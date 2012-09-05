Курс НБУ на 05.09.12
09:41, 05 вересня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 05.09.12 100 USD США - 799.3000 (на 4 вересня - 799.3000) 100 EUR - 1005.4395 (на 4 вересня - 1004.5602) 10 RUR - 2.4823 (на 4 вересня - 2.4657)
Офіційний курс НБУ на 05.09.12
100 USD США - 799.3000 (на 4 вересня - 799.3000)
100 EUR - 1005.4395 (на 4 вересня - 1004.5602)
10 RUR - 2.4823 (на 4 вересня - 2.4657)
Облікові курси банківських металів на 05.09.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 135201.60 (на 4 вересня - 134761.98)
961 XAG 10 Срібло - 2564.15 (на 4 вересня - 2536.98)
962 XPT 10 Платина - 124131.29 (на 4 вересня - 123331.99)
964 XPD 10 Паладій - 50755.55 (на 4 вересня - 50675.62)
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