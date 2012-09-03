Анонс на 4 серпня

* Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський здійснить робочий візит до Республіки Польща для участі в XXII Економічному форумі. Програмою візиту також передбачено проведення двосторонніх зустрічей з керівництвом Республіки Польща.

* Відкриття одинадцятої сесії Верховної Ради України шостого скликання. Пленарне засідання.

* Відбудеться урочисте підписання Угоди про створення Спільного представницького органу всеукраїнських об'єднань профспілок.

* Відбудеться всеукраїнський круглий стіл на тему: «Наукові та правові аспекти оцінки майна і майнових прав в Україні». Українські оцінювачі обговорять нагальні проблеми галузі і спробують знайти ефективні шляхи збереження цілісного і конкурентоспроможного ринку оцінки в інтересах громадян країни.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться презентація Сицилійського виноробного об'єднання Сantine Trapanesi Riunite CTR. На прес-конференції в Україні будуть вперше представлені два елітні вина категорії D.O.P з місцевості Salaparuta, які вважаються найкращими традиційними винами з Трапані. Компанія СTR - це об'єднання винних господарств, сконцентрованих навколо регіону Трапані. На сьогоднішній день СTR є найбільшим виробником вин Сицилії. Для того, щоб представити СTR, в Україну спеціально приїде комерційний директор об'єднання Джюзеппе Марино. Він розповість про винну кон'юнктуру сицилійського винного ринку, тенденції виробництва вина в світі і планах СTR в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 067721 48 34.

* Активісти ВГО «Київське Віче» проведуть прес-конференцію про варварське знищення легендарних київських схилів. Захід відбудеться на горі Юрковиця (третій пункт, що утворює Київ, відомий з давніх часів як Хоревиця), до якої дісталися забудовники слідом за Замковою горою, Щекавицею і Смородинським узвозом. На прес-конференції, зокрема, буде висвітлено, хто і яким чином дозволяє знищувати заповідники і способи реалізації даної «схеми», а також надано інформацію конкретно щодо ситуації на ділянці по вул. О. Шмідта, 18 Д (де готується будівництво котеджу за дозволом на будівництво «об'єкта малої архітектурної форми).

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю заступника міністра соціальної політики України - керівника апарату В'ячеслава Коломійця, а також фахівців Міністерства.

* Відбудеться круглий стіл на тему: «Держбюджет і новий Митний кодекс: як збільшити надходження до скарбниці й не допустити зростання цін на імпортні товари?». Захід буде проведено за ініціативи ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Анатолій Мярковський, перший заст. міністра фінансів України, Олександр Клименко, голова Державної податкової служби України (або уповноважена особа), Віталій Хомутинник, народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики (або уповноважена особа), Сергій Сьомка, директор департаменту митного контролю та оформлення ДМСУ; Мехмед Алі Еркан, комерційний радник посла Туреччини в Україні; Роман Шпек, старший радник ПАТ «Альфа-Банк» (Україна) та інші.

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