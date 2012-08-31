До п'ятірки найвпливовіших людей України ввійшли Янукович і його старший син

До першої п'ятірки найвпливовіших людей України 2012 року за версією журналу «Корреспондент» увійшли Президент України Віктор Янукович і його старший син Олександр.

Про це повідомляється на сайті журналу «Корреспондент», який сьогодні опублікував дані щорічного проекту ТОП-100 найвпливовіших людей України.

В.Янукович очолює список 100 найвпливовіших українців третій рік поспіль. Друге місце зайняв президент компанії СКМ Рінат Ахметов. Третє місце, як і минулого року, - глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін. Замикають першу п'ятірку старший син Президента Олександр і голова ради директорів Group DF Дмитро Фірташ.

Далі розмістилися: прем'єр-міністр Микола Азаров, віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков, секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв.

Лише на дев'ятому місці представник опозиції, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк, за ним знову представник влади: перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський, потім основний акціонер міжнародної інвестиційно-консалтингової групи EastOne Віктор Пінчук, співвласник фінансово-промислової групи «Приват» Ігор Коломойський знаходитися на 12-му місці.

На 13-му місці в списку ТОП-100 стоїть лідер партії «Батьківщина», колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.

За нею слідує генеральний прокурор Віктор Пшонка, основний акціонер фінансово-промислової групи «Смарт-холдинг» Вадим Новінський, лідер партії «УДАР», чемпіон світу з боксу за версіями WBC і WBO Віталій Кличко, віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, президент і співвласник групи DCH Олександр Ярославський, голова наглядової ради «ПриватБанку», співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов.

Замикає першу двадцятку голова Державної податкової служби Олександр Клименко.

Глава Української православної церкви (МП) Митрополит Володимир зайняв 23-є місце, а голова Верховної Ради Володимир Литвин - на 28-му. За ним слідує молодший син Президента, народний депутат Віктор Янукович, який випередив на одну позицію голову Національного банку Сергія Арбузова.

Загалом, зазначає «Корреспондент», висока концентрація представників Партії регіонів у першій половині списку відображає реальну ситуацію: В.Янукович і його партія сміливо взяли всю повноту влади в свої руки. При цьому видання підкреслює, що незважаючи на те, що політики й чиновники домінують у списку, серед 100 найвпливовіших людей опинилося немало бізнесменів, діячів культури й спортсменів.

Опублікований сьогодні рейтинг ста найвпливовіших людей України - вже десятий. У 2003 і 2004 роках список очолював Президент Леонід Кучма, в 2005 році – Президент Віктор Ющенко, в 2006 – Р.Ахметов. Два останні рейтинги ТОП-100 також очолив В.Янукович.