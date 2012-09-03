Литвин порадив Мірошниченкові не давати вказівок парламенту України

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин звернувся до представника президента у ВР Юрія Мірошниченка, щоб той не давав вказівок парламенту України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні Погоджувальної ради.

Після того, як Ю.Мірошниченко зачитав довгий список законопроектів, який пропонується на розгляд ВР, серед яких були і урядові законопроекти, В.Литвин, звертаючись до нього сказав: «Чиї це пропозиції, кого ви озадачуєте?».

В.Литвин підкреслив, що від уряду пропозиції озвучує віце-прем’єр-міністр України, а президент України написав 4 листа до ВРУ щодо визначення невідкладними ряд законопроектів.

В.Литвин підкреслив, що «ви нас озадачили і що ВР має виконувати ваші вказівки».

Ю.Мірошниченко підкреслив, що він вносить пропозиції від Президента України. В.Литвин знову сказав: «Ви весь час нам на тиждень наряд даєте, і ми ж не виконаємо ці питання».

Ю.Мірошниченко у відповідь зазначив, що «і Президент України, і уряд, і я сподіваюсь, парламент, мають діяти злагоджено».

В.Литвин наголосив, що Ю.Мірошниченко весь час дає ВР завдання і в такій кількості, що їх не можна розглянути упродовж тижня.

За словами голови парламенту, ВР має розглядати не тільки «ваші установки, але має реалізовувати і інші питання».

Ю.Мірошниченко зазначив, що він не дає завдань парламенту України, а вносить пропозиції, які пропонуються Президентом України.

Слід зазначити, що Ю.Мірошниченко завжди на Погоджувальній раді озвучував законопроекти, які пропонувалися для розгляду на сесійному тижні, як зробив і цього разу.