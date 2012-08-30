ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Запорізький титано-магнієвий комбінат оцінили менш ніж у $100 млн» пише: оцінка цілісного майнового комплексу Запорізького титано-магнієвого комбінату становить 716,9 млн. грн

http://delo.ua/business/zaporozhskij-titano-magnievyj-kombinat-ocenili-menee-chem-v-100-m-184101/

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Також «Дело» в публікації «Набув чинності закон про земельні торги» пише: в Україні запрацював закон, який регламентує порядок проведення земельних аукціонів...

http://delo.ua/ukraine/vstupil-v-silu-zakon-o-zemelnyh-torgah-184083/

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«Дело» в публікації «Тимошенко програла касацію на вирок у газовій справі» пише: колегія суддів дійшла висновку, що викладені в касації докази невинності Тимошенко є безпідставними...

http://delo.ua/ukraine/timoshenko-proigrala-kassaciju-na-prigovor-po-gazovomu-delu-184036/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «У Миколи Азарова підвищилося суднобудування», в якому пише: прем'єр-міністр заявив, що уряд має дати «друге дихання» вугільній галузі і суднобудуванню. Для цього він доручив міністру енергетики та вугільної промисловості Юрію Бойку скласти «дорожню карту» розвитку вугільної галузі до 2030 року, а уряду - проаналізувати ефект від митних та податкових пільг, наданих суднобудуванню. Корабели заявляють, що пільги не працюють, і звинувачують у цьому Кабмін...

http://www.kommersant.ua/doc/2010751

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Краматорський завод зіграв у пул», в якому пише: співвласник «Індустріального союзу Донбасу» (ІСД) Олег Мкртчан продав Краматорський феросплавний завод російським інвесторам. Вартість активу не перевищує 70 млн дол., але навіть ці гроші зараз дуже необхідні для акціонерів ІСД, чия компанія більше за інші постраждала від спаду на світовому металургійному ринку. Щоб налагодити стабільну роботу підприємства, новим власникам доведеться здійснити його масштабну реконструкцію і вирішити проблему забезпечення сировиною, відзначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2011076

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Українські приватні детективи беруть по 500 доларів за день, але можуть допомогти безкоштовно» пише: приватні детективи, що працюють легально, формують ціни за свої послуги залежно від ситуації, в якій опинився клієнт. Але є випадки, коли вони можуть допомогти безкоштовно...

http://www.segodnya.ua/economics/business/Ukrainskie-chastnye-syshchiki-berut-po-500-dollarov-za-den-no-mogut-pomoch-besplatno.html

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Також «Сегодня» в публікації «США розчаровані підтвердженням вироку Тимошенко» пише: Штати наполягають на звільненні українського екс-прем'єра...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/SSHA-razocharovany-podtverzhdeniem-prigovora-Timoshenko.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Міністр з торгівлі ЄЕК: «Росія має право вводити утилізаційний збір на авто» подає бліц-інтерв'ю міністра з торгівлі ЄЕК Слєпньова...

http://economics.unian.net/ukr/detail/138225

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Соціальні норми можуть збільшити вартість послуг ЖКГ» пише: уряд РФ готує соціальні норми на комунальні ресурси. Споживання вище норм доведеться оплачувати за вищим тарифом. За даними Держбуду, платіж за ЖКГ може вирости у 30% населення...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3404661/svet_podorozhaet_po_normam

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Також «Ведомости» в публікації «Один з найгучніших проектів «Газпрому» заморожений» пишуть: один з найгучніших проектів «Газпрому», Штокманівське родовище в Баренцевому морі, заморожений - витрати невиправдано великі...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3404651/shtokman_zamerz

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Видання «Известия» в публікації «Росія втрачає контроль над транспортною безпекою» пише: кількість інспекторів Ространснагляду буде скорочено у два рази, а решта просто не зможе повноцінно контролювати перевізників...

http://izvestia.ru/news/533961

(УНІАН)