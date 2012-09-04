Україна візьме участь в антипіратській операції біля берегів Сомалі

Україна офіційно підтвердила свою участь в міжнародній операції по боротьбі з піратством «Океанський щит», що триває під проводом НАТО біля берегів Сомалі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

За його словами, для участі в операції Україна виділить фрегат «Гетьман Сагайдачний» з палубним вертольотом і групою бійців спецназу на борту.

О.Волошин повідомив, що на даний час Міністерство оборони України та НАТО узгоджують технічні питання, пов’язані з участю української сторони в операції «Океанський щит».

«Очікується, що практична участь підрозділів Збройних сил України в операції «Океанський щит» розпочнеться вже в 2013 році», - сказав О.Волошин.

За його словами, це буде безпосередній внесок України у міжнародні зусилля зі зміцнення безпеки, а також у захист українських моряків та екіпажів, що працюють на міжнародних морських торговельних маршрутах.