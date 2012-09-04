Анонс на 5 вересня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання уряду планується проведення брифінгів за участю міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимира Семиноженка.

* Відбудеться відкриття XXIV Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2012», яка триватиме з 5 по 8 вересня. В урочистій церемонії візьмуть участь перші особи держави, члени уряду, народні депутати України, іноземні делегації. Після офіційної церемонії і огляду експозицій (орієнтовно о 12.00-12.20) відбудеться брифінг міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка. Орієнтовно о 13.00-14.30 під головуванням М.Присяжнюка відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору до 2020 року».

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Місія МВФ в Україні: оптимізм чи реалізм?». Учасники: гендиректор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий; експерт агентства "МПП консалтинг" Павло Мельник.

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Рейтинг ТОП-500 найбільших компаній Центральної і Східної Європи. 50 українських компаній вийшли у лідери". Учасники: керівний партнер "Делойт" Володимир Вахт; старший менеджер "Делойт" Інна Кулик; голова правління "Ощадбанку" Сергій Подрєзов.

* Круглий стіл "Україна на шляху до європейських правил роботи ринку електроенергії". Організатор - ТОВ "Центр рекламно-маркетингової інформації "Енергобізнес". Учасники: Ігор Глущенко - народний депутат України, автор законопроекту «Про основи функціонування ринку електричної енергії України», Михайло Русинський - державний уповноважений АМКУ - неголосуючий директор Ради ОРЕ, Сергій Бєдін - директор ДП «Енергоринок», Костянтин Запайщиков - директор Центру взаємодії з органами державної влади і ОРЕ НАЕК «Енергоатом», Юрій Улітич - президент «Асоціації УкрТЕЦ», Семен Поташник - віце-президент НАК «Енергетична компанія України», Ірина Мерліца - голова паливно-енергетичного комітету Європейської Бізнес Асоціації та інші українські і зарубіжні експерти.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Про виконання норм і правил універсальної програмної послуги провайдерами на території України". Учасники: президент ТМ «Тріолан» Роман Сальников; президент асоціації «Укртелемережа» Віктор Скрипник; генеральний директор СКТУ Олександр Швець (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Прес-конференція на тему: "Загроза девальвації гривні. Реальний стан економіки і банківської галузі". Питання: Підсумки діяльності банківської галузі; Загроза знецінення гривні: причини і наслідки; Різкий стрибок депозитних ставок і допуск до України «брудної» валюти; Ситуація на фінансових ринках у Європі, її вплив на економіку України; Причини гучних звільнень провідних фахівців в НБУ. Учасник: Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації, заслужений економіст України.

* Відбудеться III Всеукраїнський з'їзд споживачів фінансових послуг. Організатор - ВГО "Асоціація антиколекторів і правозахисників України "Ваша Надія". Очікується участь прем'єр-міністра України М.Азарова, міністра фінансів України Ю.Колобова, міністра закордонних справ України К.Грищенка, голови НБУ С.Арбузова, Надзвичайного і Повноважного Посла ФРН в Україні д-ра К.Вайля, Посла Італії в Україні Ф.Романо, Посла Японії в Україні С.Тоїчі, Посла Франції в Україні А.Ремі, Посла КНР в Україні Ч.Сиюня, Посла ЄС в Україні Я.Томбінського.

* У рамках 64-го Всесвітнього газетного конгресу Українська асоціація видавців періодичної преси (УАВПП) проведе дискусію «Ринок нових можливостей: медіатенденції в країнах колишнього СРСР». Організатор: УАВПП за підтримки компанії «Джей Ті Ай Інтернешнл» і Міжнародного фонду «Відродження». Модератор: Борис Ложкін, член Правління WAN-IFRA від України, Президент UMH. Учасники: Євген Абов, член правління WAN-IFRA, віце-президент Гільдії видавців періодичного друку, Росія; Леонід Цодіков, керівник UMH Lab, Україна; Анна Безлюдна, директор Group DF International із зовнішніх зв'язків і комунікацій, заступник голови Федерації працедавців України; Денис Воронков, гендиректор Видавничого дому «Аргументи і факти», Росія та ін.

* Засідання Комітету з питань соціальної політики і праці.

* Відбудеться засідання Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики.

* У рамках ХХИV Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку "АГРО-2012", відбудеться Інвестиційний форум "Аграрна освіта - виробництву" (презентація найкращих інвестиційних проектів за напрямами рослинництво, тваринництво, рибництво, інженерія, у сфері розвитку сільських територій).

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