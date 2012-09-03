ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 вересня

кономічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Комісії у платіжних системах почали падати» пише: на ринку платіжних систем відбувається тиха революція. Інформація про платежі людини стає дорожчою, ніж розмір самої платіжної комісії.

http://delo.ua/business/komissii-v-platezhnyh-sistemah-nachali-padat-184249/

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Також «Дело» в публікації «Які економічні блага нам пропонують партії на виборах» пише: спектр пропозицій широкий – починаючи з встановлення пластикових вікон усьому населенню України і закінчуючи чиновниками, які їздять у малолітражках і в громадському транспорті.

http://delo.ua/ukraine/kakie-ekonomicheskie-blaga-nam-predlagajut-partii-na-vyborah-184180/

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«Дело» в публікації «Між газетою і міністром Саламатіним розгорівся медіаскандал» пише: «Дзеркало тижня. Україна» в останньому номері звинуватило міністра оборони Дмитра Саламатіна в обмані щодо поставок БТРів до Іраку. Міноборони у відповідь назвало це «брудною кампанією» і на доказ подало усні заяви посла Іраку.

http://delo.ua/ukraine/mezhdu-gazetoj-i-ministrom-salamatinym-razgorelsja-mediaskandal-184283/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Конфлікт із запасом», у якому пише: Київ відмовився формувати резерв російського газу у власних сховищах для гарантування поставок палива до ЄС. У п'ятницю, 31 серпня, в «Газпромі» заявили, що таким чином Україна порушує зобов'язання транзитера. Але в Міненерго заявляють, що резерви газу повинна формувати й оплачувати сама російська монополія. Експерти вважають, що цього разу конфлікт може перерости в судову суперечку.

http://www.kommersant.ua/doc/2014177

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Профіцитний настрій», у якому пише: залучення кредитів урядом і «Нафтогазом» допомогло досягти позитивного платіжного балансу в липні. Завдяки цим позикам різка девальвація гривні Україні не загрожує, принаймні у найближчі декілька місяців, упевнені експерти. Втім, зростання темпів закупівлі валюти населенням може призвести до того, що така загроза знову з'явиться до кінця року.

http://www.kommersant.ua/doc/2014202

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Усе про нову хвилю виплат вкладів СРСР» пише: почалася реєстрація вкладників, які ще не зголошувалися у банку, але грошей вони поки що не одержать.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kak-poluchit-vklady-SSSR-v-2013-godu.html

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Також «Сегодня» в публікації «Подробиці найдорожчої аварії року в Києві» пише: у центрі столиці розбилося ексклюзивне Ferrari за 400 тисяч євро – у 2009 році авто «засвітилося» в кліпі Василя Лазаровича «Свобода».

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Podrobnosti-samoy-dorogoy-avarii-goda-v-Kieve.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Росія «запускає» Ан-148 на зовнішній ринок замість Суперджета» пише: відмова "Аерофлоту" від Ан-148 на користь Суперджета означає, що росіяни перепрофілювали свій експортно орієнтований проект Sukhoi Superjet 100. Українсько-російському Ан-148 не залишається місця на ринку РФ. Але це не можна назвати невдачею, йому доведеться змінити маршрут... на треті країни

http://economics.unian.net/ukr/detail/138595

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Питання про накопичувальну частину пенсії паралізувало роботу кабінету Медведєва» пише: знайти рішення поки що не вдалося і президентові Володимиру Путіну.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3498881/deficit_na_starost

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Також «Ведомости» в публікації «Фінальний варіант закону про боротьбу з курінням може нашкодити торговому бізнесу» пишуть: остаточний варіант закону про боротьбу з курінням став ще жорсткішим. Він спрямований на знищення малого і середнього торгового бізнесу, вважає експерт.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3498841/zakurit_ne_najdetsya

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«Ведомости» в матеріалі «Іномарки зарубіжного складання подорожчають на 20 000 руб.» пишуть: у Росії почав діяти утилізаційний збір на автомобілі. Toyota вже підвищила ціни, інші виробники, скоріш за все, поведуться так само.

http://www.vedomosti.ru/auto/news/3498851/inomarki_dorozhayut

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Видання «Известия» у публікації «Громадська палата: з 1 вересня квартплата може зрости на 25%» пише: перші результати моніторингу ГП показали, що в деяких регіонах тарифи зросли на 10% більше, ніж планувалося.

http://izvestia.ru/news/534152

(УНІАН)