ТОП-10 (29 серпня)

З авто з України під час поставок до РФ з 1 вересня стягуватимуть утилізаційний збір

Місія МВФ прибула в Україну

Інвесткомпанія «Фінекс-Україна» купила 25% «Полтавагазу» за 20,5 млн грн

Продаж пакетів акцій «Центренерго» і «Донбасенерго» відклали на грудень

На додатковому аукціоні у вівторок Мінфін розмістив валютні ОВДП на 285,835 млн. дол.

Порошенко: рішення про підвищення мит на імпортні авто допрацьовується

Порошенко ініціював приєднання України до Угоди СОТ з держзакупівель

Україна в січні-липні збільшила споживання вугілля на 5,8%

Середня зарплата в Україні зросла до 3,151 тис. грн

Завершено зварювання останнього стику другої нитки «Північного потоку»

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З авто з України під час поставок до РФ з 1 вересня стягуватимуть утилізаційний збір

Москва. З 1 вересня сплата утилізаційного збору за транспортні засоби вироблені в Україні при постачанні до Росії здійснюватиметься в повному обсязі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив заступник начальника Головного управління федеральних митних доходів і тарифного регулювання ФМС Росії Рустам Хакімов.

«У нас федеральним законом перелік пільг встановлений і там пільги тільки для держав - членів Митного союзу передбачені. Чи суперечить це Зоні вільної торгівлі, я зараз не готовий прокоментувати», - сказав Р.Хакімов.

При цьому він повідомив, що подальші переговори з цього питання веде міністерство промисловості і торгівлі РФ.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи буде виняток щодо стягуванню цього збору для автомобілів, вироблених в Україні, він сказав: «Федеральним законом це поки що не передбачено».

При цьому він зазначив, що ставки утилізаційного збору регулюватимуться окремою постановою уряду РФ, яка вийде протягом найближчих днів.

Р.Хакімов повідомив, що ФМС уповноважена стягувати цей збір. За його словами, це робитиметься з транспортних засобів, вироблених у РФ виробниками, які не прийняли на себе зобов'язання з безпечної утилізації, а також при ввезенні транспортного засобу в РФ фізичними і юридичними особами за винятком тих, хто звільнений від його сплати.

За його словами, це стосується насамперед автомобілів, вироблених у країнах Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, в уряді України вважають, що введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі, що постачаються на її територію, не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД. Також в уряді України вважають, що таке одностороннє рішення Росії суперечить Договору Євразійської комісії, згідно з яким, саме комісія є єдиним постійно діючим регулюючим органом Митного союзу і Єдиного економічного простору. Нагадаємо, що Президент РФ Володимир Путін 29 липня підписав закон про введення в Росії утилізаційного збору на нові і вживані автомобілі. Прем'єр-міністр України Микола Азаров 16 серпня заявив, що введення 30-процентного утилізаційного збору на автомобілі приведе до значного скорочення постачань українських автомобілів до Росії і навпаки.

На думку експертів, введення Росією з 1 вересня утилізаційного збору на автомобілі приведе до подорожчання українських автомобілів у РФ на 10-12%.

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Місія МВФ прибула в Україну

Місія міжнародного валютного фонду прибула в Україну. Про це УНІАН повідомили в офісі МВФ у Києві.

При цьому подробиці не уточнили.

У Національному банку України повідомили, що під час роботи місії не передбачена зустріч з представниками НБУ, оскільки питання, які вивчатиме МВФ, безпосередньо не підвідомчі Нацбанку.

У Міністерстві фінансів України не вдалося уточнити подробиць візиту місії: там повідомили, що не знають, прибула вона чи ні.

Раніше повідомлялося, що група експертів МВФ відвідає Київ у період з 29 серпня по 5 вересня з метою обговорення технічних питань, що стосуються бюджету на 2013 рік, реформи енергетичного сектору і програм соціальної допомоги.

Довідка УНІАН. Після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищенню тарифів на газ і теплопостачання для населення.

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Інвесткомпанія «Фінекс-Україна» купила 25% «Полтавагазу» за 20,5 млн грн

Інвестиційна компанія «Фінекс-Україна» стала переможцем приватизаційного аукціону з продажу 25% підприємства із газопостачання та газифікації «Полтавагаз», запропонувавши за пакет 20,305 млн грн, повідомила УНІАН представник прес-служби Фонду держмайна.

Конкурент переможця - група компаній «Співдружність» запропонувала за пакет стартову ціну - 20,1 млн грн.

Таким чином, у ході аукціонних торгів було зроблено один крок на 205 тис. грн.

Компанія «Одесагаз», що претендувала на актив, не була допущена Фондом держмайна до участі в аукціоні у зв'язку з ненаданням інформації про своїх кінцевих власників.

