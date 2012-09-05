Анонс на 6 вересня

* Відбудеться Загальна Зустріч Європейської Бізнес Асоціації з лідерами провідних політичних партій «Що приготували бізнесу політичні сили». Темою зустрічі політиків з топ-менеджерами членських компаній Асоціації стануть плани і стратегії політичних партій, спрямовані на вирішення насущних для бізнесу питань, а саме: боротьба з корупцією, реформування судової системи, дерегуляція підприємницької діяльності, фіскальна та монетарна політики, проведення земельної реформи, зовні -торговельні відносини. Учасники: Спиридон Кілінкаров, КПУ; Олексій Плотніков, ПР; Олег Тягнибок, ВО «Свобода»; Віктор Пинзеник, партія «Удар»; Наталія Королевська, партія «Україна-Вперед»; Андрій Пишний, «Фронт змін». Модератори: Томаш Фіала, президент Європейської Бізнес Асоціації, ген. директор Dragon Capital; Анна Дерев'янко, виконавчий директор ЄБА.

* Пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція «Успіхи розвитку органічного сектору України та Четвертий Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів». Учасники: Євген Милованов - голова Правління Федерації органічного руху України, Олександр Возний - начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві; Світлана Берзіна - президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»; Василь Пиндус - голова Правління Асоціації «Біолан Україна».

* Відбудеться засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Співпраця України і країн СНД: політичні та соціально-економічні перспективи». Учасники: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду ім. Блейзера; Костянтин Бондаренко, політолог, директор Інституту української політики; Євген Копатько, соціолог, засновник компанії «Research & Branding Group».

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з економічних реформ. По завершенні засідання (орієнтовно о 13:00) відбудеться брифінг першого заступника Глави Адміністрації Президента Ірини Акімової.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Утилізація боєприпасів в Україні: проблеми та перспективи». Запрошені: Представник Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони України, Ігор Козій - військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва; Василь Литвинчук - керівнику проекту NAMSA Агентства НАТО з матеріально-технічного забезпечення в Україні; представник Міністерства Оборони України; Микита Самокиш - директор Донецького казенного заводу хімічних виробів.

* У рамках ХХІV Міжнародної агропромислової виставки-ярмарку "АГРО-2012", відбудеться практичний семінар "Співпраця бізнесу з утворенням" за участю представників аграрних вузів, ТОВ "Компанія" Агросоюз ", агрохолдингу" Мрія ". Підписання меморандуму про співпрацю ДУ НМЦ "Агроосвіта" з агрохолдингом "Мрія".

* Відбудеться публічна дискусія в форматі відео-моста (з підключенням регіональних медіа-холі інформаційного агентства у Харкові та Дніпропетровську) на тему «Ситуація на валютному і депозитному ринках: останні тенденції і прогнози на майбутнє». Ініціатор - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна ». Запрошені учасники в Києві: Ігор Прасолов, глава Ради НБУ, Олена Щербакова, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ, Ігор Юшко, голова правління «Дочірнього банку "Сбербанку Росії"; Сергій Мамедов, голова правління "Укргазбанку".

* З ініціативи партії Наталії Королевської почнеться «Форум підприємців України». У форумі запланована участь бізнесменів, представників експертного співтовариства, недержавних громадських організацій та засобів масової інформації.

* В м. Кагарлик відбудуться урочисті заходи з нагоди відкриття першого в Київській області еко-магазину продовольчих товарів, які виробляються на базі Кагарлицької виправної колонії № 115 (с. Зікрачі) та семінар-нараду з начальниками установ і директорами підприємств виправних колоній та виправних центрів із сільськогосподарським профілем діяльності. Учасники: керівництво Державної пенітенціарної служби України, Київської ОДА, Кагарлицької райдержадміністрації, представники громадськості. У програмі урочисте відкриття магазину та відвідування Кагарлицької виправної колонії № 115.

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