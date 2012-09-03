Новим президентом ФФУ став Анатолій Коньков. Суркіс склав повноваження

Новим президентом Федерації футболу України став Анатолій Коньков.

Як передає корреспондент УНІАН, таке рішення ухвалили делегати XIV звітно-виборного конгресу ФФУ, який пройшов 2 вересня у Києві. За його кандидатуру проголосували 132 зі 133 делегатів зборів.

Член виконкому УЄФА Григорій Суркіс, який склав повноваження президента ФФУ, відсьогодні став почесним президентом української футбольної федерації.

Також делегати конгресу обрали двох перших віце-президентів ФФУ. Ними стали заступник гендиректора ФК «Шахтар» (Донецьк) Анатолій Попов та чинний перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко. Віце-президентами ФФУ обрані президент Української футбольної прем’єр-ліги Віталій Данилов, голова федерації футболу Дніпропетровської області Андрій Павелко та голова федерації футболу Тернопільської області Володимир Мариновський.

А.Коньков є колишнім титулованим футболістом, у 1968-74 роках він грав за донецький «Шахтар», а у 1975-1981 виступав за київське «Динамо». Після закінчення кар’єри гравця працював тренером у низці клубів, зокрема, «Шахтарі», полтавській «Ворсклі», алчевській «Сталі». З 2008 року є спортивним директором ФК «Сталь» (Алчевськ).

Чинний досьогодні президент ФФУ Григорій Суркіс раніше заявив, що не має наміру балотуватись на наступний президентський термін. Кандидатура А.Конькова була єдиною на сьогоднішніх виборах нового керівника української футбольної федерації.