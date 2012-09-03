ТОП-10 (3 вересня)

Мінекології до 5 вересня розробить законопроект про запровадження утилізаційного збору на імпортні автомобілі

Експорт зерна з України в липні-серпні зріс на 60% - до майже 3 млн тонн - Мінагропрод

Україна вийшла на докризовий рівень розвитку будівельної галузі - Азаров

«Газтек» залучив у банку “Надра” кредит на 250 млн. грн для купівлі акцій облгазів

Мінфін розраховує проект бюджету на 2013 за песимістичним сценарієм

Міноборони сформує статутний фонд «Укроборонпрому» - постанова Кабміну

«Укренерго» отримає 41,6 га землі для будівництва повітряних ліній електропередач

На ринку України можуть з'явитися «молоковмісні продукти»

Влада Луганської області чекає відновлення роботи Лисичанського НПЗ в жовтні

Індекс UX минулого тижня показав найгірший з початку літа результат - експерти

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Мінекології до 5 вересня розробить законопроект про запровадження утилізаційного збору на імпортні автомобілі

Міністерство екології та природних ресурсів має розробити законопроект про запровадження утилізаційного збору на імпортні автомобілі для розгляду на наступному засіданні Кабінету міністрів, яке відбудеться 5 вересня.

Як повідомив УНІАН міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький, таке доручення його відомству було дано на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

«Ухвалено рішення розробити (законопроект – УНІАН) і вжити адекватні заходи. На наступному Кабміні я доповідатиму проект», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, із 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. На думку експертів, це робиться з метою, в першу чергу, захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що «уряд розгляне питання про запровадження аналогічного збору в Україні щодо товарів, на які розповсюджується дія утилізаційного збору в Росії», підкресливши, що «наші дії будуть абсолютно адекватними діям наших російських партнерів».

При цьому, за словами прем'єра, в перспективі Україна планує укласти угоду з Росією про незастосування утилізаційного збору при двосторонній торгівлі.

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Експорт зерна з України в липні-серпні зріс на 60% - до майже 3 млн тонн - Мінагропрод

Експорт зерна з України в липні-серпні 2012-2013 маркетинговому році (липень 2012 р. - червень 2013 р.) становив 2,98 млн тонн, що на 60% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Повідомляється, що за 2 місяці поточного МР експорт пшениці становив 1,3 млн тонн, що на 83% більше, ніж у липні-серпні 2011 р. Зокрема, експорт продовольчої пшениці збільшився до 0,933 млн тонн проти 0,612 млн тонн, фуражної - до 0,368 млн тонн із 98,1 тис. тонн. Експорт ячменю скоротився вдвічі - до 0,551 млн тонн проти 1,097 млн тонн, кукурудза - збільшився майже в 20 разів - до 1,1 млн тонн. Експорт інших зернових становив 37,4 тис. тонн.

У серпні нового маркетингового року Україна поставила на зовнішні ринки 1,782 млн тонн зернових культур, що на 48% більше липня 2012 р. Зокрема, експорт пшениці становив 0,931 млн тонн, ячменю - 0,503 млн тонн і кукурудзи - 0,312 млн тонн.

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що врожай зерна цього року становив 45,3 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.

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Україна вийшла на докризовий рівень розвитку будівельної галузі - Азаров

Темпи розвитку вітчизняної будівельної галузі вийшли на докризовий рівень 2007 року.

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров у понеділок, 3 вересня, на лекції у Київському національному університеті будівництва та архітектури, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

«У 2012 році ми нарешті вийшли на докризовий рівень розвитку будівельної галузі», - сказав М.Азаров.

Він нагадав, що у 2008-2009 роках рівень будівництва скоротився майже на 60%. «Це значить, що з 10 будівництв - 6 було зупинено», - підкреслив прем’єр-міністр.

При цьому глава уряду додав, що навесні 2010 року, коли країна перебувала у глибокій кризі, важливим рішенням було збільшення видатків на капітальне будівництво, аби економіка розвивалася. За його словами, уряд і в подальшому максимальну увагу приділятиме розвитку будівельної галузі.

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«Газтек» залучив у банку “Надра” кредит на 250 млн. грн для купівлі акцій облгазів

Найбільший приватний власник пакетів акцій низки українських облгазів компанія "Газтек" залучила у банку “Надра” (Київ) кредит на 250 млн. грн для купівлі акцій підприємств із газопостачання і газифікації.

