ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Нацбанк України визнано одним з найкращих центробанків Європи» пише: робота керівництва Національного банку України визнана однією з найуспішніших в Європі. Про це свідчать дані рейтингу центробанків 50-ти найбільших держав світу, який підготувало економічне видання Global Finаnce Magazine...

http://delo.ua/finance/nacbank-ukrainy-priznan-odnim-iz-luchshih-centrobankov-evropy-184395/

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Також «Дело» в публікації «Петро Порошенко: міністр на півроку» пише: в числі кандидатів у народні депутати, зареєстрованих за мажоритарною системою на вибори в жовтні, виявився і чинний міністр економіки. Петро Порошенко в серпні зареєстрований як позапартійний самовисуванець за округом № 12 у Вінницькій області. У разі перемоги він автоматично звільняє міністерське крісло...

http://delo.ua/ukraine/petr-poroshenko-ministr-na-polgoda-184362/

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«Дело» в публікації «На яких автомобілях їздять кандидати в депутати» подає результати власного дослідження даного питання...

http://delo.ua/ukraine/na-kakih-avtomobiljah-ezdjat-kandidaty-v-deputaty-184313/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Торгівля довела до ліквідації», в якому пише: російська "Альфа-Груп" закриває українську "дочку" - компанію "Альфа Капітал". Серед формальних причин в компанії називають низьку ліквідність українського ринку акцій і збитковість роботи на ньому. Інші учасники ринку запевняють, що не планують йти з нього, хоча і очікують зменшення конкурентної боротьби, яка зараз вже не відчувається...

http://www.kommersant.ua/doc/2014837

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Страховикам полегшать висновок», в якому пише: після року протистояння страховому ринку в Нацкомфінуслуг, нарешті, погодилися спростити процедуру реєстрації договорів перестрахування. Однак переконати регулятора скасувати саму необхідність реєстрації договорів з нерезидентами, чого немає в інших розвинених країнах, страховикам поки не вдалося...

http://www.kommersant.ua/doc/2014829

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Жителі Конча-Заспи просять перенести до них «Бессарабку» пише: як з'ясувалося, багатії мріють про захист від комарів та паркани від шуму...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/ZHiteli-Koncha-Zaspy-prosyat-perenesti-k-nim-Bessarabku.html

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Також «Сегодня» в публікації «Український магнат хоче купити населений острів» пише: в грецьких ЗМІ з'явилася інформація про велику угоду - люди здивовані і категорично проти...

http://www.segodnya.ua/world/Ukrainskiy-magnat-hochet-kupit-grecheskiy-ostrov.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Захмарні ставки по вкладах - спритний трюк» пише: останнім часом реклама рясніє оголошеннями банків – депозити під 22, 24, 25 і навіть 27%. На жаль, при уважному прочитанні договору, розміри ставок виявляються не такими вже й "красивими"...

http://economics.unian.net/ukr/detail/138751

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Депутати пропонують обмежити вартість кредитів» пише: це рішення дасть змогу знизити офіційні ставки, але змусить фінансові компанії піти в тінь...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3543941/zakon_protiv_rostovschikov

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Також «Ведомости» в публікації «Жувальний і нюхальний тютюн може потрапити під заборону» пишуть: внесений Міністерством охорони здоров'я РФ в уряд проект антитютюнового закону передбачає заборону на продаж тютюнових виробів, які не куряться...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3543851/propast_ni_za_ponyushku

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«Ведомости» в матеріалі «Мінфін просить заплатити податки за хабарі на адресу іноземних чиновників» пишуть: відомство опублікувало на своєму сайті інформаційний лист про облік хабарів іноземним посадовим особам (чиновникам і співробітникам компаній) при розрахунку податків. Зменшувати оподатковуваний прибуток на такі витрати не можна. Отже, з них доведеться заплатити стандартні 20% податку на прибуток...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3543931/vzyatku_ne_uchtesh

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Видання «Известия» в публікації «Олімпійський забудовник оголосив себе банкрутом» пише: у відношенні компанії - засновника групи ПІК Юрія Жукова введена процедура спостереження...

http://izvestia.ru/news/533809

(УНІАН)