ТОП-10 (30 серпня)

Дефіцит держбюджету збільшився у 2 рази - до 16,9 млрд грн

"Газтек" придбав 25% "Івано-Франківськгазу"

У Києві нарахували 999 мільйонерів

Куплений росіянами Краматорський феросплавний завод "стоїть"

Імпорт автомобілів до України зріс на 39%

Туреччина запропонувала Україні взяти участь у будівництві LNG-терміналу на своїй території

У Києві розпочався збір підписів проти сховища ядерних відходів у Чорнобильській зоні

Кабмін встановив мінімальні закупівельні ціни на молоко

Янукович ввів у дію рішення РНБО про посилення контролю за ліками

Капінвестиції України у першому півріччі зросли на 29% - до 112,221 млрд грн

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Дефіцит держбюджету збільшився у 2 рази - до 16,9 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України за січень-липень 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився майже удвічі - до 16,936 млрд грн. Такі дані опубліковані на сайті Міністерства фінансів України.

За наданою інформацією, доходи держбюджету становили 186,580 млрд грн, що на 10,5% більше, ніж за січень-липень минулого року. Надходження до загального фонду держбюджету збільшилися на 12,1% - до 160,241 млрд грн, зокрема, від ПДВ зросли на 10% - до 104,064 млрд грн, податку на прибуток — на 4%, до 1,109 млрд грн, акцизного податку від вироблених в Україні товарів - на 9,7%, до 1,146 млрд грн.

Відшкодування ПДВ грошовими коштами становило 26,944 млрд грн, що на 6% більш ніж роком раніше.

Витрати держбюджету збільшилися на 14,4% - до 200,538 млрд грн, зокрема витрати по загальному фонду становили 174,151 млрд грн, що на 21,984 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

З держбюджету на покриття дефіциту Пенсійного фонду було перераховано 7,768 млрд грн.

У січні-липні 2012 року погашення основної суми боргу з держбюджету становило 33,626 млрд грн.

Запозичення до держбюджету були здійснені в обсязі 68,286 млрд грн, зокрема до загального фонду — 65,475 млрд грн. На внутрішньому ринку було залучено 49,489 млрд грн, на зовнішньому — 18,797 млрд грн.

Від приватизації державного майна в січні-липні 2012 надійшло до державного бюджету 5,112 млрд грн.

Довідка УНІАН. Згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, зокрема доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, видатки - 396,683 млрд грн, зокрема витрати загального фонду - 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

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"Газтек" придбав 25% "Івано-Франківськгазу"

Найбільший приватний власник пакетів акцій низки українських облгазів - компанія "Газтек" - перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 25% акцій компанії "Івано-Франківськгаз", запропонувавши за пакет 33 млн 350 тис. грн.

Трансляція конкурсу велася на сайті ФДМ.

У ході торгів було зроблено два кроки (стартова ціна блокуючого пакету - 32 млн 650 тис. грн., крок торгів - 350 тис. грн.).

Другий учасник конкурсу ("ІК Фінлекс-Інвест") пропонував за блокуючий пакет 33 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Газтек" заявив про плани взяти участь у конкурсах з приватизації 22,059% "Вінницягазу", 23,42% "Волиньгазу", 26% "Дніпропетровськгазу", 15,86% "Житомиргазу", 25% "Запоріжгазу" , 23,99% "Кримгазу", 26% "Луганськгазу", 25,79% "Сумигазу", 26% "Тисменицягазу", 20,39% "Чернівцігазу".

1 серпня "Газтек" на приватизаційному конкурсі придбав за 18 млн 970 тис. грн 25% держпакету акцій ПАТ "Миколаївгаз", ставши в результаті власником контрольного пакету облгазу.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афілійованим з ним структурам належать міноритарні пакети в "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запорізь-", "Кримгаз" та ін.

Власниками самого "Газтека" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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У Києві нарахували 999 мільйонерів

У Києві 999 осіб задекларували свій дохід минулого року на суму понад 1 млн. грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в м. Києві.

За словами голови ДПСУ в м. Києві Ірини Носачової, ця категорія громадян задекларувала за 2011 рік дохід на суму 4,896 млрд грн і сплатила до бюджету майже 227 млн. грн податку на доходи фізичних осіб. Найбільша кількість мільйонерів зараз проживає в Печерському (340 осіб), Шевченківському (265 осіб) і Голосіївському (123 особи) районах Києва.

