Тейшейра звинувачує Януковича у марній траті коштів ЄС на Виборчий кодекс

Посол ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра звинувачує Президента України Віктора Януковича у марній траті виділених Євросоюзом коштів на підготовку Виборчого кодексу.

Про це він заявив в інтерв’ю Українській правді.

Посол нагадав, що кілька років тому Україна взяла зобов’язання перед ЄС прийняти Виборчий кодекс, що визначав би правила для всіх майбутніх виборів. Таким чином, можна було зламати зачароване коло – створення нового законодавства під кожні нові вибори в інтересах тих, хто перебуває при владі.

Ж.Тейшейра заявив, що Євросоюз профінансував процес підготовки Виборчого кодексу, і цей кодекс навіть отримав підтримку з боку Ради Європи як такий, що відповідає європейським стандартам. “Це було приблизно два роки тому. Навіть коли Президент В.Янукович прийшов до влади, він заявляв як на зустрічах з лідерами ЄС, так і публічно про те, що Виборчий кодекс буде прийнято”, – додав він.

За словами посла, навіть після місцевих виборів 2010 року Президент В.Янукович сказав, що ці вибори були далекі від очікуваних стандартів, і тому він підтримує ухвалення Виборчого кодексу для того, щоб упередити такі випадки в майбутньому.

“Але приблизно рік тому вся та робота, проведена за підтримки Європейського Союзу, була викинута на смітник. Замість цього розпочали новий процес підготовки виборчого законодавства. І навіть виборча система, коли 50% парламенту обирається за мажоритарними округами, була обрана особисто Президентом Януковичем”, – сказав він.

Посол ЄС зауважив, що Європейський Союз і США дуже уважно відслідковували процес підготовки нового виборчого законодавства. “Я разом з іншими послами навіть зустрічався з міністром юстиції Лавриновичем, який досить відкрито нам сказав: "Рішення про виборчу систему було прийнято Президентом Януковичем". І також, що в різних країнах використовуються різні виборчі системи". Я підтвердив, що дійсно в різних країнах використовуються різні виборчі системи. Але при цьому я попросив, щоб він навів приклад країни ЄС або іншої демократичної країни, де президент приймає рішення про виборчу систему? Тому що такої країни не існує в демократичному світі!” – заявив Ж.Тейшейра.