішення. Потенційно це створювало перешкоди, наприклад, для вжиття державою заходів в рамках інвестиційних спорів щодо оскарження рішень арбітражних судів.

З урахуванням цього Кабінет міністрів вніс зміни до урядової постанови та створив правові підстави для виконання процесуальних рішень закордонних юрисдикційних органів, які встановлюють вимоги надання фінансового забезпечення розгляду справи або виконання арбітражного рішення.

О.Лавринович наголосив, що такі зміни дозволять ефективніше здійснювати заходи щодо захисту прав та інтересів України, зокрема в частині оскарження або анулювання рішень закордонних юрисдикційних органів, винесених проти держави.