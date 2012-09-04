Іран заявляє, що завдасть ударів по об'єктах США у разі нападу Ізраїлю

Іран нанесе удари по американських військових об'єктах у регіоні у разі нападу з боку Ізраїлю. Про це заявив лідер ліванського шиїтського руху "Хезболлах" Хасан Насрулла.

В інтерв'ю Бейрутського телеканалу "Аль-Маядін" він сказав в понеділок, що рішення Тегераном прийнято і "удар буде рішучим". При цьому, додав Насрулла, "не матиме значення, чи приймуть США пряму участь в ізраїльської агресії чи ні".

"Якщо Ізраїль атакує іранські об'єкти, то відповідальність за це нестимуть США", - підкреслив ліванський політик з посиланням на іранських офіційних осіб.

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"Хезболлах" разом з Дамаском є ​​основним союзником Тегерана в регіоні.

Ізраїльські керівники останнім часом неодноразово говорили про можливість нанесення удару по ядерних об'єктах в Ірані для запобігання створення їм атомної бомби. Водночас, в самому ізраїльському керівництві є істотні розбіжності з цього питання, тим більше, що адміністрація Барака Обами скептично ставиться до ефективності такого радикального кроку.

На цю обставину вказав і Хасан Насрулла, який зазначив, що не очікує нападу на Іран з боку "ізраїльського ворога" "в найближчі місяці і навіть в осяжному майбутньому", передає ІТАР-ТАСС.