ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «На автозаправках подорожчав бензин» пише: експерти стверджують, що це пов'язано зі зростанням вартості нафти на зовнішніх ринках і можливістю девальвації гривні...

http://delo.ua/business/na-avtozapravkah-podorozhal-benzin-184566/

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Також «Дело» в публікації «Україна піднялася на 9 місць у рейтингу конкурентоспроможності» пише: всього в рейтингу брали участь 144 країни. Україна посіла 73-ту позицію...

http://delo.ua/ukraine/ukraina-podnjalas-na-9-mest-v-rejtinge-konkurentosposobnosti-184494/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Зерно привели до домовленості» пише: через тиждень після напружених переговорів між Мінагрополітики та учасниками зернового ринку сторони досягли компромісу й затвердили обсяг експорту зерна на 2012/2013 маркетинговий рік, при якому уряд гарантує не обмежувати його вивіз...

http://www.kommersant.ua/doc/2015759

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Також «Комерсант-Укриана» в публікації «Трансаеро» перелітає в «Жуляни» пише: з аеропорту «Бориспіль» може піти один з найбільших російських авіаперевізників - «Трансаеро». У системах бронювання авіакомпанії зникли рейси за маршрутом Москва-Київ, які виконувалися в «Борисполі». Замість них з'явилися маршрути в київські «Жуляни». Експерти кажуть, що «Жуляни» могли запропонувати «Трансаеро» кращі умови, тим паче, що для авіакомпанії, на відміну від конкурентів, перехід в інший аеропорт вигідний...

http://www.kommersant.ua/doc/2015594

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Газета «Сегодня» у публікації «В Одесі розпочалася доларова лихоманка - люди забирають останні потерті купюри» пише: в обмінниках кажуть, що найближчим часом валюти не буде...

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/V-Odesse-nachalas-dollarovaya-lihoradka-lyudi-zabirayut-poslednie-potertye-kupyury-.html

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Також «Сегодня» в публікації «У Києві працівники пера і ноутбука обговорили медіатенденції» пише: у столиці завершив роботу Всесвітній газетний конгрес. Це вже 64-й за рахунком з'їзд власників і головних редакторів ЗМІ...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-rabotniki-pera-i-noutbuka-obsudili-mediatendencii.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Українців «перерахують» по SIM-картах» пише: в Україні хочуть ввести заборону на продаж SIM-карт без ідентифікації користувача. Оператори вважають, що це ускладнить використання мобільного зв'язку, негативно позначиться на ринку і створить умови для функціонування тіньового обороту SIM-карт. А влада впевнена, що нововведення допоможе покращити показники роботи силовикам...

http://economics.unian.net/ukr/detail/139083

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Аеропорти залишили без duty-free» пише: в Україні з 1 вересня припинили роботу більшість магазинів duty-free. Наслідки цього аеропорти можуть відчути вже найближчим часом, коли надійде термін оплати оренди площ. Адже аеровокзали до 80% своїх доходів одержують саме від неавіаційної діяльності...

http://economics.unian.net/ukr/detail/139053

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Росія починає членство у СОТ з критики» пише: на саміті лідерів держав АТЕС Москва має намір представити свій «свіжий погляд» на об'єктивні складності і внутрішні суперечності, які існують у СОТ...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3629121/rossiya_nachinaet_chlenstvo_v_vto_s_kritiki

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Також «Ведомости» в публікації «Газпром» нагадав Брюсселю: концерн заснований за межами юрисдикції ЄС» пишуть: російська компанія і Єврокомісія уточнили свої позиції з антимонопольного розслідування; капіталізація «Газпрому» продовжує знижуватися...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3607921/gazprom_otvetil_evrokomissii

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Видання «Известия» в публікації «Набіулліна доручила розібратися з американськими податківцями» пише: остаточні пропозиції із застосування в Росії американського «антивідмивного» закону представлять помічникові президента РФ за два тижні...

http://izvestia.ru/news/534505

(УНІАН)