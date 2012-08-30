Поки що немає належних умов для проведення саміту Україна-ЄС восени – Тейшейра

Посол ЄС в Україні Жозеф Мануел Пінту Тейшейра заявляє, що на сьогодні немає підтвердження створення належних умов для проведення саміту Україна-ЄС восени.

Про це він повідомив в інтерв’ю Українській правді.

Посол нагадав, що якщо цей саміт відбудеться, то це повинно статися в Європейському Союзі. “Хтось має прийняти рішення - і це буду не я - про те, чи відбудеться цей саміт. Якщо він відбудеться, то він має пройти на рівні глав держав з європейського боку – це президент Ван Ромпей, президент Баррозу і з українського боку – президент Янукович”, – додав він.

Оцінюючи шанси проведення цього заходу, Ж.Тейшейра зауважив: “По-перше, порівнюючи з попередніми роками, як правило, ці саміти оголошувалися завчасно і завжди сприймалися як такі, що обов’язково відбудуться. Ніхто не ставив під сумнів можливість того, що саміт буде проведений. Сьогодні ми ще не починали обговорення дат, місця проведення саміту чи питань, які будуть підніматися на саміті. Ми знаємо про те, що в Україні заплановані вибори на жовтень цього року. І до того ж, є кілька питань, які ЄС відслідковує з величезною увагою – це політично мотивовані справи, використання юстиції та майбутні вибори. Тому сьогодні немає підтвердження тому, що будуть створені належні умови для проведення цього саміту”.