Про це сказано у повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Кошти надаються на термін з 28 серпня до 20 вересня 2012 року під 23% річних. У разі продовження терміну кредитного договору його ціна збільшиться до 27% річних.

Заставою за кредитом виступають пакети акцій підприємств, якими володіє “Газтек”, на загальну суму 384,839 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" та афілійованим із ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-", “Миколаїв-”, “Івано-Франківськ-” "Кримгаз" та ін.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які чимало ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, котрий також контролює банк “Надра”.

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Мінфін розраховує проект бюджету на 2013 за песимістичним сценарієм

Міністерство фінансів України розраховує проект державного бюджету на 2013 рік за песимістичним сценарієм.

На сайті відомства повідомляється, що під час обговорення проекту бюджету наступного року з головами громадських рад заступник міністра фінансів України Сергій Рибак заявив, що «зростання реального ВВП в 2013 році очікується на рівні не менше 4,5%».

Саме такий прогнозний рівень ВВП вказаний як песимістичний сценарій в чинній постанові Кабінету міністрів України відносно прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки.

Згідно з песимістичним прогнозом, номінальний ВВП наступного року очікується на рівні 1,688 трлн грн, інфляція - 5,9%, індекс цін виробників промпродукції - 6,3%.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров минулого тижня заявив, що держбюджет на 2013 рік «має бути, насамперед, реалістичним і він не повинен озиратися ні на вибори, ні на будь-яку іншу політичну кон'юнктуру”.

Відповідно до чинного законодавства, уряд має подати у Верховну Раду для розгляду законопроект «Про Державний бюджет України на 2013 рік» до 15 вересня.

Бюджет на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курс гривні - 8 грн за один долар.

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Міноборони сформує статутний фонд «Укроборонпрому» - постанова Кабміну

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 814 від 3 вересня п. р. передав Міністерству оборони України повноваження з управління коштами, передбаченими в держбюджеті для формування статутного капіталу державного концерну «Укроборонпром».

Текст постанови опублікований на інформаційному порталі уряду.

Згідно з документом, бюджетні призначення, передбачені у 2012 році Міністерству економічного розвитку і торгівлі у загальному фонді державного бюджету за програмою "Формування статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром" у сумі 20 млн грн, передаються Міністерству оборони.

Крім того, в постанові передбачено скорочення на 80 млн грн видатків за програмою "Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України" та одночасне збільшення на цю ж суму видатків за програмою «Формування статутного фонду Державного концерну «Укроборонпром».

Довідка УНІАН. Згідно зі статутом «Укроборонпрому», концерн утворено з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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«Укренерго» отримає 41,6 га землі для будівництва повітряних ліній електропередач

Кабінет Міністрів України виділить Національній енергетичній компанії «Укренерго» 41,6 га землі під будівництво повітряних ліній електропередач (ЛЕП) напругою 750 кВ у напрямку «Рівненська АЕС – підстанція Київська» і «Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС».

Відповідні рішення закріплено урядовими розпорядженнями №624-р і №625-р від 20 серпня 2012 року.

Для будівництва ЛЕП «Рівненська АЕС – підстанція Київська» «Укренерго» отримає 13,5 га лісу і 3,7 га ріллі в Рівненській, Житомирській та Київській областях.

Для цих цілей обласні держадміністрації викуплять у фізичних і юридичних осіб та передадуть «Укренерго» 11,5 га ріллі, 2,1 га сіножатей, 0,7 га пасовищ і 0,1 га садів у зазначених областях.

Для будівництва заходу ЛЕП "Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС" на підстанцію "Київська" "Укренерго" отримає 3,43 га лісових угідь і 1,1 га ріллі на території Київської та Житомирської областей.

Як повідомляв УНІАН, реалізація проекту будівництва нових ЛЕП 750 кВ із розширенням підстанції 750 кВ "Київська" для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій і забезпечення передачі цих потужностей у центральний і східний регіони України має розпочатися вже цього місяця.

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На ринку України можуть з'явитися «молоковмісні продукти»

Міністерство аграрної політики і продовольства України пропонує посилити правила маркування молочних і молоковмісних продуктів для запобігання фальсифікації і обману споживачів.

Відповідний законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про молоко та молочні продукти» та інших законодавчих актів про заходи з боротьби з фальсифікацією молочних продуктів» опублікований на сайті відомства.