«Аналіз представлених декларацій показав, що найбільші доходи мільйонери одержали у вигляді іноземних доходів, від продажу майна, у вигляді інвестиційного прибутку і доходів від прийняття спадку», - повідомила І.Носачова.

За даними столичних податківців, двоє громадян задекларували дохід у розмірі понад 100 млн. грн, 93 особи - до 100 млн. грн, ще 904 особи - до 10 млн. грн.

Довідка УНІАН. За даними Державної податкової служби України, за підсумками 2011 року кількість громадян України, які задекларували доходи понад 1 млн. грн, збільшилася на 754 чол. - до 2291. Загальна сума одержаного мільйонерами доходу становила 15,1 млрд грн, що на 5,3 млрд грн більше, ніж у 2010 році.

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Куплений росіянами Краматорський феросплавний завод "стоїть"

Задування печі з виробництва доменного феромарганцю на ТОВ «Краматорський феросплавний завод» (КФЗ) відбудеться не раніше вересня 2013 року. Про це кореспондентові УНІАН повідомив генеральний директор КФЗ Юрій Лобода.

За його словами, зараз на підприємстві йде відновлення та модернізація виробничих потужностей. «Виробничий майданчик дістався нам у дуже поганому стані. Мені зараз важко говорити про конкретні терміни початку роботи підприємства, це залежатиме від обсягів і строків фінансування відновлення виробництва, але, найіморніше, задування печі відбудеться не раніше вересня 2013 року. Приблизно через три місяці після цього ми зможемо вийти на виплавлення 14 тис. тонн доменного феромарганцю на місяць, що становитиме 168 тис. тонн на рік», - сказав Ю.Лобода.

Водночас він зазначив, що терміни запуску заводу та обсяги його виробництва залежатимуть від ситуації на ринку феросплавів. «Якщо до моменту завершення відновлювальних робіт попит на нашу продукцію буде провальним, акціонери можуть перенести запуск підприємства на пізніший термін», - додав гендиректор КФЗ.

Він також підкреслив, що завод не буде відчувати проблем з високою вартістю електроенергії, з якими зіштовхуються великі українські виробники феросплавів. «У собівартості нашої продукції ціна електроенергії дорівнює нулю, оскільки для виплавлення феросплавів ми використовуємо не електросталеплавильні печі, а доменний метод, основним енергоносієм при цьому є кокс. На Краматорському заводі ми плануємо застосувати технології виробництва низьковуглецевого феромарганцю, відпрацьовані на Саткінському чавуноплавильному заводі (ЗАТ «СЧПЗ» Челябінська обл., РФ), заступником гендиректора якого я раніше був», - уточнив Ю.Лобода.

Відповідаючи на питання про джерела сировини для КФЗ, Ю.Лобода повідомив, що марганцева руда буде поставлятися на завод з Південної Африки і Казахстану, також як і на СЧПЗ, а не з українських марганцевих ГЗК.

Коментуючи інформацію ЗМІ про продаж КФЗ російським інвесторам, Ю.Лобода сказав, що йому нічого не відомо про зміну акціонерів підприємства. «Я сам росіянин, але не володію інформацією про продаж підприємства російським інвесторам. Нашим акціонером, як і раніше є кіпрська компанія», - додав Ю.Лобода.

Як повідомлялося в ЗМІ, співвласник "Індустріального союзу Донбасу" (ІСД) Олег Мкртчан продав Краматорський феросплавний завод (КФЗ, Донецька область) російським інвесторам. Джерело, знайоме з умовами продажу, повідомило виданню "Комерсант-Україна", що йдеться про продаж 100% акцій КФЗ пулу російських інвесторів на чолі з Володимиром Катуніним, які раніше купили ІСД.

Довідка УНІАН. ТОВ "Краматорський феросплавний завод" та ТОВ "Краматорський металопрокатний завод" створені відповідно до плану санації ВАТ "Краматорський металургійний завод ім. Куйбишева ". Засновником обох підприємств є ТОВ "Регіон", підконтрольне співвласнику ІСД Олегу Мкртчану.

КФЗ здатний виробляти 150 тис. тонн доменного феромарганцю на рік.

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Імпорт автомобілів до України зріс на 39%

Україна за перші шість місяців поточного року імпортувала автотранспорту на суму 2,18 млрд дол., що на 39% більше аналогічного показника минулого року, сказано в повідомленні асоціації автовиробників України «Укравтопром».

