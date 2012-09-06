Президент Європарламенту констатує - відносини між ЄС та Україною дуже складні

09:41, 06 вересня 2012
Різне
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Брюссель. Президент Європарламенту Мартін Шульц вважає, що відносини між ЄС та Україною є дуже складними.

Про це він написав на сторінці європарламенту у мережі Facebook.

“Відносини між ЄС та Україною дуже складні. Ми сподіваємося, і ми очікуємо протягом наступних кількох тижнів на вільні та чесні вибори”, - сказав М.Шульц.

“Ми хочемо, щоб Україна була якомога ближчою до нас. Однак, наші фундаментальні демократичні цінності повинні поважатися”, - додав президент Європарламенту.

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