ТОП-10 (5 вересня)

Чотири ТЕЦ почали готувати до продажу

"Газтек" купив 26% акцій "Дніпропетровськгазу"

Азаров уже зараз готується до аварій під час опалювального сезону

Мінагропрод розраховує на експорт зерна у розмірі 21-22 млн тонн

Зернотрейдери зобов'язалися експортувати не більш як 19,4 млн тонн зерна

На початок опалювального сезону в ПСГ буде накопичено 21 млрд куб. м газу - Бойко

«Газпром» запевняє, що розслідування ЄК не свідчить про його винність

Парламентський комітет схвалив будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС

Кабмін спростив реєстрацію нерухомості

Гривня зміцнилася на міжбанку в середу

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Чотири ТЕЦ почали готувати до продажу

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу державних пакетів акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської і Харківської ТЕЦ. Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 5 вересня п.р.

Згідно з повідомленням Фонду, на продаж планується виставити 93,06% акцій ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ", 93,09% ПАТ "Херсонська ТЕЦ", 94,48% ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" і 93,57% ПАТ "Одеська ТЕЦ".

Раніше ФДМУ заявляв, що планує виставити держпакети акцій цих чотирьох ТЕЦ у третьому кварталі 2012 року.

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу державних пакетів акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської і Харківської ТЕЦ. Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 5 вересня п.р.

Згідно з повідомленням Фонду, на продаж планується виставити 93,06% акцій ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ", 93,09% ПАТ "Херсонська ТЕЦ", 94,48% ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" і 93,57% ПАТ "Одеська ТЕЦ".

Раніше ФДМУ заявляв, що планує виставити держпакети акцій цих чотирьох ТЕЦ у третьому кварталі 2012 року.

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"Газтек" купив 26% акцій "Дніпропетровськгазу"

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ "Дніпропетровськгаз", заплативши за пакет 58 млн. 650 тис. грн (початкова ціна становила 58 млн. грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Таким чином, в результаті цієї покупки "Газтек" і афільовані з ним компанії сконцентрують у своїй власності близько 50,1% акцій "Дніпропетровськгазу" (до приватизаційного конкурсу "Газтеку" і афільованим із ним компаніям належало 24,8% акцій облгазу).

Всього в цьому конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником була компанія "ІК Фінлекс-Інвест", яка була готова придбати 26% пакет «Дніпропетровськгазу» за 58 млн. 50 тис. грн.

Під час торгів реалізаційна ціна держпакета була підвищена на один крок. Розмір одного кроку становив 600 тис. грн.

Нагадаємо, ФДМУ в серпні ц.р. оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній, зокрема й 26% «Дніпропетровськгазу». Як говориться в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 5,2 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації "Дніпропетровськгаз" (м. Дніпропетровськ) спеціалізується на транспортуванні та подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

ПАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афільованим із ним структурам належать міноритарні пакети у "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-" і "Кримгазі" тощо.

Власниками самого "Газтека" є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня ц.р. "Газтек" залучив у банку “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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Азаров уже зараз готується до аварій під час опалювального сезону

Прем’єр-міністр України Микола Азаров вимагає від Міністерства регіонального розвитку, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства інфраструктури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економіки, Міністерства надзвичайних ситуацій уже зараз сформувати оперативні штаби із протидії можливим аваріям під час опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні від час засідання Кабінету міністрів.

«Минула зима змусила уряд вжити надзвичайних заходів щодо порятунку бездомних громадян. У стислий термін ми організували понад 6 тисяч пунктів обігріву, харчування та медичної допомоги безхатченкам. Завдяки цьому врятували багато життів, але ж і жертви були. З цього треба зробити висновки і не чекати морозів», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що вже зараз треба розпочати профілактичну роботу, дільничні інспектори міліції, соціальні інспектори повинні виявити всіх людей, які залишились без житла.

Також, за словами М.Азарова, це стосується проблемних родин, які живуть у поганих умовах.

«Уже зараз треба підготувати стаціонарні, підкреслюю, пункти надання допомоги, мобільні пункти обігріву і харчування, створити запаси теплого одягу, їжі, медикаментів тощо», - наголосив він.

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Мінагропрод розраховує на експорт зерна у розмірі 21-22 млн тонн

Мінагропрод розраховує, що експорт зерна з України в 2012-2013 МР (МР - липень 2012-червень 2013) складе 21-22 млн тонн.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Ми прогнозуємо цього року експортувати 21-22 млн тонн (зерна – УНІАН). Звичайно, залежатиме, як зовнішній ринок сприйме цей обсяг», - сказав М.Присяжнюк.

Він зазначив, що міністерство незадоволене темпами експорту зерна з України. При цьому підкреслив, що в Україні очікується великий урожай кукурудзи і ця культура стане основною в експорті цього МР.

