Кабмін пропонує збільшити штат Антимонопольного комітету

Кабінет міністрів пропонує збільшити штат Антимонопольного комітету України на 30 штатних одиниць — до 273, виділивши Комітету додатково на оплату праці 2,8 млн. грн на рік.

Про це йдеться в законопроекті «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», опублікованому на офіційному сайті Верховної Ради.

Відповідно до документа, планується, що новий відділ АМКУ — департамент з питань державної допомоги - займеться реєстром відомостей про постачальників і одержувачів держдопомоги, а також складе реєстр її видів і обсягів.

Крім того, для забезпечення моніторингу державної допомоги і ведення реєстру передбачається створення в 14 міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади додаткових секторів з питань моніторингу державної допомоги з кількістю по 3 штатних одиниці і загальним фінансуванням оплати праці у розмірі 3,3 млн. грн на рік.

У цілому на забезпечення фінансування заробітної плати співробітників, що займаються реєстром одержувачів держдопомоги, з бюджету планується виділяти 6,1 млн. грн. щорічно і 720 тис. грн одноразово - на облаштування робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розробив проект закону, що передбачає створення реєстру одержувачів держдопомоги.

Раніше секретар РНБО Андрій Клюєв заявив про те, що для прискорення зростання економіки України влада готує новий пакет інвестиційних стимулів. Пакетом документів пропонується на найближчі 10 років запровадити на всій території України спеціальний режим інвестиційної діяльності. Цей режим буде покликаний стимулювати розвиток пріоритетних для нашої країни галузей економіки.