Як повідомляв УНІАН, згідно з умовами продажу, інвестор зобов'язується внести 3,7 млн грн для розвитку підприємства в найближчі 3 роки.

Довідка УНІАН. ПАТ "Полтавагаз" (Полтава) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню й бюджетним організаціям у Полтавській області.

51% акцій "Полтавагаз" належать НАК "Нафтогаз України", 40,5% - фізичній особі.

Компанія закінчила 2011 рік із чистим прибутком у розмірі 11,042 млн грн.

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Продаж пакетів акцій «Центренерго» і «Донбасенерго» відклали на грудень

Фонд державного майна України (ФДМУ) переніс дати проведення приватизаційних аукціонів з продажу 53,2% держпакету акцій «Центренерго» і 60,7% держпакету акцій «Донбасенерго» з серпня на грудень 2012 року. Відповідний наказ Фонду оприлюднено в офіційному виданні відомства "Відомості приватизації".

Як повідомляв УНІАН, з початку 2012 року ФДМУ вже провів конкурси з продажу держпакетів акцій двох інших енергогенерувальних компаній - "Західенерго" і "Дніпроенерго". В обох випадках покупцем пакетів було визнано енергохолдинг бізнесмена Рината Ахметова ДТЕК.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», інші 21,71% акцій компанії приватизовано, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% – юридичні особи.

ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції – Старобешівську і Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій компанії, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

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На додатковому аукціоні у вівторок Мінфін розмістив валютні ОВДП на 285,835 млн. дол.

На додатковому аукціоні у вівторок, 28 серпня, Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 285,835 млн. дол. Про це повідомляється на сайті відомства.

Середньозважена прибутковість паперів становила 9%, термін їх погашення — 13 листопада 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, вчора Мінфін продав індексовані облігації на 200,7 млн. грн під 9,3% з терміном погашення 12 серпня 2015 року. На гривневі папери попиту не було.

В огляді групи компаній «Інвестиційний капітал Україна» вчорашнього аукціону мовиться, що Мінфін задовольнив заявки на індексовану облігацію зі ставками 9,30% на всю суму, при цьому визнав ставки попиту на номіновану в доларах облігацію в діапазоні 9,1-9,3% високими і відхилив усі вісім заявок, оголосивши аналогічне розміщення повторно.

У результаті Мінфін залучив учора 2,52 млрд грн, включно з 285,84 млн. дол., або 2,32 млрд грн за ринковим курсом, від розміщення ОВДП, номінованих у доларах США.

Аналітики компанії вважають, що цієї суми, а тим більше з урахуванням надходження коштів від аукціону, проведеного минулого четверга, буде більш ніж достатньо, щоб покрити всі боргові виплати до кінця місяця і забезпечити додаткові надходження для завдань бюджету.

“Цілком можливо, що попит на ОВДП, номіновані у доларах США, був частково сформований ринком, проте обсяг попиту і дії Мінфіну щодо скасування і проведення додаткового оперативного аукціону можуть свідчити про частковий «дружній» попит на ці облігації”, - резюмується в аналітичному огляді компанії.

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Порошенко: рішення про підвищення мит на імпортні авто допрацьовується

Рішення української Міжвідомчої комісії із зовнішньої торгівлі щодо підвищення мит на імпортні автомобілі й далі перебуває на стадії доопрацювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в середу, 29 серпня, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

«Ми його допрацьовуємо, допрацьовуємо з урахуванням висловлених зауважень наших основних торговельних партнерів», - сказав міністр.

При цьому П.Порошенко не уточнив, коли можна чекати оголошення остаточного рішення, проте відзначив, що воно набуде чинності через 60 днів після офіційно оприлюднення рішення міжвідомчої комісії.

Нагадаємо, в червні українська Міжвідомча комісія із зовнішньої торгівлі ухвалила рішення про підвищення в Україні мит на імпортні автомобілі, проте документ ще не опублікований і не набув чинності.

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Порошенко ініціював приєднання України до Угоди СОТ з держзакупівель

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко ініціював питання про приєднання України до Угоди Світової організації торгівлі (СОТ) з держзакупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на брифінгу.

«Мною ініційовано зараз приєднання України до Угоди СОТ про держзакупівлі, членами якого є 43 країни», - повідомив П.Порошенко.

Він зазначив, що приєднання до цієї угоди спростить участь українських компаній у тендерах з держзакупівель в усіх 43 країнах-учасниках.

«Це дасть змогу українським виробникам за спрощеною процедурою мати доступ до тендерних процедур після держзакупівель у цих 43 країнах», - сказав П.Порошенко.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

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Україна в січні-липні збільшила споживання вугілля на 5,8%

Споживання вугілля в Україні в січні-липні 2012 року збільшилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 5,8% - до 34,995 млн тонн, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Споживання вугілля в липні 2012 року порівняно з липнем минулого року збільшилося на 11,7% - до 5,337 млн тонн.