Крім того, міністр нагадав, що цього року українська пшениця почала торгуватися на Чиказькій біржі. «Наступного року ми плануємо в першому півріччі відкрити майданчик Чиказької біржі на території нашої держави», - сказав М.Присяжнюк.

Як повідомляв УНІАН, у липні-серпні Україна експортувала майже 3 млн тонн зерна. Міністерство очікує на урожай зернових і зернобобових цього року в обсязі майже 46 млн тонн.

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Зернотрейдери зобов'язалися експортувати не більш як 19,4 млн тонн зерна

Зернотрейдери зобов'язалися експортувати не більш як 19,4 млн тонн зерна у 2012-2013 маркетинговому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій Кваша.

За його словами, це передбачено доповненням до меморандуму, підписаного між Мінагропродом і учасниками зернового ринку.

С.Кваша зазначив, що цього року міністерство підписало меморандум із шістьма учасниками зернового ринку: Асоціацією фермерів і приватних землевласників України, Аграрним союзом, Українською аграрною конфедерацією, Європейською бізнес-асоціацією, Американською торговою палатою і Українською зерновою асоціацією, і зараз підписано доповнення до меморандуму, що визначає граничні обсяги експорту зерна з України у поточному МР.

«Відповідно до доповнення (до меморандуму – УНІАН) ми домовилися, що упродовж 2012-2013 маркетингового року компанії можуть з України безперешкодно вивезти 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи», - сказав С.Кваша. Він зазначив, що такі обсяги експорту засновані на оновленому балансі ринку зерна, підготовленому в серпні спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі. Він підкреслив, що доповнення передбачає перегляд балансу і обсягів експорту у разі потреби.

За його словами, однією з причин перегляду балансу стало те, що у перехідні залишки зерна на поточний маркетинговий рік було враховано 1,9 млн тонн зерна урожаю 2012 року, що були зібрані у червні. При цьому С.Кваша зазначив, що Мінагропрод орієнтував зернотрейдерів на те, що у центральних регіонах України є надлишок зерна, який можна безперешкодно експортувати, тоді як у південних регіонах спостерігається недостатність зерна.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства очікує, що урожай зерна у поточному році становитиме 45,3 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році, експорт зерна з України у 2012-2013 МР (МР - липень 2012 – червень 2013) становитиме 21-22 млн тонн.

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На початок опалювального сезону в ПСГ буде накопичено 21 млрд куб. м газу - Бойко

На початок опалювального сезону в підземних сховищах газу України буде накопичено 21 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива та енергетики України Юрій Бойко.

«Ми йдемо згідно з графіком. У нас 21 млрд кубів буде на початок опалювального сезону. Це такий самий рівень, що й торік», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він зазначив, що запаси вугілля на початок опалювального сезону збільшаться на 1,5 млн тонн порівняно з початком опалювального сезону минулого року.

«У нас буде на 1,5 млн тонн вугілля більше, ніж торік», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він наголосив, що Україна закачує газу стільки, скільки необхідно для економіки.

«Ми закачуємо газу, скільки потрібно для нашої національної економіки», - сказав Ю.Бойко.

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«Газпром» запевняє, що розслідування ЄК не свідчить про його винність

Розслідування Єврокомісії не свідчить про винність ВАТ «Газпром» у порушенні антимонопольного законодавства ЄС.

Про це йдеться у заяві ВАТ «Газпром», текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, у відповідь на ініційовану Європейською комісією формальну стадію антимонопольного розслідування.

«Ми досі не одержали офіційного сповіщення про це від Європейської комісії. Початок формальної стадії розслідування не означає визнання ВАТ «Газпром» винним у якомусь порушенні антимонопольного законодавства ЄС», - наголошується у заяві.

При цьому підкреслюється, що ВАТ «Газпром» приділяє велику увагу дотриманню усіх норм міжнародного права і законодавства в країнах, де Група «Газпром» здійснює свою діяльність. Робота Групи «Газпром» на ринку ЄС, зокрема застосовувані принципи ціноутворення на газ, відповідає стандартам, які використовують інші виробники і експортери газу.

«Ми розраховуємо на те, що в рамках розслідування будуть належним чином дотримані наші права і законні інтереси, які витікають як з права ЄС, так і міжнародного права, а також буде прийнято до уваги, що ВАТ «Газпром», засноване за межами юрисдикції ЄС, є компанією, що наділена відповідно до російського законодавства публічно значущими функціями і статусом стратегічної організації і контрольована державою», - підкреслюється в документі.

Наголошується, що «Газпром» завжди виступав за добросовісну співпрацю з Європейською комісією, і готовий до продовження діалогу з метою подальшої конструктивної взаємодії.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня п.р. на офіційному сайті Європейської комісії був опублікований прес-реліз, згідно з яким Європейська Комісія розпочала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» в Європейському союзі (ЄС). На тлі цих заяв акції «Газпрому» в середу стали знижуватися.

