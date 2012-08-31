ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 31 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Дефіцит держбюджету різко зріс, а банкам дали час для стабілізації» подає фінансові результати четверга.

http://delo.ua/ukraine/finansovye-itogi-dnja-deficit-gosbjudzheta-rezko-vyros-a-bankam-d-184184/

* * *

Також «Дело» в публікації «З 1 січня 2013 року набудуть чинності податкові норми, які прив'язують договірні ціни до індикативних» пише: нова «фішка» податкових органів – партнерство з платниками є не просто іміджевим слоганом.

http://delo.ua/businessman/s-1-janvarja-2013-goda-vstupajut-v-dejstvie-nalogovye-normy-privjaz-184151/

* * *

«Дело» в публікації «Держборг США побив рекорд» пише: після розміщення чергового випуску облігацій Міністерством фінансів державний борг США досяг позначки 16 трильйонів доларів.

http://delo.ua/world/gosdolg-ssha-pobil-rekord-184179/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Торги на швидкість», у якому пише: розрахунки за біржовими операціями з ОВДП тепер проводитимуться миттєво, тоді як раніше оформлення могло займати до 40 хвилин. 30 серпня на фондовій біржі ПФТС почалися торги з використанням технології нетінгу, вже до кінця вересня аналогічна технологія буде впроваджена на біржі "Перспектива". Нова технологія дозволить у рази збільшити ліквідність ринку.

http://www.kommersant.ua/doc/2011825

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Боржомі» перетікає у фонди», в якому пише: відомі бренди мінеральної води «Боржомі», «Миргородська», «Моршинська» і «Трускавецька» можуть змінити власника. Їх виробника - компанію IDS Borjomi Beverages N.V. виставлено на продаж, вона оцінюється у 400-500 млн. дол. Серед претендентів – великі західні і російські фонди.

http://www.kommersant.ua/doc/2011830

* * *

Газета «Сегодня» в матеріалі «Що буде в Україні з доларом під час хвороби сезонного зростання» пише: експерти запевняють, що зростання на кілька копійок не є небезпечним, і говорять про спекуляції.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/CHto-budet-s-dollarom.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «Центр Києва буде без висоток» пише: згідно з проектом Генплану столиці, кількість зелених зон збільшать, а в центрі дозволять лише 8 поверхів.

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/genplan-kieva-perezagruzka.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нафтогазу» навряд чи щось перепаде від Тимошенко» пише: Вищий спецсуд відмовився звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, таким чином остаточно давши згоду на виконання вироку у «газовій справі». У тому числі і в частині відшкодування завданих державі збитків. Але залишається відкритим питання, як Тимошенко погашатиме півторамільярдний «борг» перед «Нафтогазом»...

http://economics.unian.net/rus/detail/138471

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «МММ Мавроді прийшла до Індії» пише: Росія почала експорт високих фінансових технологій – творець найбільшої в історії країни фінансової піраміди Сергій Мавроді реалізує аналогічний проект в Індії.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3446051/mmm_v_indii

* * *

Також «Ведомости» в публікації «UC Rusal позичить на погашення боргів» пишуть: UC Rusal боїться не впоратися з обслуговуванням гігантського боргу. Компанія намагається залучити кредит на 800 млн. дол. Наступного року їй належить виплатити 1,3 млрд дол. Але якщо ціни на алюміній будуть і далі низькими, UC Rusal ризикує не зібрати стільки коштів.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3446081/uc_rusal_zajmet_na_pogashenie_dolgov

* * *

Видання «Известия» у публікації «Мінфін і Центробанк готуються до кризового шоку» пише: у разі погіршення обстановки вирішено підтримати грошима інвесткомпанії. Механізм підтримки нестандартний.

http://izvestia.ru/news/534107

(УНІАН)