Згідно з даними Міненерговугілля, видобуток вугілля за сім місяців цього року порівняно з аналогічним періодом 2011 року збільшився на 5,8% - до 50,281 млн тонн. Зокрема, енергетичного вугілля - на 8,4% (до 35,420 млн тонн), а коксівного вугілля - залишився на колишньому рівні (14,862 млн тонн).

Як раніше повідомляв УНІАН, Президент Віктор Янукович в травні 2012 року заявляв, що обсяг видобутку вугілля в Україні цього року має зрости до 85 млн тонн.

Вуглевидобувні підприємства України в 2011 році збільшили видобуток вугілля на 8,9%, або 6,693 млн тонн, порівняно з 2010 роком - до 81,859 млн тонн.

В останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

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Середня зарплата в Україні зросла до 3,151 тис. грн

В Україні середня заробітна плата в липні 2012 року становила 3,151 тис. грн, що на 1,4%, або на 42 грн, більше, порівняно з червнем. Порівняно з липнем 2011 року рівень середньої заробітної плати в липні 2012 року підвищився на 14,6%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні в липні ц.р. спостерігався в Києві - 4,7 тис. грн (зростання порівняно з червнем 2012 року - на 1,6%, порівняно з липнем 2011 року - на 12,7%), а також у Донецькій - 3,619 тис. грн (порівняно з червнем ц.р. зростання на 1,7%, порівняно з липнем 2011 року - на 13,6%), Київській — 3,268 тис. грн (+0,1%; +14,6% відповідно) і Дніпропетровській областях - 3,26 тис. грн (+2%; +13%).

Найнижчий рівень середньої зарплати відзначено в Тернопільській області - 2,235 тис. грн (-5,6%; +14,4%), Чернігівській - 2,473 тис. грн (+1,7%; +18,4%), Закарпатській - 2,513 тис. грн (+0,3%; +15,1%) і Чернівецькій областях — 2,513 тис. грн (+0,5%; +19,2%).

В цілому зростання рівня середньої заробітної плати в липні проти червня 2012 року спостерігалося в 19 областях, а також у Києві і АР Крим, відповідно, цей показник знизився в 5 областях і Севастополі.

Зокрема, в липні ц.р. середня зарплата в АР Крим становила 2,795 тис. грн (зростання порівняно з червнем 2012 року – на 0,5%; порівняно з липнем 2011 року – на 14,6%), у Вінницькій області - 2,591 тис. грн (+0,3%; +16,9%), Волинській - 2,525 тис. грн (+0,6%; +17,9%), Житомирській - 2,518 тис. грн (-0,2%; +14,7%), Запорізькій - 3,3048 тис. грн (+0,1%; +11,6%), Івано-Франківській - 2,71 тис. грн (-1,2%; +14,9%), Кіровоградській - 2,561 тис. грн (+0,6%; +14,4%), Луганській - 3,23 тис. грн (+3,4%; +14,9%), Львівській - 2,72 тис. грн (+1,9%; +15,6%), Миколаївській - 2,953 тис. грн (+2,7%; +15,4%), Одеській - 2,781 тис. грн (без істотних змін; +10,4%), Полтавської, - 2,96 тис. грн (+2,9%; +14,9%), Рівненській - 2,733 тис. грн (без істотних змін; +18,5%), Сумській - 2,685 тис. грн (+4,8%; +16,8%), Харківській - 2,886 тис. грн (+2,8%; +15,4%), Херсонській — 2,399 тис. грн (-0,5%; +13,9%), Хмельницькій - 2,588 тис. грн (+1,6%; +18,6%), Черкаській області - 2,646 тис. грн (+1,6%; +16,7%), в Севастополі — 2,944 тис. грн (-2,5%; +15,7%).

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Завершено зварювання останнього стику другої нитки «Північного потоку»

У бухті Портова завершилося зварювання останнього стику другої нитки газопроводу «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Останній стик з'єднав морську ділянку другої нитки газопроводу з береговою ділянкою і наземною інфраструктурою на російському березі в бухті Портова в районі Виборга», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що заповнення другої нитки технічним (буферним) газом планується розпочати найближчим часом, що є необхідним завершальним етапом перед її введенням в експлуатацію.

Постачання газу до Європи другою ниткою «Північного потоку» планується розпочати в четвертому кварталі 2012 року.

Довідка УНІАН: «Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до побережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Довжина газопроводу складає 1224 км.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Частки в компанії розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» — 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie і GDF Suez — по 9%.

Комерційні постачання газу першою ниткою «Північного потоку» розпочалися 8 листопада 2011 року.

18 квітня достроково завершилося укладання другої нитки газопроводу «Північний потік».

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу за рік.

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УНІАН