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Парламентський комітет схвалив будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС

Комітет Верховної Ради України з питань ПЕК схвалив будівництво 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене в середу на засіданні Комітету.

Під час засідання було відзначено, що питання з приводу використання існуючих конструкцій вирішуватимуться під час проектування.

Вартість проекту оцінюється в 40 млрд грн, з яких 80% буде залучено за рахунок кредиту Російської Федерації, а 20% - за рахунок надбавки на тариф електроенергії.

Нагадаємо, на початку серпня Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про розміщення, проектування і будівництво третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Раніше Кабмін розпорядженням № 498-р від 4 липня 2012 року схвалив техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницькій атомній електростанції.

Згідно з документом, встановлена електрична потужність енергоблоків становить 2 тис. МВт.

Загальна кошторисна вартість будівництва становить 36,758 млрд грн, зокрема будівельно-монтажні роботи - 5,956 млрд грн, устаткування - 23,589 млрд грн, пусконалагоджувальні роботи - 249 млн. грн.

Також документом оцінено вартість ядерного палива для першого завантаження - 2,072 млрд грн.

Загальні витрати на цей проект Кабмін оцінює в 39,566 млрд грн.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсягу, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорту», який представив проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

31 травня заступник генерального директора ДК «Росатом» - директор Блоку з розвитку і міжнародного бізнесу Кирило Комаров повідомив, що схема кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС ще не визначена, проте можливе виділення міждержавного кредиту.

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Кабмін спростив реєстрацію нерухомості

Кабінет Міністрів України спростив порядок реєстрації нерухомого майна та удосконалив порядок його податкової застави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, сьогодні на своєму засіданні уряд ухвалив постанову, що приводить у відповідність із законодавством урядові акти, які стосуються питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Як повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, зміни, що вносяться даним актом до низки урядових постанов, суттєво полегшать життя громадян України, зокрема, щодо проходження держреєстрації прав на нерухомість, а також у випадках, коли нерухоме майно ставало предметом податкової застави.

Так, Кабінет Міністрів визнав такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671 “Про затвердження Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів”. Таким чином, після дарування чи купівлі-продажу нерухомого майна громадянам не доведеться звертатися до нотаріуса з необхідністю вносити відповідну угоду до Реєстру правочинів, а згодом, отримавши витяг з цього реєстру, звертатися до БТІ, щоб зареєструвати права на це майно.

За словами міністра юстиції, оскільки з 1 січня 2013 року набудуть чинності чергові законодавчі зміни, які покладуть на нотаріусів функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, з початку наступного року громадяни зможуть реєструвати права на нерухоме майно безпосередньо у нотаріуса.

Крім того, Кабінет Міністрів вилучив з Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830) положення щодо поширення права податкової застави на будь-які активи платника податків, включаючи нерухоме майно. Таким чином Кабмін врахував рішення Конституційного Суду України від 24 березня 2005 року № 2-рп/2005, згідно з яким поширення права податкової застави на будь-які види активів платника податків, незалежно від суми податкового боргу, порушує справедливе вирішення питань застосування права податкової застави, тобто є неконституційним.

Також урядовою постановою уточнено перелік документів, які подаються для проведення державної реєстрації прав власності на новозбудований чи реконструйований об’єкт нерухомого майна. Зокрема, встановлено, що для проведення державної реєстрації права власності на новозбудований чи реконструйований об’єкт заявник подає органові державної реєстрації прав технічний паспорт на такий об’єкт. (У попередній редакції Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень вимагалося для проведення державної реєстрації права власності на житловий будинок, будівлю, споруду (їх окрему частину), квартиру, житлове та нежитлове приміщення подавати органові державної реєстрації прав документ, що містить технічну характеристику такого об'єкта нерухомого майна і формується за результатами проведення його технічної інвентаризації).

Крім того, Кабмін врегулював відносини, пов’язані зі здійсненням державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів. У зв‘язку з концептуальними змінами законодавства дане питання залишилося неврегульоване. Кабмін встановив, що у разі державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів, вона проводитиметься відповідно до загального порядку державної реєстрації обтяжень рухомого майна (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830).

Міністр юстиції повідомив, що ухвалені 5 вересня зміни до урядових актів набудуть чинності з 1 січня 2013 року, одночасно з запровадженням в країні нової системи реєстрації прав на нерухоме майно.

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Гривня зміцнилася на міжбанку в середу

У середу, 5 вересня, на українському міжбанку гривня щодо долара США зміцнилася після падіння у вівторок.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1330/8,1430, до 12:00 ціни підвищилися 8,1335/8,1435. На час закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,1400/8,1600.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1930/10,2065, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,1755/10,1920. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,2080/10,2370. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2505/1,2570.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2505/09, до 12:00 ціни піднялися - 0,2506/10. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2512/17. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32,3780 (+0,1630).

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УНІАН