Азаров хоче у 20 разів збільшити фінансування телеканалу “Культура”

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає за необхідне в 20 разів збільшити фінансування телеканалу “Культура”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з письменником Андрієм Курковим.

"Напевно, наступного року ми знайдемо гроші й зробимо хороший канал "Культура", де будуть, я вибачаюся, не Шустери виступати, а люди, які можуть нести щось хороше", - сказав М.Азаров.

При цьому прем'єр підкреслив, що йому дуже подобається російський телеканал "Культура", відзначивши, що бюджет цього телеканалу становить 200 млн доларів, тоді як українського – близько 1 млн грн.

"Ну, 200 мільйонів доларів ми, звичайно, не знайдемо на наш канал, у нас це нереальна цифра, але принаймні в 20 разів збільшити фінансування нашого телеканалу ми можемо", - підкреслив М.Азаров.

На думку глави уряду, при телеканалі повинна існувати громадська рада, у складі якої будуть авторитетні діячі культури та мистецтва.

У свою чергу письменник А.Курков зазначив, що в Україні достатньо багато молодих талановитих письменників, проте підкреслив, що гонорари за видані в Україні твори дуже маленькі й не дозволяють їм повністю присвятити себе літературній діяльності.

Також А.Курков попросив М.Азарова підтримати створення проекту “Книжковий простір”, спрямованого на популяризацію читання книг і підтримку письменників. М.Азаров погодився надати допомогу в реалізації цього проекту.