Президент Киргизії призначив нового главу уряду. Бабанов подав у відставку

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Киргизії Омурбек Бабанов подав у відставку.

Як повідомляє РІА «Новости», минулого тижня після розвалу правлячої парламентської більшості коаліційний уряд О.Бабанова був розпущений, проте всі міністри продовжили виконувати свої обов'язки аж до формування нового складу кабміну.

Президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв прийняв відставку виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Омурбека Бабанова і призначив на цю посаду віце-прем'єра Аали Карашева.

Він також доручив парламентській фракції Соціал-демократичної партії (СДПК) сформувати нову коаліцію.

Киргизія є парламентською республікою, очолюваною прем'єр-міністром, якого призначає коаліційна парламентська більшість. Фракції, що входять у коаліцію, формують також коаліційний уряд.

За підсумками виборів 2010 року в Жогорку Кенеші представлено п'ять політичних партій: Соціал-демократи, "Ата-Мекен", "Республіка", "Ар-Намис" і "Ата-Журт".