Серед найбільших постачальників автомобілів на український ринок лідирує Німеччина - на придбання автомобілів з цієї країни Україна витратила 437,8 млн дол. Імпорт автомобілів з Японії становив 368,7 млн дол., Російської Федерації - 210,6 млн. дол., Південної Кореї - 188,3 млн. дол. і Великобританії - 158,7 млн. дол.

За результатами шести місяців китайські виробники в структурі імпорту авто в Україну посідають 12 місце.

У «Укравтопромі» також зазначили, що експорт української автотранспорту зменшився на 15% - до 157,6 млн дол. Коефіцієнт покриття імпорту експортом в частині торгівлі автотранспортом за результатами першого півріччя становить 0,07.

Найбільшим зовнішнім ринком для українського автопрому за аналізований період є Російська Федерація. За шість місяців росіяни придбали українських автомобілів і автобусів на суму 142,5 млн. дол. США, що становило більше 90% надходжень від автомобільного експорту України за цей період.

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Туреччина запропонувала Україні взяти участь у будівництві LNG-терміналу на своїй території

Туреччина запропонувала Україні взяти участь у будівництві LNG-терміналу на своїй території, повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «День.

«Турецька сторона запропонувала Україні приєднатися до створення нового терміналу на території Туреччини. Ключовими партнерами тут виступають Турецька державна компанія Botas (аналог українського «Нафтогазу») і приватна компанія Egagas, яка володіє одним з діючих LNG-терміналів у Туреччині», - сказав В.Хорошковський.

Він також повідомив, що на сьогодні розробляються ще три спільних з Туреччиною проекти у сфері енергетики.

«Перший і ключовий - партнерство в будівництві LNG-терміналу на Чорноморському узбережжі України. Очікуємо, що в рамках інвестиційного конкурсу, який відбудеться в найближчі два місяці, серед учасників будуть і турецькі компанії», - зазначив віце-прем'єр України.

Також Україна, за його словами, активно співробітничає з Туреччиною у сфері вивчення можливостей транспортування газу з території Туреччини на територію України і участі України в перспективному азербайджансько-турецькому проекті TANAP, який є аналогом Nabucco, але перебуває на стадії підписання договорів про створення консорціуму для реалізації проекту.

В.Хорошковський також наголосив, що Україна відкрита і для реалізації спільних енергетичних проектів на території України, які включають роботу «як на внутрішньому енергетичному ринку, так і на зовнішньому з використанням газотранспортної системи України».

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У Києві розпочався збір підписів проти сховища ядерних відходів у Чорнобильській зоні

У Києві розпочався збір підписів проти будівництва сховища ядерних відходів у Чорнобильській зоні.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили представники київської громади - організатори ініціативи проти вказаного будівництва.

“Ми розпочинаємо збір 150 тисяч підписів під зверненням киян до Президента України з вимогою терміново відмінити рішення про будівництво ядерного могильника під Києвом”, - наголосила лідер ГО «Київський форум» Рена Назарова.

За її словами, організатори сподіваються, що така кількість підписів і думка такої кількості громадян не може бути проігнорована главою держави.

Як сказала Р.Назарова, сьогодні розпочав роботу сайт http://www.mogilnik.net/, де інтернет-користувачі зможуть залишити свої підписи під зверненням. “Ніякої реєстрації не потрібно. Єдине – прізвище, ім’я, по-батькові вказуємо і ставимо “так, я проти”, - пояснила Р.Назарова.

Крім того, повідомила вона, передбачається організувати активістів для збору підписів біля станцій метро, торговельних центрів, закладів культури, великих підприємств тощо.

“У випадку, якщо наші вимоги будуть проігноровані, ми будемо далі використовувати своє конституційне право – скликати всеукраїнський референдум за народною ініціативою”, - наголосила ведуча телевізійного ток-Нешоу “Київський форум”.

Як наголосила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, питання будівництва сховища ядерних відходів пов’язано з майбутнім України на багато років вперед і є стратегічним, бо сьогодні в світі не існує технології повної утилізації, повного знешкодження відпрацьваного радіоактивного палива.

“Немає жодної країни в світі, яка б за такої невеличкої відстані від своєї столиці запланувала сховище ядерних відходів. Франція зберігає свої відходи на віддалених островах Тихого океану, а США – у пустелі Невада, причому пошуки цих місць тривали дуже довго... Немає жодного прецедента у світі, щоб це будувалось менше, ніж за 100 км від столиці держави”, - підкреслила Т.Тимочко.

