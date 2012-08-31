Курс НБУ на 03.09.12

Офіційний курс НБУ на 03.09.12 100 USD США - 799.3000 (на 31 серпня - 799.3000) 100 EUR - 1007.9972 (на 31 серпня - 1002.6419) 10 RUR - 2.4543 (на 31 серпня - 2.4751)

Офіційний курс НБУ на 03.09.12 100 USD США - 799.3000 (на 31 серпня - 799.3000) 100 EUR - 1007.9972 (на 31 серпня - 1002.6419) 10 RUR - 2.4543 (на 31 серпня - 2.4751) Облікові курси банківських металів на 03.09.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 132503.96 (на 31 серпня - 132444.01) 961 XAG 10 Срібло - 2439.46 (на 31 серпня - 2450.65) 962 XPT 10 Платина - 120534.44 (на 31 серпня - 121813.32) 964 XPD 10 Паладій - 49396.74 (на 31 серпня - 50595.69)

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