Анонс на 30 серпня

* Прес-конференція на тему: «Ситуація на ринку нафтопродуктів: фактор виборів та інші ризики». Учасники: виконавчий директор Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Володимир Ємелін; заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Небайдужі кияни кажуть «ні» ядерному могильнику». Громадські організації, екологи та небайдужі кияни починають збір підписів під зверненням до Президента України про заборону будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива під Києвом. Докладну інформацію про заплановане будівництво поблизу столиці України, а також інформацію про те, як поставити свій підпис під зазначеним зверненням, буде надано представниками громадських організацій, екологами та експертами під час прес-конференції. Учасники: Віталій Черняховський, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»; Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги; Рена Назарова, лідер ГО «Київський форум»; Ганна Голубовська-Онісімова, голова координаційної ради Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86», Олександр Сергієнко, директор Інституту міста (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (066) 711-12-84, press-forum-kiev@ukr.net.

* Прес-конференція на тему: «Міграція робочої сили: хто з іноземців їде працювати до України?». Учасники: аналітик ринку праці, екс-глава департаменту зайнятості населення та трудової міграції Мінсоцполітики Тетяна Петрова і спікер Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Варвара Жлуктенко.

* Відбудуться урочистості з нагоди Дня підприємця. Кращі підприємці області будуть нагороджені подяками та почесними грамотами від Київської облдержадміністрації. У заході візьме участь голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк.

* Круглий стіл на тему: «Актуальні питання при розслідуванні картелів в Україні та Японії». Зокрема, обговорюватимуться питання впровадження програми пом'якшення відповідальності за участь у картельних змовах; розробки ефективної методики виявлення картельних змов при проведенні торгів.

* Прес-конференція, присвячена впливу новацій Закону України «Про інститути спільного інвестування» на розвиток галузі управління активами. Учасники: голова Ради УАІБ Дмитро Леонов, генеральний директор УАІБ Андрій Рибальченко, представники НКЦБФР.

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