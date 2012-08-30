Анонс на 31 серпня

* Прес-конференція заступника голови Національного банку України В.Ричаківської з нагоди 16-ї річниці грошової реформи в Україні.

* Відбудеться Всеукраїнський форум "Послідовні кроки назустріч бізнесу. Партнерські відносини між платниками податків і Державною податковою службою", приурочений до Дня підприємця. Організатори: ДПСУ і УСПП. Учасники форуму: голова ДПС України Олександр Клименко, президент УСПП України Анатолій Кінах, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Леонід Костюченко, керівники галузевих бізнес-асоціацій, іноземні дипломати, представники реального сектора, наукові та інші. О 10:40 відбудеться брифінг голови ДПС України О.Клименка і президента УСПП А.Кінаха.

* Прес-конференція на тему: «Стан і перспективи розвитку біоенергетики в Україні». Учасники: президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук; завідувач відділу теплофізичних проблем біоенергетики Інституту технічної теплофізики НАНУ Георгій Гелетуха.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає навчальний заклад №16 м. Києва.

* Круглий стіл на тему: «Вирішення транспортних проблем Києва сьогодні і концепція розвитку транспортної інфраструктури». Питання: Швидкісний трамвай як тимчасова альтернатива метро на Троєщину. Коли будуватимуть 4-ту лінія метрополітену? Як ефективно вирішити проблему транспортного сполучення лівого і правого берега? Коли зведуть Подільсько-Воскресенський мостовий перехід? Учасники: голова КМДА Олександр Попов, заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, начальник ГУ транспорту і зв'язку Євген Водовозов, начальник ГУ містобудування і архітектури Сергій Целовальник, начальник КП «Київський метрополітен» Володимир Федоренко, гендиректор КП «Київпастранс» Микола Ламбуцький, народний депутат України Валерій Борисов, експерти.

* УСПП спільно з Радою підприємців при КМУ проведуть урочистості з нагоди Дня підприємця. Відбудеться вручення державних нагород, урядових нагород найкращим промисловцям, підприємцям і працедавцям, які зробили чималий внесок у розвитку підприємництва і української економіки. Учасники: президент УСПП А.Кінах, голова Ради підприємців при КМУ Л.Козаченко, президент корпорації «Укравтосільгоспмаш» О.Булиженко, керівник компанії «Украгрохімхолдинг» С.Лісковський, директор компанії «Інженерна компанія «Аерофорс» М.Сорокін, голова Ради засновників підприємства «Агрон» Д.Ходарковський, головний керівник компанії «ТНК-ВР Комерс» В.Жмак та інші.

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