«На сьогоднішній день виробники продуктів, які тільки частково містять натуральні інгредієнти, через використання оманливої ​​термінології - «молочний продукт», «молочний напій», «сирний продукт», «кисломолочний продукт»... - створюють у споживача помилкове уявлення про натуральність продукту», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Автори документа пропонують ввести новий термін «молоковмісні продукти» для позначення продуктів, вироблених з використанням немолочної сировини. На етикетках таких продуктів повинно бути нанесено маркування «Продукт із замінниками складових молока».

Крім того, Мінагропрод пропонує зобов'язати торгівлю розміщувати молоковмісні продукти окремо від молочних продуктів.

У разі порушення виробником продукції вимог до маркування молоковмісних продуктів на нього накладається штраф у розмірі 100% вартості продукції, реалізованої з порушенням правил маркування.

При порушенні підприємством торгівлі вимог з торгівлі молоком, молочними продуктами та молоковмісними продуктами на нього накладається штраф у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автори вважають, що даний законопроект дасть змогу створити правові умови для прозорої та ефективної діяльності виробників молочної продукції різних видів, запобігти підміну понять, зловживань і фальсифікацій молочної продукції, а також для однозначного і повного інформування споживачів про придбану ними продукції.

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Влада Луганської області чекає відновлення роботи Лисичанського НПЗ в жовтні

Влада Луганської області очікує, що Лисичанський нафтопереробний завод ("ЛИНІК", Лисичанськ, Луганська область), який з березня 2012 року призупинив свою діяльність з ініціативи власника підприємства - компанії ТНК-ВР, зможе відновити роботу в жовтні поточного року.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Луганської обласної державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління економіки облдержадміністрації Світлану Дроботенко.

«Після зустрічі голови облдержадміністрації Володимира Пристюка з нинішніми власниками заводу і з потенційним інвестором на проект наказу про скорочення працівників підприємства накладено мораторій. У жовтні очікується відновлення його роботи», - зазначила С.Дроботенко.

За її словами, головною метою потенційного нового власника підприємства є відновлення виробничої діяльності підприємства на рівні початку поточного року.

За даними С.Дроботенко, за підсумками шести місяців 2012 року загальний обсяг випуску товарної продукції підприємством становив близько 6 млрд грн проти 17,4 млрд грн за аналогічний період минулого року, в результаті чого місцевий бюджет Лисичанська втратив 6 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня луганський губернатор Володимир Пристюк заявляв, що до кінця серпня у Лисичанського НПЗ з'явиться новий власник. Раніше, 24 липня, В.Пристюк підтвердив, що відомий бізнесмен Дмитро Фірташ веде переговори щодо купівлі Лисичанського НПЗ.

Російсько-британська компанія ТНК-ВР припинила постачання сировини на Лисичанський НПЗ з березня з причини збитковості виробництва і законсервувала підприємство.

До цього компанія протягом року безуспішно вимагала від уряду України ввести мита на імпорт нафтопродуктів.

У квітні ТНК-ВР вперше заявила про можливість продажу Лисичанського НПЗ, проте вважала такі плани малоймовірними, оскільки потенційному покупцеві також буде невигідно поставляти нафту на завод.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ є другим за потужністю в Україні, здатним щорічно переробляти 16 млн. тонн нафти.

2011 рік завод завершив з чистим прибутком 110,693 млн грн.

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Індекс UX минулого тижня показав найгірший з початку літа результат - експерти

Індекс UX за підсумками минулого тижня впав на 5,7%, що стало найгіршим показником з початку літа.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, прискорення падіння цін на залізну руду і чергове перенесення термінів приватизації теплових генкомпаній негативно відбилося на котируваннях акцій відповідних емітентів. За результатами минулого тижня Північний ГЗК втратив 8,5%, «Центренерго» - 8%, "Донбасенерго" - 15%.

Як зазначають аналітики, провідні фондові індекси Європи та США 31 серпня зросли на 0,5% на заявах глави ФРС Бена Бернанке про можливість запуску нового раунду QE для підтримки економіки і скорочення рівня безробіття. Бернанке також висловив серйозні побоювання з приводу поточного стану економіки США.

Аналітики нагадують, що ринки США сьогодні закриті у зв'язку зі святкуванням Дня праці. На поточному тижні очікується вихід даних з ринку праці США (п'ятниця). У Європі ЄЦБ проведе засідання (четвер), на якому ставка рефінансування може бути знижена.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 31 серпня, піднявся на 0,86% - до 994,58 пункту. Загальний обсяг торгів становив 66,7 млн ​​грн.

Індекс ПФТС знизився на 1,31% - до 372,12 пункту. Загальний обсяг торгів становив 15,6 млн грн.

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