Як зазначають екологи, на сьогодні невідомо, яким буде це сховище: чи буде там сучасна система охолодження ядерного палива, які технології використовуватимуться для збергіання і взагалі яким буде це сховище, будівництво якого фактично розпочато, бо вже проведено розвідувальні роботи.

Крім того, в екологів викликає занепокоєння транспортування відходів до сховища через можливий витік з контейнерів та забруднення навколишнього середовища.

За словами Т.Тимочко, у громадськість вимагає припинити усі роботи з будівництва сховища, провести експертне обговорення проекту, опублікувати всі висновки спеціалістів та резюме проекту, Ці документи, як запевняють організатори ініціативи, не оприлюднені навмисно.

Директор Інституту міста Олександр Сергієнко заявив, що людський фактор спричинив багато катастроф. “В наших умовах тотальної корупції, кумовства, коли на керівні посади ставлять не за ознакою професійності, порядності, чесності, а за ознакою відданості, за ознакою наближеності, за родовими зв’язками, за нашої технологічної дисципліни, за нашого совкового надбання, коли головне - зробити, а після нас – хоч потоп, в Україні ризики людського фактора надзвичайно високі. Практично вони вирішують все”, - переконаний О.Сергієнко.

За словами головного координатора громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталія Черняховського, сховище вирішено будувати в Чорнобильській зоні, яка оголошена заповідною і де, за діючим законодавством, будувати заборонено. Отже, сказав він, рішення Верховної Ради від 9 лютого порушує закон.

Як наголосила Т.Тимочко, екологи не проти будівництва сховища ядерних відходів і розуміють, що воно вкрай потрібне Україні, але місце для його зведення має бути обране дуже ретельно, проект має забезпечити безпеку громадян України. Вона підкреслила, що з відходами ядерного палива треба поводитись дуже цивілізовано.

“Ми маємо бути свідомі, що сховище потрібне, але ми вимагаємо процедури – спеціальної процедури розгляду: від вибору ділянки до технології, до проекту. Все це має бути під жорстким громадським контролем. Чиновники не можуть це вирішити за нас”, - наголосила еколог.

На переконання Р.Назарової, громадськості вдасться змусити Президента відреагувати на підписи та скасувати закон про сховище.

За її словами, попередньо проводилось дослідження щодо того, чи готові кияни сьогодні поставити підписи під ініціативою та зверненням. “Кияни не просто не люблять ставити підписи під чимось – є певний страх перед владою, перед тим, хто щось скаже, і вони не люблять висловлювати свою точку зору. Але коли поставили запитання (з 13 липня проводилось опитування відповідне): як кияни ставляться до будівництва сховища на Київщині, 58,4%, тобто майже 60% киян сказали, що ми не просто не підтримуємо, а й готові поставити підписи проти. Тому я вірю в результат ініціатви”, - сказала Р.Назарова.

Довідка УНІАН. 9 лютого Верховна Рада ухвалила Закон "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій".

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Кабмін встановив мінімальні закупівельні ціни на молоко

Кабінет міністрів встановив на поточний рік мінімальні ціни на молоко, яке закуповується у населення, на рівні 2,20 грн за літр.

Про це йдеться в постанові КМУ (№ 807 від 22 серпня), розміщеному на офіційному урядовому порталі.

Відповідно до постанови, мінімально допустима ціна закупівлі молока незбираного другого сорту без урахування ПДВ становить 2200 грн. за тонну.

Прес-служба прем'єр-міністра цитує слова Миколи Азарова, який назвав "неприпустимою" ситуацію, коли в цілому ряді областей країни молоко у населення закупається за ціною 1,6-1,8 грн за літр.

Крім того, прем`єр вважає за необхідне переглянути вимоги технічних регламентів на молоко, що купується для шкіл, дитячих установ, лікарень.

У повідомленні сказано, що Азаров вимагає від Мінагрополітіки розробити і внести на розгляд уряду проект закону, який зобов`яже переробників молока розміщувати на упаковках молочних продуктів, вироблених з додаванням замінників молочних інгредієнтів, напис «із замінниками молочних інгредієнтів».

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня прийняла закон, який пропонував віднести молоко і молочні продукти до видів сільськогосподарської продукції, які є об`єктами державного цінового регулювання.

Проте Президент Віктор Янукович ветував цей закон.

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Янукович ввів у дію рішення РНБО про посилення контролю за ліками

Президент України Віктор Янукович ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 25 травня 2012 року «Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами».

