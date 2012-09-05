ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Банкіри «погралися» з курсом гривні» пише: 4 вересня на міжбанківському ринку було зафіксовано різке зростання курсу долара, що відразу ж позначилося на котируваннях готівкового ринку в банківських обмінниках.

http://delo.ua/finance/bankiry-poigralis-s-kursom-grivni-184470/

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Також «Дело» в публікації «В Україні почато дослідну експлуатацію Держреєстру речових прав на нерухомість» пише: з 1 січня 2013-го до системи реєстрації прав власності підключаться нотаріуси.

http://delo.ua/businessman/v-ukraine-nachata-opytnaja-ekspluatacija-gosreestra-veschnyh-prav-na-184475/

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«Дело» в публікації «Автомобільна війна: Україна може ввести у відповідь заходи проти Росії вже в цю середу» пише: 5 вересня на засіданні Кабміну планується введення 30% ставки на ввезення автомобілів з Росії як відповідні заходи на дії РФ.

http://delo.ua/business/avtomobilnaja-vojna-ukraina-mozhet-vvesti-otvetnye-mery-protiv-r-184428/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бюджет не вдався зростанням», у якому пише: після різкого падіння в липні доходи держбюджету трохи зросли у серпні - на 1,5 млрд грн. Проте з початку року плани Мінфіну все ж таки виявилися невиконаними на 0,8%. Експерти кажуть, що протягом чотирьої місяців, що залишилися, ситуація погіршуватиметься через завищені бюджетні показники, посилення фіскального тиску і припинення економічного зростання.

http://www.kommersant.ua/doc/2015600

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Їм і SIM-карти в руки», в якому пише: українцям хочуть заборонити користуватися мобільним зв'язком, не розкриваючи інформацію про себе. У Держслужбі спецзв'язку розробили законопроект, у разі ухвалення якого правоохоронні органи зможуть без рішення суду одержувати інформацію про абонентів. Навіть більше, знаючи ім'я власника мобільного номера, в міліції матимуть доступ до даних про користувачів поштових адрес та акаунтів у соцмережах. Правозахисники називають ініціативу наступом на громадські свободи, а оператори побоюються витрат на реформування каналів продажу послуг.

http://www.kommersant.ua/doc/2015520

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Лікарі не хочуть віддавати 15% податковій: «У нас маленька зарплата, щоб ділитися!» пише: Мінохоронздоров'я хоче, щоб лікарі платили податок з гонорарів, а медики питають: «Сметану і курку теж нести?».

http://www.segodnya.ua/ukraine/Poluchil-podarok-marsh-v-nalogovuyu.html

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Також «Сегодня» в публікації «Київська влада шукатиме покинуті авто і відправлятиме їх на метал» пише: іржаві машини без номерів здаватимуть на брухт, а авто з номерними знаками будуть вивозити на штрафмайданчики.

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kievskie-vlasti-budut-iskat-broshennye-avto-i-otpravlyat-ih-na-metall.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Економіка надірвалася від передвиборних «подарунків» пише: «верхи» запевняють, що Україні до дефолту – "як до неба рачки", але дії влади, яка намагається пригальмувати кризу, що накочується, "засвічують" реальну ситуацію в економіці. А вона більше нагадує потяг, що мчить під укіс. Посилюється негатив безпрецедентною передвиборною кампанією.

http://economics.unian.net/ukr/detail/138981

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Росія стабільна у застої» пише: конкурентоспроможність країни стабільна і через це падає. За рік РФ опустилася ще на один ступінь – до 67-го місця між Іраном і Шрі-Ланкою за даними рейтингу Всесвітнього економічного форуму.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3591351/rossiya_stabilna_v_zastoe

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Також «Ведомости» в публікації «Єврокомісія підозрює порушення в експортній діяльності «Газпрому» пишуть: Єврокомісія розпочала офіційне розслідування стосовно «Газпрому». Російську монополію підозрюють у зловживаннях на ринках Східної та Центральної Європи.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3588091/obyski_priveli_v_gazprom

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«Ведомости» у матеріалі «Посуха і неврожай поступово позначилися на магазинних цінниках» пишуть: хліб, крупи, курка та інші основні продукти харчування в серпні почали стрімко дорожчати.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3588031/produkt_neurozhaya

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Видання «Известия» в публікації «Землі під курорти Північного Кавказу скуповують для перепродажу» пише: Мінекономрозвитку просить уряд Росії змусити владу північнокавказьких республік швидше оформити ділянки.

http://izvestia.ru/news/534423

(УНІАН)