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

РНБО відзначила наявність проблем із забезпеченням потреб населення, державних і комунальних закладів охорони здоров'я лікарськими засобами належної якості та в необхідному асортименті, а також відсутність ефективного механізму протидії виробництву й обігу фальсифікованих лікарських засобів, ввезенню таких засобів в Україну.

РНБО визнала таким, що не відповідає інтересам національної безпеки України, стан організації внутрішнього фармацевтичного ринку, державної реєстрації лікарських засобів, систем ціноутворення на такі засоби, контролю за їх якістю та реалізацією.

Рада нацбезпецки та оборони пропонує Генеральній прокуратурі України провести у тримісячний строк перевірку додержання вимог законів під час здійснення державної реєстрації лікарських засобів та за результатами такої перевірки вжити в установленому порядку в разі потреби відповідних заходів реагування.

Кабінету міністрів доручено розробити та внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради законопроекти: про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я; про внесення змін до Закону «Про лікарські засоби» щодо: обов'язкового визначення під час державної реєстрації генеричних лікарських засобів їхньої біоеквівалентності, терапевтичної ефективності, наявності більш високих фармакоекономічних характеристик.

Також уряд має розглянути питання щодо скасування державної реєстрації лікарських засобів, у тому числі з підстав порушення процедури такої реєстрації, відсутності лікарського засобу на ринку України більше двох років із дати державної реєстрації.

Кабмін має внести в установленому порядку пропозиції про визначення центрального органу виконавчої влади зі здійснення контрольно-наглядових функцій стосовно формування цін на лікарські засоби, щодо яких запроваджено державне регулювання.

Уряду доручено внести зміни до своєї постанови від 26 травня 2005 року № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» щодо доповнення переліку документів, що подаються для державної реєстрації лікарських засобів, нерозфасованої продукції та продукції у великоємній упаковці (продукції «in bulk») (крім активних фармацевтичних інгредієнтів, діючих речовин, субстанцій), засвідченою копією документа, виданого в установленому Законом «Про лікарські засоби» порядку, який підтверджує відповідність умов виробництва лікарського засобу, поданого на реєстрацію (перереєстрацію), вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні, у тому числі вимогам належної виробничої практики (GMP).

Кабмін має переглянути з урахуванням міжнародного досвіду розміри збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів, порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого постановою від 14 вересня 2005 року № 902, щодо обов'язкового подання для одержання висновку про якість ввезеної нерозфасованої продукції (продукції «in bulk») копії документа, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (GMP), для одержання висновку про якість ввезених нерозфасованої продукції (продукції «in bulk»), інших лікарських засобів (крім субстанцій) сертифіката якості виробника, в якому зазначені фактичний виробник лікарського засобу, країна походження, розмір серії, дата видачі дозволу на випуск серії лікарського засобу в обіг.

Уряд має прискорити затвердження нормативно-правових актів, прийняття яких випливає із Закону «Про здійснення державних закупівель», щодо особливостей укладення та виконання рамкових угод, порядку визначення генеральних замовників і взаємодії замовників із генеральним замовником за рамковими угодами, а також забезпечити врегулювання питання визначення предмета закупівлі під час здійснення закупівель лікарських засобів.

Також Кабмін має запровадити систему декларування суб'єктами господарювання зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

Уряду належить вжити заходів щодо створення дієвої системи контролю за утилізацією та знищенням фальсифікованих, неякісних лікарських засобів, у тому числі тих, термін придатності яких закінчився тощо.

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство юстиції мають опрацювати питання щодо адаптації законодавства України до вимог Директиви № 2001/83/ЄС Європейського парламенту та Ради від 6 листопада 2001 року щодо кодексу Співтовариства про лікарські засоби, призначені для людей, та імплементації положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в частині впровадження для охорони суспільного здоров'я і сприяння загальнодоступності лікарських засобів системи примусового ліцензування стосовно лікарських засобів.

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Капінвестиції України у першому півріччі зросли на 29% - до 112,221 млрд грн

В Україні за підсумками січня-червня 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 112,221 млрд грн, що на 29,1% більше від показника відповідного періоду 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найбільше зростання капітальних інвестиций зафіксовано в Криму - 172,1%, до 8,4 млрд грн.

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була направлена у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 108,406 млрд грн, з яких на капремонт - 6,618 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств - 68,914 млрд грн, кредити банків та інші позики - 19,589 млрд грн.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 259 млрд 932,3 млн. грн, зокрема інвестицій в основний капітал - 209 млрд 130 млн. грн (без ПДВ), що на 22,4% більше від показника січня-грудня 2010 року.

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